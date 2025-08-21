Nhận thông báo phạt nguội chưa hợp lý, khiếu nại được không?: CSGT TP.HCM giải đáp

Chiều 21.8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Liên quan nội dung cuộc họp, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã có văn bản trả lời những thắc mắc liên quan phạt nguội.

Hơn 70.000 người bị CSGT TP.HCM phạt nguội

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng CSGT đã và đang quyết liệt đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát, để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hơn 70.000 người bị CSGT TP.HCM phạt nguội trong 8 tháng đầu năm 2025 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây là một trong những giải pháp trọng tâm, hiện đại nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Trong 8 tháng đầu năm 2025, CSGT TP.HCM đã phát hiện và cập nhật lên hệ thống để xử lý gần 70.000 trường hợp vi phạm.

CSGT TP.HCM đánh giá, thuận lợi của phạt nguội là: nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; giảm áp lực cho lực lượng tuần tra kiểm soát công khai; minh bạch và khách quan vì hình ảnh ghi nhận tự động, rõ nét, tránh những tranh cãi không cần thiết giữa người vi phạm và lực lượng chức năng. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để phân tích, đánh giá tình hình giao thông, từ đó đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông khoa học và hợp lý hơn.

CSGT cho rằng hiện biện pháp ngăn chặn chưa đủ mạnh với người chạy xe máy bị phạt nguội

"Tuy nhiên, biện pháp ngăn chặn đối với xe máy bị phạt nguội chưa đủ mạnh. Hiện tại, chỉ có biện pháp ngăn chặn khi thực hiện các thủ tục đăng ký, sang tên xe nên nhiều trường hợp, người vi phạm chưa tự giác chấp hành theo thông báo của cơ quan chức năng", đại diện PC08 nhận xét.

Có được khiếu nại khi CSGT phạt nguội không thuyết phục?

Theo Phòng CSGT, khi nhận được thông báo vi phạm, nếu có thắc mắc hoặc không đồng tình, người điều khiển phương tiện hoặc chủ phương tiện có thể liên hệ và phối hợp cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết.

Cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm có trách nhiệm cho người vi phạm xem lại các hình ảnh hoặc video ghi lại thời điểm, địa điểm, biển số xe và lỗi vi phạm một cách rõ ràng, minh bạch.



Camera AI tự động bắt lỗi vi phạm hiển thị chi tiết, sắc nét hình ảnh xe vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM khẳng định, nếu hình ảnh, video không thể hiện rõ ràng, sắc nét biển số xe hoặc không đủ yếu tố để cấu thành lỗi vi phạm, CSGT sẽ không ra thông báo vi phạm do không đủ cơ sở pháp lý.



Trường hợp vi phạm vì tình huống bất khả kháng hoặc theo điều tiết của CSGT thì đây là một trong những tình tiết loại trừ trách nhiệm hành chính được pháp luật quy định. Nếu người lái xe vi phạm (ví dụ: vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm) do tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông (CSGT) hoặc trong các tình huống cấp thiết (như tránh một vụ tai nạn sắp xảy ra, nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương...) thì người dân chỉ cần trình bày rõ ràng, hợp lý. CSGT sẽ xác minh lại tình hình giao thông tại thời điểm đó và nếu đúng sự thật, hành vi đó sẽ không bị xử phạt.

"Trường hợp nghi ngờ xe mang biển số giả, CSGT sẽ tiến hành các bước xác minh như: đối chiếu chi tiết đặc điểm xe trong hình ảnh (nhãn hiệu, màu sơn, đời xe...) với thông tin đăng ký xe và thực tế xe của người dân. Nếu xác định đúng là xe mang biển số giả, chủ phương tiện sẽ không phải chịu trách nhiệm và sẽ được giải tỏa đối với trường hợp này", CSGT thông tin.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng khẳng định, hệ thống camera giám sát của Phòng CSGT được kiểm định và bảo trì định kỳ. Tuy nhiên, nếu người dân có cơ sở cho rằng có lỗi kỹ thuật (ví dụ: sai lệch về thời gian, tốc độ đo được vô lý), CSGT sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu hệ thống tại thời điểm đó. Nếu phát hiện lỗi, kết quả ghi nhận vi phạm đó sẽ bị hủy bỏ.