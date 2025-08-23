CSGT TP.HCM sát hạch lái xe cho hơn 700 người dân đặc khu Côn Đảo

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đặc khu Côn Đảo, tại đây công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, Phòng PC08 - Công an TP.HCM đã chuẩn bị máy móc, trang thiết bị, sân sát hạch để giúp người dân tiến hành sát hạch lái xe ngay tại chỗ, thay vì phải vào đất liền tốn nhiều thời gian và kinh phí như trước đây.

Toàn cảnh đợt sát hạch giấy phép lái xe cho người dân Côn Đảo, TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

Buổi sát hạch đón nhận sự quan tâm của đông đảo người dân sinh sống ở đặc khu Côn Đảo ẢNH: DIỆU MI

Việc này nhằm giúp người dân đủ điều kiện tham gia giao thông, đảm bảo an toàn. "Phòng sẽ tập trung cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân hoàn thành sát hạch ngay trong ngày. Ngay sau khi học viên thi đậu, hồ sơ sẽ được cập nhật và cấp giấy phép lái xe trên hệ thống VNeID, để người dân có thể sử dụng nếu chưa kịp nhận bản cứng", đại diện Phòng PC08 cho biết.

Được biết, sau khi sáp nhập với sự quyết tâm, nỗ lực và làm việc cao độ, đến nay PC08 - Công an TP.HCM từ ngày 1.3.2025 đến nay đã tổ chức 404 kỳ sát hạch cho hơn 200.000 thí sinh, kết quả đạt 118.000 thí sinh.

Cán bộ CSGT TP.HCM giám sát việc thi sát hạch giấy phép lái xe của các học viên ẢNH: DIỆU MI

Học viên sát hạch giấy phép lái xe hạng A và A1 ẢNH: DIỆU MI

Đặc khu Côn Đảo (trước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức trở thành đặc khu duy nhất trực thuộc TP.HCM từ ngày 1.7.2025. Đây là vùng đất có bề dày về lịch sử, gắn liền với quá khứ đấu tranh hào hùng của dân tộc, đồng thời là địa phương sở hữu hệ sinh thái biển đảo nguyên sơ và quý hiếm bậc nhất Việt Nam.

Đặc khu Côn Đảo cách trung tâm TP.HCM hơn 230 km về phía đông nam với 16 hòn đảo lớn nhỏ, có diện tích gần 76 km2 đất liền và gần 200 km2 vùng biển bao quanh. Tính đến năm 2025, dân số Côn Đảo ước đạt hơn 10.000 người.