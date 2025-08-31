'Xuyên không' về các làng nghề dân gian ngay trung tâm TP.HCM dịp Quốc khánh 2.9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, người dân có thể trải nghiệm 'xuyên không' về các làng nghề dân gian ngay trung tâm TP.HCM.
Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, người dân được nghỉ lễ 4 ngày. Đây là thời điểm ngay trước thềm năm học mới, nếu không đi chơi xa, bạn có thể trải nghiệm các làng nghề dân gian cùng hơn 50 gian hàng khác ngay tại trung tâm TP.HCM.
Theo đó, từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 30 từ nay đến hết ngày Quốc khánh 2.9, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức lễ hội "Vui tết độc lập - hội tụ non sông". Lễ hội tái hiện sinh động không gian văn hóa dân gian trong khung cảnh thiên nhiên xanh mát của "lá phổi xanh" ở ngay lòng thành phố.
Người tham dự sẽ được hòa mình vào các hoạt động đặc sắc như trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, chợ quê ẩm thực, trải nghiệm thủ công dân gian, tham quan sinh thái…
Lễ hội mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về các làng nghề dân gian cùng quy trình chế tác những sản phẩm thủ công tinh xảo. Bên cạnh khu vực ẩm thực đặc sắc, sự kiện còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đa dạng.
Bình luận (0)