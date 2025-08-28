Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Cấm ô tô cầu Bình Triệu 1, đi lối nào để tránh kẹt xe?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
28/08/2025 11:08 GMT+7

Cầu Bình Triệu 1 (hướng từ phường Bình Thạnh đi phường Hiệp Bình) đang cấm xe ô tô để sửa chữa nâng tĩnh không cầu, người dân TP.HCM đi lối nào tránh kẹt xe?

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 trong 3 tháng.

Cấm ô tô cầu Bình Triệu 1, người dân TP.HCM đi lối nào tránh kẹt xe? - Ảnh 1.

Dù thông báo từ sớm nhưng đây là tuyến đường huyết mạch từ Bình Dương vào trung tâm TP.HCM nên không thể tránh kẹt xe

ẢNH: DIỆU MI

Lộ trình lưu thông thay thế khi cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 như sau:

Lộ trình 1: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - cầu Bình Triệu 2 - đường Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh).

Lộ trình 2: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - đường Đinh Bộ Lĩnh - đường Nguyễn Xí - đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Trong thời gian trên, cầu Bình Triệu 2 điều chỉnh tổ chức lưu thông 2 chiều xe như sau:

Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng: các loại xe ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5 m (cấm xe 2 - 3 bánh lưu thông).

Cấm ô tô cầu Bình Triệu 1, người dân TP.HCM đi lối nào tránh kẹt xe? - Ảnh 2.

Tình hình kẹt xe kéo sang khu vực cầu Bình Lợi

ẢNH: DIỆU MI

Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh:

  • Làn xe 1 sát lề bộ hành bên phải: xe 2 - 3 bánh, xe ô tô con;
  • Làn xe 2 sát dải phân cách bên trái: các loại xe ô tô;

Sau 3 ngày cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 và tổ chức lưu thông lại ở cầu Bình Triệu 2, tình trạng kẹt xe diễn ra liên tục ở cửa ngõ phía đông, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng, chiều.

Cấm ô tô cầu Bình Triệu 1, người dân TP.HCM đi lối nào tránh kẹt xe? - Ảnh 3.

CSGT liên tục điều tiết, nhưng dòng xe vẫn đông nghẹt vào giờ cao điểm

ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, dòng xe dồn lên cầu Bình Triệu 2 và cầu Bình Lợi nên giao thông trên 2 cây cầu và ở khu vực chân cầu ùn tắc liên tục. Dòng phương tiện đông kéo dài trên đường Phạm Văn Đồng kéo dài đến giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí. CSGT phụ trách địa bàn liên tục căng mình điều tiết, người dân cũng toát mồ hôi chen chúc trong dòng kẹt xe.

Chị Hoàng Vân (ở phường Bình Thạnh) cùng gia đình đi xe ô tô từ đường Nguyễn Xí rẽ phải vào đường Phạm Văn Đồng để lên cầu Bình Lợi thở dài cho biết, gia đình phải đợi 15 phút mới qua được đèn đỏ ở giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí.

"Từ lúc nhà tôi dừng xe đến giao lộ là 140 m mà phải 15 phút mới qua được đèn đỏ. Mỗi nhịp đèn đỏ dài đến 4 - 5 phút, đèn xanh chỉ khoảng 10 - 15 giây. Tôi quan sát thấy có CSGT đứng bấm đèn nhưng với số giây xanh như trên ô tô chỉ kịp nhích lên là đèn đã chuyển vàng rồi đèn đỏ", chị Hoàng Vân nói.

Cấm ô tô cầu Bình Triệu 1, người dân TP.HCM đi lối nào tránh kẹt xe? - Ảnh 4.

Người dân cần chú ý chọn lộ trình thay thế phù hợp, di chuyển sớm để tránh kẹt xe

ẢNH: DIỆU MI

Cầu Bình Triệu 1 và 2 bắc qua sông Sài Gòn trên tuyến quốc lộ 13. Đây là tuyến đường huyết mạch, di chuyển nhanh nhất kết nối Bình Dương, Thủ Đức vào trung tâm, bến xe miền Đông cũ.

Cầu Bình Triệu 1 xây trước năm 1975, tĩnh không thấp, không đảm bảo cho tàu lớn qua lại. Từ đầu năm 2025, dự án nâng tĩnh không cầu với tổng vốn 133 tỉ đồng được triển khai, dự kiến hoàn thành sau 8 tháng.


Tin liên quan

Các lỗi dễ bị CSGT phạt nguội nhất hiện nay: Tài xế cần biết

Các lỗi dễ bị CSGT phạt nguội nhất hiện nay: Tài xế cần biết

8 tháng đầu năm 2025, gần 70.000 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội. Dưới đây là danh sách các lỗi dễ bị phạt nguội nhất hiện nay tài xế cần biết.

Dừng đỗ sai ở TP.HCM: Người dân quay clip, CSGT phạt nguội hàng loạt tài xế

Người đi xe điện ở TP.HCM chú ý: CSGT đưa ra cảnh báo

Khám phá thêm chủ đề

Cầu Bình Triệu cấm xe ô tô cầu bình triệu 1 CSGT CSGT TP.HCM người dân TP.HCM tránh kẹt xe kẹt xe Cầu Bình Lợi cấm ô tô đi đường nào tránh kẹt xe cấm ô tô cầu bình triệu 1 đi đường nào tránh kẹt xe TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận