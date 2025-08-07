Trạm sạc xe điện 'chill' nhất TP.HCM: Có sân bóng, máy lạnh, lọc không khí

Một năm qua, anh Nguyễn Hoàng Minh (ở phường Bình Thạnh, Q.Bình Thạnh cũ) mở 6 trạm sạc xe điện ở TP.HCM. Riêng 2 trạm mới mở gần đây ở đường Gò Dưa, phường Tam Bình (TP.Thủ Đức cũ), anh Minh xây dựng phòng nghỉ chờ sạc có gắn máy lạnh, máy lọc không khí, còn trạm trên đường Số 3, phường An Phú Đông (Q.12 cũ) thì có thêm sân bóng phục vụ tài xế giải trí.
"Ngoài việc đến trạm sạc pin phục vụ công việc thì tài xế cũng có nhu cầu được nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe và cả giải trí. Khi tài xế có sức khỏe tốt hơn họ mới làm việc hiệu quả hơn, kiếm tiền nhiều hơn", anh Minh nói.
Trạm sạc xe điện 'thoái mái nhất'
Trạm sạc xe điện ở số 62 đường Gò Dưa của anh Minh rộng khoảng 100 m2, bố trí khu vực sạc pin riêng biệt bên ngoài. Bên trong không gian rộng hơn 70 m2 có 3 máy lạnh, 4 máy lọc không khí hoạt động 24/24 giờ.
Giữ chân tài xế bằng chất lượng
Phục vụ phòng máy lạnh nhưng anh Minh chỉ tính giá 35.000 đồng cho lần sạc pin còn trên 50% và 55.000 đồng với pin còn dưới 50%. Nếu tài xế ngủ qua đêm, anh Minh phụ thu 10.000 đồng. Tài xế đến trạm không bắt buộc mua nước hay đồ ăn mà còn được phục vụ trà đá miễn phí, ban đêm ngủ thì có gối và chăn.
"Làm kinh doanh thì phải nghĩ đến lợi nhuận nhưng tôi chấp nhận lời ít hơn một chút. Thời gian chờ sạc nhanh nhất cũng mất gần 2 tiếng, trong lúc đó bác tài được nằm nghỉ ngơi thoải mái thì sức khỏe mới nhanh phục hồi được", anh Minh nói.
Anh Nguyễn Văn Hải (45 tuổi) - tài xế xe công nghệ sử dụng xe điện cho biết: "Tôi vào trạm sạc có máy lạnh này nhiều lần rồi. Có 2 lần tôi ngủ qua đêm thì trạm thu thêm 10.000 đồng. Vào trạm này chờ sạc tôi ngủ ngon lắm".
2 trạm sạc có phục vụ máy lạnh và sân bóng của anh Minh hiện được ứng dụng đặt xe ôm công nghệ sử dụng 100% xe điện Xanh SM bình chọn là "điểm dừng xanh" để gợi ý cho tài xế ghé đến
