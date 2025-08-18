Marathon ở đặc khu Côn Đảo: Chạy những cung đường đẹp như tranh, cùng bảo vệ rùa biển

Đây cũng là lần đầu tiên sau khi trở thành đặc khu, Côn Đảo có một giải chạy quy mô với các cự ly 21 km, 10 km và 5 km. Tổng cộng 560 vận động viên, đủ các độ tuổi, cả trong và ngoài nước, tham gia giải chạy bộ lần này. Giải chạy "Save Turtles Run - Chạy bộ vì rùa biển" lần thứ 4 do khách sạn The Secret Côn Đảo (tập đoàn AKYN) tổ chức không chỉ mang đến giây phút thể thao mà còn cộng hưởng thông điệp: sống xanh, cùng nhau bảo vệ rùa biển, bảo vệ môi trường.

Chi phí từ giải chạy được BTC là khách sạn The Secret trao tặng cho Vườn quốc gia Côn Đảo để bảo tồn và phát triển loài rùa biển quý hiếm.

Người dân đặc khu Côn Đảo lâu lắm rồi mới có một ngày đặc biệt khi một ngày trước đó dòng người xếp hàng dài hoàn thành các thủ tục cuối cùng cho giải chạy.

Dòng người kéo dài để hoàn tất công đoạn đăng ký cho ngày chạy marathon đặc biệt vào chủ nhật 17.8

Sáng chủ nhật trong lành, trời còn tối đen khi mới chỉ 4 giờ sáng nhưng cả trăm VĐV đã băng băng chạy cho cự ly 21 km.

Hăm hở xuất phát trên cung đường đặc biệt thơ mộng

Chạy trên những con đường ven biển Côn Đảo, người lớn, trẻ nhỏ và đặc biệt là các VĐV du khách như hòa mình cùng thiên nhiên kỳ vĩ, bên là biển, bên là núi. Những cung đường xanh thẳm màu lá xuyên rừng với khí hậu thật dịu, mát kèm theo thông điệp ý nghĩa bảo vệ môi trường, sống xanh, sống khoẻ, bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Một VĐV với trang phục người lính tham gia giải chạy Vì Rùa biển

Hoa hậu thể thao Đoàn Thu Thủy trên cung đường chạy 10 km



VĐV Nguyễn Quang Hùng với cự ly 21 km

Ánh bình minh đón đón đoàn vận động viên

"Chạy giữa rừng" là cảm giác đặc biệt của nhiều VĐV khi tham gia giải chạy lần này

Bà Lê Thị Ngọc Cương, Giám đốc truyền thông The Secret cho biết: Đây là giải chạy truyền thống tại Côn Đảo và The Secret tổ chức, sẽ duy trì và phát triển hơn nữa với mong muốn tiếp tục thúc đẩy, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo tồn rùa biển Côn Đảo. Giải chạy năm nay ủng hộ 100 triệu đồng cho Vườn quốc gia Côn Đảo để bảo tồn loài rùa quý hiếm.

Đặc khu Côn Đảo trước đây là huyện Côn Đảo trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau sáp nhập ngày 1.7.2025, Côn Đảo trở thành đặc khu duy nhất của TP.HCM.

Nằm biệt lập ngoài khơi, Côn Đảo là một trong số ít địa điểm tại Việt Nam mà rùa biển vẫn quay về đẻ trứng tự nhiên mỗi năm.

Cung đường mát dịu vào sáng sớm khiến nhiều VĐV được nạp đầy năng lượng

Chúng tôi bất ngờ gặp lại chàng trai Nhật Bản - Kento Kabashima, VĐV người Nhật đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Kento Kabashima với đường chạy đặc biệt năm nay và về nhất cự ly 21 km

Cái vỗ tay vội chúc mừng Kento khi anh chính là người về nhất ở cự ly 21 km. Đây là một chàng trai mê chạy và đặt chân lên nhiều vùng đất ở VN. Năm ngoái anh về nhất ở cự ly 10 km và năm nay thì ẵm luôn giải cao nhất ở cự ly 21 km.

Trả lời Thanh Niên, anh Kento cho biết: "Tôi rất vinh dự là người về đích đầu tiên. Hôm qua tôi được gặp gỡ mọi người, đặc biệt là một số người quen từ giải chạy năm ngoái. Tôi yêu Côn Đảo vô cùng, yêu tất cả mọi thứ, thiên nhiên, không khí, con người".

Nói về lý do tham gia cuộc thi lần anh, Kento tiết lộ: "Thật ra tôi đã tham gia rất nhiều giải marathon ở Việt Nam và thi đấu với các VĐV chuyên nghiệp. Tôi tập luyện chăm chỉ, nhưng thành thật mà nói, tôi thấy mệt mỏi khi tham gia các cuộc đua thương mại. Tôi không chạy vì tiền, không phải để giành vinh quang. Tôi thích du lịch nên tôi chọn những cuộc đua mà tôi muốn đến để khám phá hoặc một số cuộc đua có ý tưởng hay. Giải chạy Save Turtles Run là như vậy, là lựa chọn của tôi. Côn Đảo là vùng đất rất đặc biệt và giải chạy này là ý tưởng hay để đóng góp cho thiên nhiên. Tôi hy vọng thiên nhiên nơi đây sẽ luôn tươi đẹp và tôi muốn giới thiệu thiên đường nguyên sơ này đến với người Nhật".

Các VĐV nhí cũng tranh tài cùng với cha mẹ

Năm 2025, số lượng trứng rùa ở Côn Đảo tăng 1,5 lần so với năm trước. Đặc biệt, có những cá thể rùa từ tận vùng biển Philippines vượt hàng ngàn cây số về đẻ trứng – minh chứng cho sức hút sinh học hiếm có của nơi này.

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và 2015 - Huỳnh Phạm Thủy Tiên và Lệ Hằng (phải) trên đường chạy



Ban tổ chức trao hiện kim cho Vườn quốc gia Côn Đảo để bảo vệ, bảo tồn loài rùa biển

Đại diện VQG Côn Đảo (trái) cùng Hoa hậu thể thao Đoàn Thu Thủy

Côn Đảo - Chạy bộ vì rùa biển là sự kiện đặc biệt khẳng định: thể thao song hành cùng bảo tồn, để mỗi bước chân là nhịp đập chung tay vì biển xanh, vì môi trường.