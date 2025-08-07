Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Trạm sạc xe điện 'chill' nhất TP.HCM: Có sân bóng, máy lạnh, lọc không khí

Phan Diệp
Phan Diệp
07/08/2025 11:45 GMT+7

Một trạm sạc xe điện ở TP.HCM gây chú ý vì trang bị máy lạnh, lọc không khí, sân bóng cho tài xế giải trí, nghỉ ngơi với mức giá 'rẻ bèo'.

Một năm qua, anh Nguyễn Hoàng Minh (ở phường Bình Thạnh, Q.Bình Thạnh cũ) mở 6 trạm sạc xe điện ở TP.HCM. Riêng 2 trạm mới mở gần đây ở đường Gò Dưa, phường Tam Bình (TP.Thủ Đức cũ), anh Minh xây dựng phòng nghỉ chờ sạc có gắn máy lạnh, máy lọc không khí, còn trạm trên đường Số 3, phường An Phú Đông (Q.12 cũ) thì có thêm sân bóng phục vụ tài xế giải trí.

"Ngoài việc đến trạm sạc pin phục vụ công việc thì tài xế cũng có nhu cầu được nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe và cả giải trí. Khi tài xế có sức khỏe tốt hơn họ mới làm việc hiệu quả hơn, kiếm tiền nhiều hơn", anh Minh nói.

Trạm sạc xe điện 'thoái mái nhất'

Trạm sạc xe điện ở số 62 đường Gò Dưa của anh Minh rộng khoảng 100 m2, bố trí khu vực sạc pin riêng biệt bên ngoài. Bên trong không gian rộng hơn 70 m2 có 3 máy lạnh, 4 máy lọc không khí hoạt động 24/24 giờ.

Bất ngờ lý do trạm sạc xe điện có máy lạnh, lọc không khí và sân bóng - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trạm sạc của anh Minh trên đường Gò Dưa là nơi hiếm hoi ở TP.HCM trang bị máy lạnh và máy lọc không khí

Ảnh: Phan Diệp

Bất ngờ lý do trạm sạc xe điện có máy lạnh, lọc không khí và sân bóng - Ảnh 2.

Máy lọc không khí hoạt động liên tục nên dù mỗi ngày có cả trăm lượt người ra vào nhưng không gian luôn thoáng mát, sạch sẽ

Ảnh: Phan Diệp

Bất ngờ lý do trạm sạc xe điện có máy lạnh, lọc không khí và sân bóng - Ảnh 3.

Anh Minh quan niệm tài xế chạy xe vất vả, tiếp xúc khói bụi ngoài đường nên cần một không gian nghỉ ngơi thật thoải mái để lấy lại sức

Ảnh: Phan Diệp

Bất ngờ lý do trạm sạc xe điện có máy lạnh, lọc không khí và sân bóng - Ảnh 4.

Sân bóng trong khuôn viên trạm sạc trên đường Số 3, phường An Phú Đông (Q.12 cũ) được anh Minh đầu tư chuyên nghiệp. Hiện tại chỉ thu 10.000 đồng cho một lượt tài xế đăng ký chơi. "Các tài xế có thể hẹn nhau lập nhóm đá giao lưu, cũng có người ngồi chờ sạc xe điện xem đá bóng thì thấy thích nên cũng vào tham gia luôn", anh Minh nói.

Ảnh: Phan Diệp

Giữ chân tài xế bằng chất lượng

Phục vụ phòng máy lạnh nhưng anh Minh chỉ tính giá 35.000 đồng cho lần sạc pin còn trên 50% và 55.000 đồng với pin còn dưới 50%. Nếu tài xế ngủ qua đêm, anh Minh phụ thu 10.000 đồng. Tài xế đến trạm không bắt buộc mua nước hay đồ ăn mà còn được phục vụ trà đá miễn phí, ban đêm ngủ thì có gối và chăn.

"Làm kinh doanh thì phải nghĩ đến lợi nhuận nhưng tôi chấp nhận lời ít hơn một chút. Thời gian chờ sạc nhanh nhất cũng mất gần 2 tiếng, trong lúc đó bác tài được nằm nghỉ ngơi thoải mái thì sức khỏe mới nhanh phục hồi được", anh Minh nói.

Anh Nguyễn Văn Hải (45 tuổi) - tài xế xe công nghệ sử dụng xe điện cho biết: "Tôi vào trạm sạc có máy lạnh này nhiều lần rồi. Có 2 lần tôi ngủ qua đêm thì trạm thu thêm 10.000 đồng. Vào trạm này chờ sạc tôi ngủ ngon lắm".

Bất ngờ lý do trạm sạc xe điện có máy lạnh, lọc không khí và sân bóng - Ảnh 5.

Huỳnh Anh Vũ - nhân viên kỹ thuật công ty TNHH Trạm sạc xe điện VT ở TP.HCM cho biết: "Cứ khoảng 7-10 ngày, bộ phận bảo trì của công ty sẽ đến các trạm sạc đối tác như trạm của anh Minh để kiểm tra định kỳ hệ thống"

Ảnh: Phan Diệp

Bất ngờ lý do trạm sạc xe điện có máy lạnh, lọc không khí và sân bóng - Ảnh 6.

"Trạm sạc phải dùng hệ thống điện 3 pha để đảm bảo nguồn điện được ổn định và sạc hiệu quả. Quy trình sạc an toàn là cắm đầu dây sạc vào xe trước sau đó bật công tắc nguồn, khi sạc xong thì tắt nguồn trước rồi rút dây cắm trên xe ra", Anh Vũ nói

Ảnh: Phan Diệp

Bất ngờ lý do trạm sạc xe điện có máy lạnh, lọc không khí và sân bóng - Ảnh 7.

Ngoài trang bị thiết bị PCCC cơ bản, anh Minh còn đầu tư bình chữa cháy chuyên dụng cho xe điện

Ảnh: Phan Diệp

Bất ngờ lý do trạm sạc xe điện có máy lạnh, lọc không khí và sân bóng - Ảnh 8.
Bất ngờ lý do trạm sạc xe điện có máy lạnh, lọc không khí và sân bóng - Ảnh 9.

2 trạm sạc có phục vụ máy lạnh và sân bóng của anh Minh hiện được ứng dụng đặt xe ôm công nghệ sử dụng 100% xe điện Xanh SM bình chọn là "điểm dừng xanh" để gợi ý cho tài xế ghé đến

Ảnh: Phan Diệp



