TP.HCM: Cấm ô tô cầu Bình Triệu 1, đi lối nào để tránh kẹt xe?

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 trong 3 tháng.

Dù thông báo từ sớm nhưng đây là tuyến đường huyết mạch từ Bình Dương vào trung tâm TP.HCM nên không thể tránh kẹt xe ẢNH: DIỆU MI

Lộ trình lưu thông thay thế khi cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 như sau:

Lộ trình 1: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - cầu Bình Triệu 2 - đường Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh).

Lộ trình 2: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - đường Đinh Bộ Lĩnh - đường Nguyễn Xí - đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Trong thời gian trên, cầu Bình Triệu 2 điều chỉnh tổ chức lưu thông 2 chiều xe như sau:

Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng: các loại xe ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5 m (cấm xe 2 - 3 bánh lưu thông).

Tình hình kẹt xe kéo sang khu vực cầu Bình Lợi ẢNH: DIỆU MI

Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh:

Làn xe 1 sát lề bộ hành bên phải: xe 2 - 3 bánh, xe ô tô con;



Làn xe 2 sát dải phân cách bên trái: các loại xe ô tô;

Sau 3 ngày cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 và tổ chức lưu thông lại ở cầu Bình Triệu 2, tình trạng kẹt xe diễn ra liên tục ở cửa ngõ phía đông, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng, chiều.

CSGT liên tục điều tiết, nhưng dòng xe vẫn đông nghẹt vào giờ cao điểm ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, dòng xe dồn lên cầu Bình Triệu 2 và cầu Bình Lợi nên giao thông trên 2 cây cầu và ở khu vực chân cầu ùn tắc liên tục. Dòng phương tiện đông kéo dài trên đường Phạm Văn Đồng kéo dài đến giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí. CSGT phụ trách địa bàn liên tục căng mình điều tiết, người dân cũng toát mồ hôi chen chúc trong dòng kẹt xe.

Chị Hoàng Vân (ở phường Bình Thạnh) cùng gia đình đi xe ô tô từ đường Nguyễn Xí rẽ phải vào đường Phạm Văn Đồng để lên cầu Bình Lợi thở dài cho biết, gia đình phải đợi 15 phút mới qua được đèn đỏ ở giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí.

"Từ lúc nhà tôi dừng xe đến giao lộ là 140 m mà phải 15 phút mới qua được đèn đỏ. Mỗi nhịp đèn đỏ dài đến 4 - 5 phút, đèn xanh chỉ khoảng 10 - 15 giây. Tôi quan sát thấy có CSGT đứng bấm đèn nhưng với số giây xanh như trên ô tô chỉ kịp nhích lên là đèn đã chuyển vàng rồi đèn đỏ", chị Hoàng Vân nói.

Người dân cần chú ý chọn lộ trình thay thế phù hợp, di chuyển sớm để tránh kẹt xe ẢNH: DIỆU MI

Cầu Bình Triệu 1 và 2 bắc qua sông Sài Gòn trên tuyến quốc lộ 13. Đây là tuyến đường huyết mạch, di chuyển nhanh nhất kết nối Bình Dương, Thủ Đức vào trung tâm, bến xe miền Đông cũ.

Cầu Bình Triệu 1 xây trước năm 1975, tĩnh không thấp, không đảm bảo cho tàu lớn qua lại. Từ đầu năm 2025, dự án nâng tĩnh không cầu với tổng vốn 133 tỉ đồng được triển khai, dự kiến hoàn thành sau 8 tháng.



