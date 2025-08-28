Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chỉ vào dịp lễ 2.9: Suối Tiên mở cửa ban đêm, khách trải nghiệm có 1-0-2

Vũ Phượng
Vũ Phượng
28/08/2025 14:57 GMT+7

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Suối Tiên mở cửa ban đêm cho du khách tham quan 18 tầng địa ngục, cùng nhiều hoạt động nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc.

Ngày 28.8, đại diện khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày dịp Quốc khánh 2.9 sắp tới, Suối Tiên sẽ mở cửa để khách trải nghiệm tham quan 18 tầng địa ngục vào ban đêm. Đây là lần đầu tiên Suối Tiên mở cửa đón khách tham quan vào ban đêm từ sau dịch Covid-19. 

Suối Tiên mở cửa để khách tham quan 18 tầng địa ngục vào ban đêm - Ảnh 1.

Du khách có thể tham quan 18 tầng địa ngục ở Suối Tiên vào ban đêm để thử thách dũng cảm

ẢNH: V.P

Đây là một trong những hoạt động mới của Suối Tiên trong kỳ nghỉ lễ này. Theo đó, từ ngày 29.8 - 2.9, Suối Tiên sẽ mở cửa hoạt động đêm mang đến không gian giải trí rực rỡ và sôi động.

Dọc tuyến đường chính, du khách sẽ được đắm chìm trong những màn Fire Dance, DJ Set và LED dance ấn tượng, tạo nên bầu không khí lễ hội ngập tràn ánh sáng lung linh. Bên cạnh đó, các trải nghiệm độc đáo như: khám phá kỳ lân cung 18 tầng địa ngục, câu cá sấu về đêm, khu trò chơi trẻ em hấp dẫn và phố ẩm thực quy tụ đa dạng món ăn.

Suối Tiên mở cửa để khách tham quan 18 tầng địa ngục vào ban đêm - Ảnh 2.

Đợt tham quan đêm ở Suối Tiên chỉ kéo dài trong 4 ngày

ẢNH: V.P

Đặc biệt, show nghệ thuật thực cảnh sân khấu nước "Khí phách rồng tiên - kỷ nguyên vươn mình" với tổng kinh phí thực hiện hơn 20 tỉ đồng sẽ chính thức diễn ra từ 18 giờ trong 4 ngày nghỉ lễ.

Dịp này, Suối Tiên cũng giới thiệu triển lãm khắp công viên đưa du khách "xuyên không" về quá khứ qua những hình ảnh, hiện vật và mô hình gợi nhớ. Triển lãm tái hiện các công trình, dấu ấn đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ. Tại đây, du khách có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình, gia đình hay bạn bè tại Suối Tiên những năm 1990, 2000 - những khoảnh khắc gắn liền với ký ức một thời.

Suối Tiên mở cửa để khách tham quan 18 tầng địa ngục vào ban đêm - Ảnh 3.

Khách cũng có thể trải nghiệm câu cá sấu đêm ở Suối Tiên dịp nghỉ lễ này

ẢNH: V.P

Nằm trong khuôn khổ tuần lễ hội mừng 80 năm Quốc khánh 2.9, 30 năm hình thành và phát triển Suối Tiên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp Lãnh sự quán Lào tại TP.HCM tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa ẩm thực. 

Không gian này quy tụ hơn 40 gian hàng với nhiều món ăn đặc sản đậm đà hương vị Lào - Việt, đặc sản vùng miền, sản phẩm thủ công độc đáo đậm bản sắc văn hóa xứ sở triệu voi.

Suối Tiên giảm 50% giá vé cổng dịp Quốc khánh 2.9

Nhân dịp Quốc khánh 2.9 và tri ân du khách đồng hành cùng Suối Tiên 30 năm qua, Suối Tiên triển khai chương trình ưu đãi 50% giá vé cổng, cụ thể:

  • Vé cổng vui chơi ngày: 80.000 đồng/người lớn, 40.000 đồng/trẻ em, áp dụng cho 3.000 du khách đến sớm nhất trong ngày 2.9.2025;
  • Vé cổng vui chơi đêm: 80.000 đồng/người lớn, 40.000 đồng/trẻ em từ ngày 29.8 - 31.8.2025;

Tin liên quan

Thảo Cầm Viên Sài Gòn miễn vé cổng sau 17 giờ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Thảo Cầm Viên Sài Gòn miễn vé cổng sau 17 giờ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Từ 28.8 đến lễ Quốc khánh 2.9, Thảo Cầm Viên Sài Gòn miễn vé cổng sau 17 giờ cho khách dự lễ hội ẩm thực và trải nghiệm.

Khám phá thêm chủ đề

Suối Tiên 18 tầng địa ngục tham quan 18 tầng địa ngục tham quan 18 tầng địa ngục vào ban đêm nghỉ lễ 2.9 nghỉ lễ 2.9 đi chơi đâu Quốc khánh 2.9 TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận