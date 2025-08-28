Chỉ vào dịp lễ 2.9: Suối Tiên mở cửa ban đêm, khách trải nghiệm có 1-0-2

Ngày 28.8, đại diện khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày dịp Quốc khánh 2.9 sắp tới, Suối Tiên sẽ mở cửa để khách trải nghiệm tham quan 18 tầng địa ngục vào ban đêm. Đây là lần đầu tiên Suối Tiên mở cửa đón khách tham quan vào ban đêm từ sau dịch Covid-19.

Du khách có thể tham quan 18 tầng địa ngục ở Suối Tiên vào ban đêm để thử thách dũng cảm ẢNH: V.P

Đây là một trong những hoạt động mới của Suối Tiên trong kỳ nghỉ lễ này. Theo đó, từ ngày 29.8 - 2.9, Suối Tiên sẽ mở cửa hoạt động đêm mang đến không gian giải trí rực rỡ và sôi động.

Dọc tuyến đường chính, du khách sẽ được đắm chìm trong những màn Fire Dance, DJ Set và LED dance ấn tượng, tạo nên bầu không khí lễ hội ngập tràn ánh sáng lung linh. Bên cạnh đó, các trải nghiệm độc đáo như: khám phá kỳ lân cung 18 tầng địa ngục, câu cá sấu về đêm, khu trò chơi trẻ em hấp dẫn và phố ẩm thực quy tụ đa dạng món ăn.

Đợt tham quan đêm ở Suối Tiên chỉ kéo dài trong 4 ngày ẢNH: V.P

Đặc biệt, show nghệ thuật thực cảnh sân khấu nước "Khí phách rồng tiên - kỷ nguyên vươn mình" với tổng kinh phí thực hiện hơn 20 tỉ đồng sẽ chính thức diễn ra từ 18 giờ trong 4 ngày nghỉ lễ.

Dịp này, Suối Tiên cũng giới thiệu triển lãm khắp công viên đưa du khách "xuyên không" về quá khứ qua những hình ảnh, hiện vật và mô hình gợi nhớ. Triển lãm tái hiện các công trình, dấu ấn đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ. Tại đây, du khách có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình, gia đình hay bạn bè tại Suối Tiên những năm 1990, 2000 - những khoảnh khắc gắn liền với ký ức một thời.

Khách cũng có thể trải nghiệm câu cá sấu đêm ở Suối Tiên dịp nghỉ lễ này ẢNH: V.P

Nằm trong khuôn khổ tuần lễ hội mừng 80 năm Quốc khánh 2.9, 30 năm hình thành và phát triển Suối Tiên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp Lãnh sự quán Lào tại TP.HCM tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa ẩm thực.

Không gian này quy tụ hơn 40 gian hàng với nhiều món ăn đặc sản đậm đà hương vị Lào - Việt, đặc sản vùng miền, sản phẩm thủ công độc đáo đậm bản sắc văn hóa xứ sở triệu voi.