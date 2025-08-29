Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Phó trưởng phòng CSGT TP.HCM: 331 điểm có nguy cơ ùn tắc dịp nghỉ lễ 2.9

Vũ Phượng
Vũ Phượng
29/08/2025 15:01 GMT+7

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, TP.HCM có 331 điểm có nguy cơ ùn tắc dịp nghỉ lễ 2.9. Người dân cần lưu ý gì?

Chiều 29.8, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) tổ chức thông tin về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2.9.

Tại cuộc họp, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng cho biết, PC08 đã tham mưu Ban giám đốc Công an TP.HCM phương án bố trí lực lượng phối hợp công an cấp xã, CSGT của Cục C08 ở cao tốc, thanh niên xung phong trên địa bàn.

Phó trưởng phòng CSGT TP.HCM: 331 điểm có nguy cơ ùn tắc dịp nghỉ lễ 2.9 - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM chủ trì buổi thông tin

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Qua rà soát, CSGT ghi nhận có 331 điểm có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2.9. CSGT TP đã bố trí lực lượng, huy động hơn 900 CSGT tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp công an phường xã, thanh niên xung quanh, an ninh cơ sở", thượng tá Nguyễn Văn bình nhấn mạnh.

Trong đó, các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông cao nhất mà người dân cần lưu ý là: cảng Cát Lái, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Bình Điền. Phó trưởng phòng CSGT thông tin thêm, gần đây, một điểm ùn tắc mới xuất hiện là điểm Tân Vạn do thi công Vành đai 3, cảng Bình Dương.

CSGT TP.HCM đã có phương án bố trí lực lượng để phòng ngừa ùn tắc kéo dài ở các khu vực này.

CSGT dùng flycam để giải quyết ùn tắc giao thông

Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin, đúng 14 giờ chiều nay 29.8, CSGT của Phòng trực chiến 100% quân số, tổ chức ra quân trên tất cả các giao lộ trên địa bàn, phục vụ chỉ huy, điều hòa giao thông, hỗ trợ chống ùn tắc để người dân về quê, đi chơi lễ 2.9 an toàn, thông suốt.

CSGT sẽ phối hợp Sở Xây dựng và Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, hệ thống camera giám sát, nhóm Viber phối hợp các đơn vị liên quan để ghi nhận thông tin, bố trí lực lượng, tăng cường lực lượng trọng điểm.

Phó trưởng phòng CSGT TP.HCM: 331 điểm có nguy cơ ùn tắc dịp nghỉ lễ 2.9 - Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết CSGT đã ứng dụng flycam vào giải quyết ùn tắc

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT các đội trạm trực tiếp ra hiện trường chỉ huy, điều phối giao thông. "CSGT sẽ ứng dụng camera, giám sát, sử dụng flycam nắm tình hình từ sớm từ xa để điều phối, phân luồng đến các điểm, nút giao thông", Phó trưởng phòng CSGT Nguyễn Văn Bình chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình đồng thời lưu ý người tham gia giao thông dịp nghỉ lễ 2.9 cần chọn lộ trình, thời gian phù hợp, hạn chế đi vào khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông.

CSGT đặc biệt lưu ý người lái xe máy tránh điểm mù xe cơ giới, không đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ quy định. Người lái xe ô tô cũng hết sức lưu ý về điểm mù, chấp hành nghiêm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đã sử dụng nồng độ thì không lái xe tham gia giao thông để phòng ngừa ùn tắc tai nạn giao thông cho chính mình và người xung quanh.


