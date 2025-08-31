Thời tiết TP.HCM: Mưa lớn kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9 từ phường Sài Gòn đến Vũng Tàu

Chiều 31.8, thời tiết TP.HCM bất ngờ có mưa lớn xuất hiện ở nhiều phường. Mưa trắng xóa kèm giông ở đoạn đường có các tòa chung cư, nhà cao tầng khiến nhiều người đi đường phải tấp vội vào mái hiên bên đường chờ đợi.

Theo dự báo, mưa lớn sẽ xuất hiện liên tục đến hết ngày 2.9 ở các phường từ trung tâm như phường Sài Gòn, Chợ Lớn đến Bình Dương, Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo.

Mưa lớn xối xả ở TP.HCM chiều 31.8 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lúc 15 giờ 40 phút, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, trời tối sập.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nguyên nhân thời tiết TP.HCM có mưa chiều nay là do dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Trung bộ và giữa Biển Đông hoạt động yếu dần. Gió mùa tây nam cường độ trung bình đến mạnh.

Hình thái thời tiết này làm thời tiết TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, trưa đến chiều tối có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Người dân cần đề phòng trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ ở những vùng trũng thấp. Ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Trời tối sập trong cơn mưa lớn ở TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tầm nhìn xa từ các tòa chung cư cũng bị giảm trong cơn mưa lớn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đặc biệt lưu ý, từ 2 - 3 ngày tới, thời tiết TP.HCM có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm. Dự báo sang ngày 3.9, mưa lớn ở TP.HCM mới bắt đầu giảm.

Từ 2 - 3 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục duy trì và có trục qua khu vực Trung - Nam Trung bộ. Gió mùa tây nam giảm nhẹ và có cường độ trung bình.



Dự báo mưa trong 24 giờ tới ở TP.HCM ẢNH: KTTV

Dự báo thời tiết TP.HCM 2 - 3 ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp.