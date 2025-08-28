Các lỗi dễ bị CSGT phạt nguội nhất hiện nay: Tài xế cần biết

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trong 8 tháng đầu năm, CSGT TP.HCM đã cập nhật lên hệ thống để xử lý phạt nguội gần 70.000 trường hợp vi phạm.

Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Gần 70.000 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội trong 8 tháng đầu năm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài hệ thống camera AI tự động bắt lỗi, CSGT cũng trích xuất camera giám sát trên đường, video lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh từ người dân gửi đến để xác minh, phạt nguội. Như vậy, riêng địa bàn TP.HCM (trước khi hợp nhất với Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương) đã có tới hơn 1.000 camera giám sát, xử lý vi phạm. Hình ảnh liên tục được cập nhật về phòng điều khiển.

Theo thống kê của CSGT, tại TP.HCM các lỗi bị phạt nguội nhiều nhất là:

Vi phạm tốc độ;



Dừng đỗ sai quy định;



Đi vào đường cấm, khu vực cấm;



Đi ngược chiều;



Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông...



Trong đó, với vi phạm tốc độ, ngoài camera AI tự động phát hiện xe chạy quá tốc độ, CSGT cũng bố trí cán bộ mặc cảnh phục trực tiếp bắn tốc độ trên đường.

Camera AI tự động bắt lỗi vi phạm, không bỏ sót trường hợp nào ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Song song đó, CSGT có nhiều tổ công tác thường xuyên thực hiện chuyên đề xử lý tốc độ trên các tuyến đường như: Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng...

Với lỗi dừng đỗ sai quy định: nhiều tuyến đường camera AI tự động bắt lỗi vi phạm, lưu về hệ thống. Lúc này, CSGT chỉ cần 1 cú click chuột, thông báo vi phạm sẽ ngay lập tức được tạo lập, bao gồm đầy đủ thông tin: chủ phương tiện, hành vi vi phạm, ngày giờ, căn cứ xử phạt kèm theo hình ảnh vi phạm.

Thời gian qua, CSGT TP.HCM cũng liên tục có các tổ công tác đi ghi hình xe vi phạm dừng đỗ sai quy định với cả ô tô và xe máy. Cụ thể, CSGT sẽ dùng camera cầm tay hoặc camera gắn trên nón, áo để quay lại biển báo, biển số xe vi phạm, toàn cảnh xe vi phạm, địa chỉ nhà nơi xe dừng đỗ sai quy định, vị trí ghế lái.

Tương tự, CSGT trực tiếp ghi hình, tiếp nhận hình ảnh người dân cung cấp để xử lý các lỗi: không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, khu vực cấm.

Phạt nguội giúp tránh những tranh cãi không cần thiết giữa CSGT và người vi phạm

Phòng CSGT Công an TP.HCM đánh giá, phạt nguội giúp nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, giảm áp lực cho lực lượng tuần tra kiểm soát công khai.

Đặc biệt, hình ảnh ghi nhận để phạt nguội rõ nét, tránh những tranh cãi không cần thiết giữa người vi phạm và CSGT. Hình ảnh từ dữ liệu phạt nguội cũng là cơ sở quan trọng để phân tích, đánh giá tình hình giao thông, từ đó cơ quan chức năng có thể đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông khoa học và hợp lý hơn.



Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng PC08, cho biết từ khi CSGT TP.HCM ứng dụng AI vào phát hiện, xử lý vi phạm và ra thông báo đã rút ngắn thời gian nhiều so với làm thủ công trước đây.

"Có hệ thống camera tự động bắt lỗi vi phạm, CSGT TP.HCM giảm lực lượng tuần tra kiểm soát công khai. Các hành vi vi phạm thể hiện rõ ràng, minh bạch. Người vi phạm, chủ xe có thể theo dõi qua các trang thông tin điện tử, ứng dụng do lực lượng triển khai", thượng tá Nguyễn Văn Bình đánh giá.

Tuy nhiên, CSGT cũng cho hay, hiện chưa có biện pháp ngăn chặn đủ mạnh đối với xe máy bị phạt nguội. Hiện tại, chỉ có biện pháp ngăn chặn khi thực hiện các thủ tục đăng ký, sang tên xe... nên nhiều trường hợp, người vi phạm chưa tự giác chấp hành theo thông báo của cơ quan chức năng.

