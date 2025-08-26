Người đi xe điện ở TP.HCM chú ý: CSGT đưa ra cảnh báo

Ngày 26.8, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa đưa ra cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người đi xe điện.

Theo CSGT, thời gian gần đây người tiêu dùng đã có xu hướng sử dụng xe điện thay cho xe động cơ xăng, khiến sức tiêu thụ xe điện tăng cao. Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe điện, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Người đi xe điện cần chú ý các nguyên tắc để bảo đảm an toàn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên nhân chủ yếu do sạc điện ắc quy, pin của xe dẫn đến cháy, nổ. Bên cạnh đó, có những phương tiện khi đang lưu thông trên đường cũng bùng cháy dữ dội. Nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng vận hành, bảo dưỡng chưa đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đồng thời chưa chú trọng đến việc phòng chống cháy nổ.

4 kỹ năng người đi xe điện cần nhớ

Để phòng tránh cháy nổ và hạn chế thiệt hại tài sản liên quan xe điện, CSGT chia sẻ 4 kỹ năng người đi xe điện cần trang bị như sau:

Một là, người đi xe điện cần lựa chọn, sử dụng xe điện bảo đảm chất lượng, đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền kiểm định theo quy định; tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.



Hai là, thực hiện sạc điện theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo độ bền và an toàn khi sử dụng; không sạc điện cho phương tiện khi phát hiện thiết bị sạc hoặc phương tiện gặp lỗi; khi ắc quy, pin có dấu hiệu phù, nứt… cần thay thế ắc quy, pin mới.

Sử dụng xe điện nếu lơ là quy tắc an toàn có thể gây thiệt hại về người và tài sản ẢNH: T.N

Sau khi sử dụng phải chờ bình điện nguội khoảng 20 phút rồi mới bắt đầu sạc, không sạc ngay sau khi chạy xe, không sạc quá 8 giờ liên tục. Trong quá trình sạc điện phải thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý ngay khi có sự cố; ngừng sạc điện trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ, tuyệt đối không sạc qua đêm và không có người lớn ở nhà.

Ba là, không được tự ý điều chỉnh thông số kỹ thuật của phương tiện, thiết bị khác so với yêu cầu kỹ thuật của phương tiện; khi thay thế các thiết bị, linh kiện, ắc quy, pin, bộ sạc… cần lựa chọn đúng chủng loại ắc quy, pin phù hợp.



Bốn là, đối với xe ô tô điện, cần sạc tại những trạm dành cho ô tô đã được cấp phép theo quy định hoặc sử dụng bộ sạc tại nhà bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Các trạm sạc điện phải được duy trì yêu cầu về giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan đối với các khu vực xung quanh và trang bị phương tiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; có phương án xử lý tình huống cháy nổ tại khu vực sạc điện.

CSGT TP.HCM nhấn mạnh, hiện nay, số lượng người dân sở hữu, sử dụng xe điện ngày càng lớn, đặc biệt ở các đô thị, khu vực thành phố. Những việc làm tưởng chừng rất nhỏ, ai cũng có thể biết, có thể nắm bắt, nhưng nếu chúng ta không chú ý, lơ là hoặc chủ quan sẽ để lại hậu quả khó lường, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Nắm chắc và tuân thủ các kỹ năng trên sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho chính bạn và mọi người xung quanh.