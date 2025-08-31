'Xuyên không' về các làng nghề dân gian ngay trung tâm TP.HCM dịp Quốc khánh 2.9

Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, người dân được nghỉ lễ 4 ngày. Đây là thời điểm ngay trước thềm năm học mới, nếu không đi chơi xa, bạn có thể trải nghiệm các làng nghề dân gian cùng hơn 50 gian hàng khác ngay tại trung tâm TP.HCM.

Theo đó, từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 30 từ nay đến hết ngày Quốc khánh 2.9, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức lễ hội "Vui tết độc lập - hội tụ non sông". Lễ hội tái hiện sinh động không gian văn hóa dân gian trong khung cảnh thiên nhiên xanh mát của "lá phổi xanh" ở ngay lòng thành phố.

Tại không gian trải nghiệm xay lúa thủ công, khách tham quan sẽ được tự tay xay lúa bằng những công cụ xưa cũ như cối đá, bàn xay và dụng cụ thủ công khác ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người tham dự sẽ được hòa mình vào các hoạt động đặc sắc như trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, chợ quê ẩm thực, trải nghiệm thủ công dân gian, tham quan sinh thái…

Lễ hội mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về các làng nghề dân gian cùng quy trình chế tác những sản phẩm thủ công tinh xảo. Bên cạnh khu vực ẩm thực đặc sắc, sự kiện còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đa dạng.

Tại không gian làng dệt chiếu Định Yên tái hiện làng nghề truyền thống nổi tiếng của vùng đồng bằng Bắc bộ. Nghề dệt chiếu ở đây đã có từ hàng trăm năm và luôn giữ vững kỹ thuật thủ công tinh xảo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Làng nghề dệt khăn choàng Long Khánh duy trì và phát triển đến nay đã hơn 100 năm được các nghệ nhân và người dân nơi đây nuôi dưỡng, gìn giữ, truyền nghề qua rất nhiều thế hệ cho đến ngày hôm nay ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khu tái hiện con trâu với cái cày, cái bừa của dân tộc miền núi với cánh đồng lúa kèm những mõ trâu bằng tre bằng gỗ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Du khách có thể trực tiếp tham gia vào quy trình làm bánh tráng truyền thống, từ xay bột, pha chế, tráng bánh đến phơi khô ở khu vực làng nghề làm bánh tráng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gian hàng vẽ nón giới thiệu những chiếc nón lá truyền thống được khoác lên mình màu sắc mới qua từng nét cọ tinh tế, du khách có thể tự mình trải nghiệm vẽ nón ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Giữa không gian lễ hội, các bé sẽ có cơ hội khám phá một thế giới rất riêng - thế giới của đất, lửa và đôi tay khéo léo thông qua khu trưng bày gốm truyền thống ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hình ảnh ông đồ ngồi viết chữ trên giấy đỏ, tay cầm bút lông, nét mực uyển chuyển tái hiện không gian văn hóa xưa. Nghệ thuật thư pháp không chỉ thể hiện tài hoa và sự am hiểu chữ nghĩa mà còn gợi nhớ truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, mang đậm giá trị tinh thần và vẻ đẹp cổ truyền ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gian hàng thủ công của chị Trần Thị Ngọc Hiếu, một người khuyết tật đầy nghị lực, trưng bày những món đồ trang trí độc đáo làm từ vỏ ốc, sò biển. Gian hàng không chỉ giới thiệu vẻ đẹp thủ công tinh tế mà còn lan tỏa thông điệp vượt khó, khẳng định ý chí và niềm đam mê nghệ thuật của chị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gian hàng bánh dân gian Nam bộ nổi bật với những chiếc bánh đầy màu sắc, được làm từ nguyên liệu tự nhiên như lá dứa, lá cẩm, nghệ… tạo nên sắc xanh, tím, vàng bắt mắt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gian hàng ốc thơm nức hấp dẫn thực khách với đủ loại ốc tươi ngon, được chế biến đa dạng như xào bơ tỏi, hấp sả, rang muối ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gian hàng tò he mang đến không gian tuổi thơ rực rỡ với những con giống nhỏ xinh nặn từ bột gạo, thu hút cả trẻ em lẫn người lớn tìm về ký ức tuổi thơ và nét đẹp làng nghề xưa ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gian hàng giới thiệu cơm lam kết hợp món nướng mang đến hương vị đậm đà của núi rừng. Cơm được nấu trong ống tre, giữ trọn mùi thơm tự nhiên, dẻo mềm, ăn kèm các món nướng vàng ươm, hấp dẫn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trải nghiệm mới lạ dịp 80 năm Quốc khánh 2.9 này ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn là viết lời yêu thương cho Tổ quốc. Đây là nơi để người dân gửi gắm tình cảm, ước nguyện và niềm tự hào quê hương qua những câu chữ ngắn gọn, chân thành. Những tấm giấy nhỏ dần dần tạo nên bức tranh tập thể giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần yêu nước và gắn kết cộng đồng ẢNH: DIỆU MI



