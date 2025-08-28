Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Phường Diên Hồng lý giải ý nghĩa logo chính thức của phường

Vũ Phượng
Vũ Phượng
28/08/2025 13:59 GMT+7

Phường Diên Hồng (TP.HCM) vừa công bố và lý giải ý nghĩa biểu trưng logo chính thức của phường nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Sáng 28.8, phường Diên Hồng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025); trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng nhân dịp Quốc khánh 2.9 cho 65 đảng viên và công bố biểu trưng (logo) chính thức của phường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng nhấn mạnh, Đảng bộ phường Diên Hồng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh.

TP.HCM: Phường Diên Hồng lý giải ý nghĩa logo chính thức của phường- Ảnh 1.

Phường Diên Hồng trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đến 65 đảng viên dịp Quốc khánh 2.9

ẢNH: V.P

Phường đồng thời khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp cùng người dân địa xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình phát triển cùng TP.HCM.

Dịp này, phường Diên Hồng cũng ra mắt logo của phường. Đây là hình ảnh nhận diện chính thức, là biểu tượng hội tụ tinh thần đoàn kết, bản sắc riêng và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và người dân phường Diên Hồng trong giai đoạn mới.

Trên logo, hình chữ H cách điệu từ tòa nhà với các ô vuông cửa sổ kết hợp đường sọc vừa gợi liên tưởng đến hình ảnh chung cư, nhà cao tầng của đô thị hiện đại. Trên đỉnh logo là ngôi sao 5 cánh biểu trưng ánh sáng của Đảng và Nhà nước soi đường, đồng thời khẳng định trí tuệ, tài năng và sự thành đạt của người Diên Hồng.

TP.HCM: Phường Diên Hồng lý giải ý nghĩa logo chính thức của phường- Ảnh 2.

Phường Diên Hồng ra mắt logo của phường

ẢNH: V.P

Logo được thiết kế trên bố cục hình tròn, tượng trưng cho sự đoàn kết, phát triển bền vững và trường tồn. 

Trung tâm logo là hình chim bồ câu cách điệu đang tung cánh bay lên đầy sức sống, thể hiện Diên Hồng là nơi đất lành chim đậu, thanh bình, thân thiện, khát vọng vươn xa, hướng tới tương lai tươi sáng.

Đuôi chim có 3 nhánh, tượng trưng cho sự hợp nhất của 3 phường để hình thành phường Diên Hồng - thể hiện sức mạnh đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hình ảnh trụ sở UBND phường Diên Hồng - công trình đoạt giải Bạc giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2021, khẳng định vai trò là biểu tượng chính quyền địa phương, nơi điều hành và phục vụ người dân.

Logo sẽ được sử dụng thống nhất trong tất cả các hoạt động hành chính, đối ngoại, tuyên truyền, văn hóa - xã hội của phường.

Khám phá thêm chủ đề

Bình luận (0)

