Nghỉ lễ 2.9: CSGT TP.HCM cảnh báo quan trọng, người dân đặc biệt lưu ý

Kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay dài 4 ngày (từ 29.8 - 2.9.2025), Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) dự báo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố sẽ gia tăng đột biến, đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ, khu vực bến xe, nhà ga, sân bay...

Ngoài ra, tại khu vực cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 và nút giao Tân Vạn (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch) thuộc dự án đường Vành đai 3 đang thi công sửa chữa, nâng cấp công trình nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người dân qua các khu vực này.

CSGT TP.HCM có nhiều lưu ý tới người dân lưu thông dịp lễ 2.9 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài, Phòng CSGT thông tin đến người dân một số nội dung trọng tâm như sau trong kỳ nghỉ lễ 2.9.

Khu vực thi công dự án Vành đai 3 (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch)

Từ ngày 19.8.2025, đoạn Vành đai 3 từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại Km8 + 512 đến cầu Nhơn Trạch đã được thông xe, trong đó có 1 km Vành đai 3 thuộc địa giới TP.HCM.

- Chỉ có hai lối để vào Vành đai 3 gồm: Km8 + 512 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và từ cầu Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai hướng về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

- Tổ chức giao thông đoạn từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến cầu Nhơn Trạch (địa phận TP.HCM) cấm xe tải trên 1,5 tấn và cấm xe khách trên 16 chỗ.

Lộ trình lưu thông thay thế:

- Lộ trình từ TP.HCM đi Đồng Nai qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

+ Lộ trình 1: TP.HCM → cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → rẽ phải vào Vành đai 3 → cầu Nhơn Trạch → tỉnh Đồng Nai (đoạn đường cấm xe tải trên 1,5 tấn và cấm xe khách trên 16 chỗ; đồng thời có một đoạn 320 m đường cong, trải đá, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, bảo đảm tốc độ theo biển báo dưới 30 km/giờ).

+ Lộ trình 2: TPHCM → cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → rẽ phải vào nút giao Đường 319 → tỉnh Đồng Nai.

+ Lộ trình 3: TP.HCM - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình lưu thông thay thế tại nút giao Vành đai 3 - Tân Vạn ẢNH: PC08

- Lộ trình khác từ TP.HCM đi Đồng Nai (khi hạn chế phương tiện lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây)

+ Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

+ Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Phú Hữu → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Liên Phường → rẽ trái đường D1 → Khu Công nghệ cao → rẽ phải Võ Nguyên Giáp → đi thẳng Đỗ Mười → cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

+ Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → cuối đường vào Phà Cát Lái → Đồng Nai.

Lộ trình thay thế cầu Bình Triệu

Từ ngày 26.8 - 30.11.2025, cấm xe ô tô qua cầu Bình Triệu 1. Người dân cần di chuyển theo lộ trình thay thế sau:

+ Lộ trình 1: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) → cầu Bình Triệu 2 → đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

+ Lộ trình 2: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) → đường Đinh Bộ Lĩnh → đường Nguyễn Xí → đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Từ trung tâm TP.HCM đi phường Vũng Tàu cũng có nhiều lựa chọn ẢNH: PC08

Trong thời gian trên, cầu Bình Triệu 2 điều chỉnh lưu thông 2 chiều



- Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng: các loại xe ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5 m (cấm xe 2 - 3 bánh lưu thông).

- Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh:

Làn xe 1 sát lề bộ hành bên phải: xe 2 - 3 bánh, xe ô tô con;



Làn xe 2 sát dải phân cách bên trái: các loại xe ô tô;



Người dân cần lưu ý gì dịp nghỉ lễ 2.9?

CSGT lưu ý, người điều khiển phương tiện chọn lộ trình di chuyển phù hợp, khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực và các tuyến đường này.

Người dân cần chú ý chọn lộ trình phù hợp để tránh kẹt xe ẢNH: PC08

Người dân có kế hoạch di chuyển trong dịp lễ nên chủ động theo dõi thông tin giao thông thường xuyên, lựa chọn thời điểm và lộ trình phù hợp để tránh các khung giờ cao điểm. Đối với các phương tiện cá nhân, cần chủ động kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, không dừng, đỗ sai quy định và không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.



Tại khu vực trung tâm thành phố, dự kiến lưu lượng người đổ về tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí sẽ tăng cao. Người dân khi tham gia giao thông cần chú ý tuân thủ hệ thống đèn tín hiệu, chỉ dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời hạn chế sử dụng xe cá nhân nếu không thực sự cần thiết. Khuyến khích sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện nhằm giảm tải áp lực cho hạ tầng giao thông.

Đối với người dân từ các tỉnh trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ, cần tính toán thời gian di chuyển hợp lý để tránh tình trạng dồn phương tiện vào buổi tối ngày cuối kỳ nghỉ. Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát sinh tình huống bất thường, cần bình tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý, tránh gây thêm áp lực cho giao thông khu vực.