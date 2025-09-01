Lễ 2.9, CSGT nêu 7 nguyên tắc lái xe tránh tai nạn ai cũng nên thuộc lòng

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông do ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao. Do đó, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã đưa ra cảnh báo 7 nguyên tắc lái xe an toàn, giúp người tham gia giao thông tránh tai nạn trong kỳ nghỉ lễ 2.9.

Người dân cần tuân thủ các nguyên tắc để lái xe an toàn trong kỳ nghỉ lễ 2.9 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT, những vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra gần đây có nguyên nhân chủ yếu do: không giữ khoảng cách an toàn; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; quá tốc độ quy định; không đi đúng phần đường, làn đường quy định; vi phạm nồng độ cồn; không nhường đường cho người đi bộ qua đường…

7 nguyên tắc lái xe tránh tai nạn kỳ nghỉ

CSGT cho biết, người dân nên thuộc lòng 7 nguyên tắc sau đây khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông trong dịp lễ 2.9. Cụ thể như sau:

- Người dân cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, đặc biệt là hệ thống điện, đèn chiếu sáng, hệ thống hãm, hệ thống lốp xe, hệ thống làm mát, bôi trơn động cơ để đảm bảo phương tiện hoạt động ổn định, liên tục.



- Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ như: nguyên tắc đi bên phải theo chiều đi của mình, lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. Tránh đi vào giữa tâm đường, lưu thông vào các "điểm mù" của ô tô khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là các xe ô tô có kích thước lớn như xe container, xe ben, xe bồn, xe khách từ 30 chỗ trở lên...

Dù đi chơi hay di chuyển trong trung tâm dịp lễ, người dân cũng cần lưu ý các quy tắc lái xe an toàn ẢNH: NHẬT THỊNH

- Tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách, tín hiệu đèn giao thông. Tuyệt đối không lạng lách, vượt ẩu hay thắng gấp. Khi đi ô tô, cần thắt dây đai an toàn đầy đủ, không để trẻ nhỏ ngồi phía trước, cùng hàng ghế với tài xế.

- Tuyệt đối không lái xe sau khi đã sử dụng rượu bia, ma túy hoặc các chất kích thích mà pháp luật cấm.

- Tập trung khi lái xe, không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử khác.

- Luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.

- Khi tham gia giao thông trên tuyến đường ngang giao cắt đường sắt luôn quan sát cả hai phía trước khi qua, tuyệt đối không vượt khi có chuông báo hiệu, đèn đỏ bật sáng hoặc khi bên kia đường đang kẹt xe, và luôn dừng lại cách ray tàu 5 m nếu có tàu đang đến.

CSGT nhấn mạnh, mọi sự chủ quan và bất cẩn khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đều có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

"Người dân cần giữ thái độ lịch sự, bình tĩnh, nhường nhịn để giúp giảm áp lực giao thông và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho tất cả mọi người. Kỳ nghỉ lễ sẽ trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi mỗi người tham gia giao thông cùng nâng cao ý thức, lái xe an toàn và văn minh", đại diện Phòng CSGT khuyến cáo.