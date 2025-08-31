Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Thời tiết TP.HCM: Mưa lớn kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9 từ phường Sài Gòn đến Vũng Tàu

Vũ Phượng
Vũ Phượng
31/08/2025 15:51 GMT+7

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, thời tiết TP.HCM mưa lớn khắp nơi. Dự báo mưa lớn trải dài từ phường Sài Gòn tới phường Vũng Tàu, Bình Dương và đặc khu Côn Đảo.

Chiều 31.8, thời tiết TP.HCM bất ngờ có mưa lớn xuất hiện ở nhiều phường. Mưa trắng xóa kèm giông ở đoạn đường có các tòa chung cư, nhà cao tầng khiến nhiều người đi đường phải tấp vội vào mái hiên bên đường chờ đợi.

Theo dự báo, mưa lớn sẽ xuất hiện liên tục đến hết ngày 2.9 ở các phường từ trung tâm như phường Sài Gòn, Chợ Lớn đến Bình Dương, Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo.

Thời tiết TP.HCM mưa lớn trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9 từ Sài Gòn đến Vũng Tàu - Ảnh 1.

Mưa lớn xối xả ở TP.HCM chiều 31.8

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lúc 15 giờ 40 phút, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, trời tối sập.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nguyên nhân thời tiết TP.HCM có mưa chiều nay là do dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Trung bộ và giữa Biển Đông hoạt động yếu dần. Gió mùa tây nam cường độ trung bình đến mạnh.

Hình thái thời tiết này làm thời tiết TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, trưa đến chiều tối có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Người dân cần đề phòng trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ ở những vùng trũng thấp. Ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Thời tiết TP.HCM mưa lớn trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9 từ Sài Gòn đến Vũng Tàu - Ảnh 2.

Trời tối sập trong cơn mưa lớn ở TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thời tiết TP.HCM mưa lớn trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9 từ Sài Gòn đến Vũng Tàu - Ảnh 3.

Tầm nhìn xa từ các tòa chung cư cũng bị giảm trong cơn mưa lớn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đặc biệt lưu ý, từ 2 - 3 ngày tới, thời tiết TP.HCM có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm. Dự báo sang ngày 3.9, mưa lớn ở TP.HCM mới bắt đầu giảm.

Từ 2 - 3 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục duy trì và có trục qua khu vực Trung - Nam Trung bộ. Gió mùa tây nam giảm nhẹ và có cường độ trung bình.

Thời tiết TP.HCM mưa lớn trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9 từ Sài Gòn đến Vũng Tàu - Ảnh 4.

Dự báo mưa trong 24 giờ tới ở TP.HCM

ẢNH: KTTV

Dự báo thời tiết TP.HCM 2 - 3 ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp.

Tin liên quan

'Xuyên không' về các làng nghề dân gian ngay trung tâm TP.HCM dịp Quốc khánh 2.9

'Xuyên không' về các làng nghề dân gian ngay trung tâm TP.HCM dịp Quốc khánh 2.9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, người dân có thể trải nghiệm 'xuyên không' về các làng nghề dân gian ngay trung tâm TP.HCM.

Tránh kẹt xe dịp Quốc khánh 2.9: CSGT TP.HCM hướng dẫn chi tiết lộ trình

Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết TP.HCM dự báo thời tiết TP.HCM mưa lớn mưa to Quốc khánh 2.9 thời tiết nghỉ lễ quốc khánh Tin tức thời tiết dự báo thời tiết thời tiết TP.HCM hôm nay thời tiết lễ 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận