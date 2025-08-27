Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Dừng đỗ sai ở TP.HCM: Người dân quay clip, CSGT phạt nguội hàng loạt tài xế

Vũ Phượng
27/08/2025 06:00 GMT+7

Nhiều tài xế TP.HCM dừng đỗ sai quy định đã bị người dân quay clip gửi CSGT. Trường hợp đủ chứng cứ, lực lượng chức năng sẽ xác minh và phạt nguội theo quy định.

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, từ tin báo phản ánh vi phạm của người dân tới Cục CSGT, lực lượng CSGT TP.HCM đã tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều lái xe vi phạm quy định về dừng đỗ xe.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua tại đoạn đường khu vực ga Đại học Quốc gia TP.HCM thuộc tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên thường xuyên có nhiều xe ô tô dừng đỗ để đón, trả khách mặc dù đoạn đường này có cắm biển cấm dừng xe và đỗ xe.

Nhiều tài xế TP.HCM dừng đỗ sai bị người dân quay clip gửi CSGT xử phạt - Ảnh 1.

Camera của CSGT ghi lại đầy đủ bằng chứng để xử lý vi phạm về dừng đỗ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Do đó, CSGT TP.HCM đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhiều tài xế về hành vi dừng xe nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" tại khu vực trên. Theo quy định của Nghị định 168/2024, mỗi lái xe vi phạm lỗi này bị phạt tiền 700.000 đồng.

CSGT phạt nguội xe dừng đỗ sai quy định thế nào?

Từ giữa năm 2024, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) công khai số đường dây nóng, Zalo, email để người dân gửi thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự giao thông. Từ đây, CSGT đã tiếp nhận nhiều hình ảnh, clip vi phạm; trong đó, nhiều trường hợp xác minh được thông tin, CSGT cũng lập biên bản phạt nguội.

Mới đây, khi thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cùng trưởng phòng CSGT 34 tỉnh, thành công khai số điện thoại cá nhân tiếp nhận thông tin phản ánh trật tự an toàn giao thông, việc xử lý vi phạm qua hình ảnh càng nghiêm ngặt hơn.

Nhiều tài xế TP.HCM dừng đỗ sai bị người dân quay clip gửi CSGT xử phạt - Ảnh 2.

Khi xử phạt xe dừng đỗ sai quy định, CSGT sẽ quay cả vị trí ghế lái để xác định trạng thái xe dừng hay đỗ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thống kê của Cục CSGT, sau 1 tháng công khai số điện thoại cá nhân của Cục trưởng Đỗ Thanh Bình và fanpage Cục CSGT, lực lượng đã nhận hơn 3.000 tin nhắn và cuộc gọi phản ánh. Trong đó, hàng loạt trường hợp vi phạm đã được CSGT xác minh, xử lý.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khi ghi hình phạt nguội xử lý xe dừng đỗ sai quy định, CSGT sẽ quay hình biển báo trên đoạn đường, hình ảnh xe vi phạm, ghế ngồi ở vị trí lái (để xác định có hay không có người ngồi), biển số xe, địa chỉ nơi xe vi phạm dừng đỗ.

Tương tự, với clip người dân ghi nhận xe dừng đỗ sai quy định gửi đến CSGT cũng cần có đầy đủ các thông tin gồm: rõ về biển số phương tiện, thời gian vi phạm, địa điểm, hành vi vi phạm còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật (hình ảnh có giá trị pháp lý trong vòng 1 năm kể từ lúc phát hiện vi phạm).

Nhiều tài xế TP.HCM dừng đỗ sai bị người dân quay clip gửi CSGT xử phạt - Ảnh 3.

Mọi vi phạm đều có thể bị xử lý vì ngoài lực lượng tuần tra trực tiếp, CSGT còn trích xuất camera giám sát đường phố, tiếp nhận hình ảnh từ người dân

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, người dân khi cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông cần để lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mình để khi cần cơ quan tiếp nhận sẽ liên hệ xác minh, đối chiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin, hình ảnh đã cung cấp.

CSGT sẽ chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm bí mật các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Bạn đọc có thể tra cứu thông tin số điện thoại các trưởng phòng CSGT cả nước tại đây.

Xem thêm bình luận