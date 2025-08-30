Tránh kẹt xe dịp Quốc khánh 2.9: CSGT TP.HCM hướng dẫn chi tiết lộ trình

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 trên địa bàn sẽ có diễn biến phức tạp, có nguy cơ ùn tắc.

Cụ thể, trước kỳ nghỉ lễ và ngày đầu nghỉ lễ: lưu lượng phương tiện được dự báo tăng đột biến tại các tuyến cửa ngõ trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 1, quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội, Lê Đức Anh, Mai Chí Thọ cùng khu vực Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, ga Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất.



Trước, trong và sau nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 dự báo có nhiều điểm có thể ùn tắc ẢNH: DIỆU MI

Trong những ngày nghỉ lễ dự báo lưu lượng phương tiện trong khu vực nội đô giảm đáng kể. Tại các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái, Hiệp Phước, lượng xe container dự kiến tăng cao, có thể dẫn đến tình trạng xung đột giao thông và ùn tắc giao thông kéo dài.

Sau kỳ nghỉ lễ (ngày 3.9) dự kiến lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố lân cận quay lại TP.HCM sau nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 để lao động, học tập sẽ tăng đột biến, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và cao tốc kết nối vùng Đông - Tây Nam bộ.

Bên cạnh đó, hiện nay TP.HCM đang triển khai thi công nhiều công trình trên đường bộ đang khai thác như khu vực cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13; nút giao Tân Vạn (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch) thuộc dự án đường Vành đai 3; nút giao An Phú; nút giao Mỹ Thủy;… ảnh hưởng lớn đến hoạt động lưu thông của người dân qua các khu vực này.

Người dân cần chọn lộ trình thay thế phù hợp tránh điểm kẹt xe khi thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 ẢNH: DIỆU MI

Các điểm nóng về giao thông dự kiến gồm: nút giao An Sương, An Lạc, cầu Đồng Nai, nút giao Mỹ Thủy, nút giao An Phú, vành đai 3, khu vực hầm chui và cầu vượt trọng điểm, các phà trên thành phố

CSGT hướng dẫn lộ trình thay thế tránh kẹt xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Hướng từ quốc lộ 1 về miền Tây

- Lộ trình 1: Xuất phát từ hướng An Sương, khi qua cầu vượt Hương Lộ 2 - rẽ phải vào Võ Trần Chí - cầu Chợ Đệm: ô tô thì chọn lộ trình rẽ phải để lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; 2 bánh thì rẽ trái tại ngã ba Bình Thuận, hướng về Bùi Thanh Khiết - quốc Lộ 1.



- Lộ trình 2: Xuất phát từ Bến xe Miền Tây (hoặc vòng xoay An Lạc) - rẽ phải vào Trần Đại Nghĩa - rẽ trái vào Nguyễn Cửu Phú - rẽ phải vào Nguyễn Hữu Trí - rẽ trái vào Bùi Thanh Khiết - rẽ phải tại Bình Thuận Chợ Đệm để lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hoặc đi thẳng ra quốc lộ 1) để đi các tỉnh miền Tây.

- Lộ trình 3: Xuất phát từ Võ Văn Kiệt (hoặc khu vực vòng xoay An Lạc) thì khi đến Hưng Nhơn - rẽ phải vào Hưng Nhơn - rẽ trái vào Nguyễn Cửu Phú - rẽ phải vào Nguyễn Hữu Trí - rẽ trái vào Bùi Thanh Khiết - rẽ phải tại Bình Thuận Chợ Đệm để lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hoặc đi thẳng ra quốc lộ 1) để đi các tỉnh miền Tây.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tránh cầu Bình Triệu

Để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, CSGT cấm ô tô qua cầu, chỉ cho phép xe 2 bánh lưu thông từ 26.8 đến 30.11.2025. Trong thời gian này, cầu Bình Triệu 2 tổ chức 3 làn xe:

Làn 1 (sát lề phải): tổ chức cho xe 2 bánh, xe ô tô con;



Làn 2: tổ chức cho các loại ô tô lưu thông;



Làn 3 (lưu thông ngược lại, dùng cọc tiêu nhựa để phân 2 chiều): tổ chức cho xe ô tô lưu thông, thay thế cho cầu Bình Triệu 1;



Lộ trình thay thế như sau:

- Lộ trình 1: Hướng vòng tránh cầu Bình Triệu 1 để qua đường Phạm Văn Đồng: Xô Viết Nghệ Tĩnh - ngã 5 đài liệt sĩ - quốc lộ 13 - điểm quay xe ngay chân cầu Bình Triệu 1 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng (ngoài ra có thể di chuyển theo hướng vòng xoay Hàng Xanh - cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp - đi các hướng).

- Lộ trình 2: Hướng vòng tránh cầu Bình Triệu 2 từ Phạm Văn Đồng qua vòng xoay Hàng Xanh: Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - vòng xoay Hàng Xanh. (Phạm Văn Đồng - Lê Đức Anh (quốc lộ 1) - Võ Nguyên Giáp - cầu Sài Gòn - vòng xoay Hàng Xanh hoặc Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân - đường số 2 - Võ Nguyên Giáp - cầu Sài Gòn - vòng xoay Hàng Xanh).

Hướng dẫn qua cầu Nhơn Trạch (từ nút giao An Phú đi quốc lộ 51 và ngược lại) ĐỒ HỌA: PC08

Từ TP.HCM đi Đồng Nai qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây:

- Lộ trình 1: TP.HCM → cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → rẽ phải vào Vành đai 3 → cầu Nhơn Trạch → Đồng Nai (lưu ý đoạn 320 m đường cong trải đá, tốc độ tối đa 30 km/giờ).

- Lộ trình 2: TP.HCM → cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → rẽ phải vào nút giao Đường 319 → Đồng Nai.

- Lộ trình 3: TP.HCM → cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → quốc lộ 51 → Đồng Nai.

Khi xảy ra ùn ứ giao thông trên tuyến Đỗ Mười hướng từ Thủ Đức về miền Tây, các phương tiện có thể di chuyển theo lộ trình sau:

- Đỗ Mười - Lê Văn Khương - Đặng Thúc Vịnh - Quang Trung - Lê Thị Hà - Lê Quang Đạo - Nguyễn Văn Bứa - N2 đi các tỉnh miền Tây.

- Đỗ Mười - Tô Ký - Quang Trung - Lê Thị Hà - Lê Quang Đạo - Nguyễn Văn Bứa.

Khi xảy ra ùn ứ giao thông trên tuyến Lê Quang Đạo hướng từ Củ Chi về vòng xoay An Sương, các phương tiện có thể di chuyển theo lộ trình sau:

Các phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn: Lê Quang Đạo - Lê Lợi - Song hành quốc lộ 22 - Đỗ Mười - Trường Chinh vào khu vực trung tâm.

Các phương tiện có tải trọng từ 5 tấn trở lên: Lê Quang Đạo - Đặng Công Bỉnh - Nguyễn Văn Bứa - Phan Văn Hớn - Lê Đức Anh.