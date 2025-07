Công khai số điện thoại các trưởng phòng CSGT trên toàn quốc

Tối 26.7, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục CSGT công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục CSGT và các trưởng phòng CSGT toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng CSGT.

Số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT và 34 trưởng phòng CSGT trên toàn quốc ẢNH: CỤC CSGT

Đại diện Cục CSGT cho hay, các số điện thoại này đều được thiết lập Zalo, Viber… Đây là kênh kết nối giữa Cục trưởng Cục CSGT và các trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố với quần chúng nhân dân, nơi tiếp nhận những phản ánh về vi phạm giao thông, tai nạn giao thông, những bất cập trong tổ chức giao thông, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của lực lượng CSGT...

Để thông tin tiếp nhận được thuận tiện cho việc xác minh, xử lý, đại diện Cục CSGT đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh thông tin liên quan, hình ảnh, video clip, tệp âm thanh… gửi tin nhắn tới số điện thoại hoặc trên nền tảng Zalo, Viber.

Ngoài ra, Cục CSGT và phòng CSGT công an các tỉnh, thành phố vẫn duy trì các kênh thông tin và tiếp nhận thông tin khác như: số điện thoại trực ban; trang thông tin điện tử; trang Fanpage trên nền tảng mạng xã hội Facebook; tài khoản Zalo OA…

Trước đó, ngày 17.7, Cục CSGT đã công khai số điện thoại của thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, sử dụng để tiếp nhận các thông tin về trật tự, an toàn giao thông. Đó là số máy 0789388539.

Chỉ sau gần 2 ngày công khai, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đã tiếp nhận 175 cuộc gọi và 230 tin nhắn phản ánh trật tự, an toàn giao thông của người dân.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho hay, rất mong muốn người dân phản ánh thông tin, nhất là những bất cập về tổ chức giao thông, ví dụ như đặt biển báo nơi khuất tầm nhìn, vạch kẻ đường chưa hợp lý…

Theo Cục trưởng Cục CSGT, để người dân phản ánh biển báo bẫy, che khuất… thì trách nhiệm của cơ quan quản lý về hạ tầng, nhưng cũng có trách nhiệm của lực lượng CSGT khi thấy biển mờ, biển bị che khuất nhưng không khắc phục hết được.

Do đó, Cục trưởng CSGT Đỗ Thanh Bình mong muốn người dân tích cực phản ánh những bất cập để có tổ chức giao thông tốt hơn, vạch kẻ đường và biển báo rõ hơn, lúc đó dòng chảy giao thông mới theo tổ chức.