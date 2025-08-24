Từ ngày 25.8, Đội CSGT Hàng Xanh hoạt động tại trụ sở mới

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 25.8, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng) sẽ chính thức hoạt động tại trụ sở mới ở địa chỉ: 18 đường Phan Đăng Lưu, phường Gia Định (đây là địa chỉ trụ sở Công an quận Bình Thạnh cũ).

Hiện nay, Đội CSGT Hàng Xanh đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành di dời cơ sở vật chất từ trụ sở cũ về trụ sở mới, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch di dời trụ sở đã đề ra.

CSGT Hàng Xanh là đơn vị phụ trách tuyến đường Phạm Văn Đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Để liên hệ những vấn đề về lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông liên quan đến Đội CSGT Hàng Xanh, người dân đến trực tiếp trụ sở đơn vị tại địa chỉ trên hoặc liên hệ theo số điện thoại trực ban của đơn vị: 02837263803.

Cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh sẽ nhận thông tin và hướng dẫn người dân giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đội CSGT Hàng Xanh là đơn vị phụ trách địa bàn thuộc phạm vi các phường: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới (quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp cũ).

Trước đó, sau khi bỏ công an cấp quận và sắp xếp lại địa giới hành chính, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã đổi trụ sở chính cùng trụ sở một số đội/trạm. Hiện nay, trụ sở chính Phòng CSGT Công an TP.HCM ở số 2 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ).

Chi tiết địa chỉ trụ sở các đội/trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, mời bạn đọc xem tại đây.







