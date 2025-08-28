Lãnh đạo PC08 TP.HCM: Xem xét trách nhiệm CSGT trên địa bàn có xe dù, bến cóc

Chiều 28.8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tại cuộc họp, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, lực lượng có nhiều biện pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

CSGT trên địa bàn để có xe dù, bến cóc sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gắn camera phạt nguội xe dù, bến cóc

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết, dịp 80 năm Quốc khánh 2.9, người dân được nghỉ 4 ngày nên khả năng nhu cầu đi lại tăng cao, có thể dẫn đến tình trạng xe dù, bến cóc tái diễn.



Dự báo tình hình, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị tuần tra kiểm soát tăng cường rà soát các tuyến đường phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách, đặc biệt là các điểm thường xuyên xuất hiện tình trạng đón, trả khách không đúng quy định như: khu vực quận Bình Thạnh cũ, quận 5 cũ, các tuyến đi về miền Tây...

CSGT TP.HCM sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường tập trung phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng đón, trả khách không đúng nơi quy định.

CSGT sẽ dùng camera phạt nguội để xử lý xe dù, bến cóc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"CSGT sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xử phạt vi phạm như camera giám sát tại các điểm có dấu hiệu đón, trả khách không đúng quy định. CSGT đồng thời tăng cường kiểm tra xe kinh doanh vận tải hành khách dọc các tuyến đường trọng điểm, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Từ đó CSGT sẽ xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe dù, bến cóc, xử lý xe hoạt động tuyến cố định chạy sai hành trình", thượng tá Nguyễn Ngọc Nam thông tin.

Người dân phản ánh xe dù, bến cóc thế nào?

Theo Phó trưởng phòng CSGT, lực lượng sẽ phối hợp công an xã, phường kiểm tra, xử lý các điểm mà doanh nghiệp vận tải hành khách thuê để làm nơi tập kết hàng hóa, tập trung xử lý các lỗi liên quan đến giấy phép kinh doanh, đăng ký lưu trú, bảo đảm vệ sinh môi trường...

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho hay, người dân có thể phản ánh về "xe dù, bến cóc" cũng như những thông tin khác về trật tự, an toàn giao thông qua số điện thoại đại tá Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng CSGT (0767860808), hoặc phản ánh qua VNeID, VNeTraffic, 1022, Công dân số TP.HCM, TTGT, Help 114, số hotline Phòng CSGT: 0326080808 hoặc 069318752.

"Trên cơ sở đó, lãnh đạo Phòng PC08 sẽ kịp thời giải quyết và xem xét xử lý trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ liên quan đến việc để tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn đảm trách", thượng tá Nguyễn Ngọc Nam khẳng định.