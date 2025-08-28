Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hơn 125.000 người dân TP.HCM thi đậu sát hạch chưa được cấp bằng lái: CSGT nói gì?

Vũ Phượng - Uyển Nhi
28/08/2025 15:51 GMT+7

Hơn 125.000 người dân TP.HCM thi đậu sát hạch từ ngày 1.3 đến nay nhưng chưa được cấp bằng lái xe bản cứng. CSGT giải thích thế nào?

Chiều 28.8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM. Trong cuộc họp, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã giải thích về việc CSGT chậm cấp bằng lái xe bản cứng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, từ ngày 1.3.2025, Công an TP.HCM tiếp nhận sát hạch bằng lái xe từ Sở Giao thông vận tải TP.HCM (nay là Sở Xây dựng). Đến nay, CSGT ghi nhận đã có 125.000 thí sinh thi đậu kỳ thi sát hạch nhưng chưa được cấp GPLX (bằng lái xe bản cứng).

Phó trưởng phòng CSGT giải thích, nguyên nhân người dân thi đậu sát hạch nhưng chưa được cấp bằng lái xe bản cứng là do sau khi chuyển giao chức năng từ Bộ Công an qua CA địa phương cấp GPLX, cơ quan chức năng chưa trang cấp kịp cho các đơn vị in cấp phôi cho người thi đậu.

125.000 người ở TP.HCM thi đậu sát hạch nhưng chưa được cấp bằng lái xe bản cứng

125.000 người ở TP.HCM thi đậu sát hạch nhưng chưa được cấp bằng lái xe bản cứng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, CSGT đã nhập toàn bộ dữ liệu của người thi đậu sát hạch, tích hợp số GPLX lên VNeID. Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam dẫn chứng, theo quy định tại khoản 3 điều 56 luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ: bằng lái xe điện tử được tích hợp VNeID là giấy tờ hợp lệ, người dân được sử dụng khi tham gia giao thông và xuất trình khi được CSGT yêu cầu.

"Bộ Công an đang gấp rút và bố trí cấp phôi, thẻ PET về cho công an địa phương để thực hiện các bước tiếp theo. Ngay khi nhận được thẻ này, CSGT sẽ tập trung toàn bộ lực lượng không kể thời gian, ngày lễ ngày nghỉ để cấp thẻ cho người dân thi đậu", thượng tá Nguyễn Ngọc Nam nhấn mạnh.

CSGT tổ chức thi sát hạch đến nửa đêm để giải quyết tồn đọng thời gian qua

CSGT tổ chức thi sát hạch đến nửa đêm để giải quyết tồn đọng thời gian qua

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

GPLX không lên VNeID, mất hồ sơ gốc: Có nguy cơ mất quyền đổi bằng lái?

Phó trưởng phòng CSGT Nguyễn Ngọc Nam thông tin thêm, từ trước ngày 16.7, TP.HCM tồn đọng tới trên 78.000 hồ sơ chờ thi sát hạch. CSGT đã bố trí lực lượng, triển khai cao điểm trên 20 hội đồng thi mỗi ngày, tổ chức các kỳ thi sát hạch bằng lái xe kể cả cuối tuần, có các hội đồng thi làm tới nửa đêm để gấp rút giải quyết tồn đọng.

Thời gian tới, công an TP.HCM sẽ phối hợp cơ sở đào tạo sát hạch bằng lái xe cho mọi người dân, bảo đảm đúng quy trình, quy định, có tổng hợp, đánh giá kết quả có khuyến cáo, khuyến nghị trong đào tạo, cấp GPLX thực chất.

