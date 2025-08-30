Phường Sài Gòn lần đầu ra mắt 2 tour du lịch: Bất ngờ các điểm đến

Phường Sài Gòn (TP.HCM) vừa công bố 2 tour du lịch đặc trưng mang tên "Sài Gòn chào ngày mới" và "Sài Gòn đêm khoe sắc".

Phường Sài Gòn có vị trí trung tâm TP.HCM, hội tụ các tuyến đường biểu tượng như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Hàm Nghi cùng nhiều công trình kiến trúc, di tích văn hóa - lịch sử giàu giá trị. Đây vừa là trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính quốc tế sôi động, vừa là miền ký ức lưu giữ hồn cốt Sài Gòn xưa.

Phường Sài Gòn có lợi thế với nhiều di tích trên địa bàn ẢNH: DIỆU MI

Bà Ngô Hải Yến, Phó chủ tịch UBND phường Sài Gòn chia sẻ, tour "Sài Gòn chào ngày mới" giới thiệu đến du khách nhịp sống năng động, nhộn nhịp của buổi sáng Sài Gòn, chiêm ngưỡng những công trình biểu tượng, cảm nhận đô thị hiện đại.

Tour "Sài Gòn đêm khoe sắc" giới thiệu đến du khách vẻ đẹp về đêm lung linh, nơi ánh sáng, sắc màu và âm thanh hòa quyện như bức tranh huyền ảo của thành phố không ngủ để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó phai.

Những vị khách đầu tiên của tour là 14 trưởng khu phố của phường ẢNH: DIỆU MI

Ngay trong ngày ra mắt, những vị khách trải nghiệm đầu tiên chương trình tour "Sài Gòn chào ngày mới" do Vietravel tổ chức là 14 trưởng khu phố trên địa bàn.

Du khách sẽ được bắt đầu ngày mới bằng tách cà phê sáng tại khách sạn Continental, nơi chứa đựng cả một kho tàng lịch sử và văn hóa. Sau đó, du khách dạo bước trên những con phố cổ kính của thành phố, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Ủy ban nhân dân TP.HCM, Nhà hát Thành phố.

Nhà hát Thành phố được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic Flamboyant của Pháp vào cuối thế kỷ 19 ẢNH: PHẠM HỮU

Tại đây, hướng dẫn viên sẽ giới thiệu từng chi tiết của những công trình để du khách cảm nhận vẻ đẹp hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại.

Tiếp theo, du khách sẽ được trải nghiệm buýt đường sông (waterbus) để chiêm ngưỡng cảnh đẹp yên bình của thành phố từ một góc nhìn khác biệt của phường Sài Gòn. Hành trình tiếp tục đưa du khách đến không gian gốm Bát Tràng - nơi làm ra những sản phẩm gốm độc đáo, lưu giữ dấu ấn cá nhân qua mỗi tác phẩm.

Sau cùng, du khách thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng Ngon - một không gian đậm hồn VIệt với các món đặc sản ba miền trong không gian xanh mát.

Hành trình tour sẽ đưa du khách trải nghiệm trên buýt đường sông ẢNH: DIỆU MI

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, phường Sài Gòn là trung tâm của trung tâm đối với ngành du lịch, đồng thời là phường trung tâm văn hóa xã hội của thành phố. Ngay khi đặt phường Sài Gòn đã nhận sự quan tâm lớn của người dân, du khách. Ngày công bố bảng tên phường Sài Gòn cũng thu hút người dân đến check-in.

Do đó, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đề xuất, phường có thể cân nhắc bố trí thêm khu vực check-in ngay tại trụ sở, đồng thời là di tích kiến trúc nghệ thuật để quảng bá phường.

Từ buýt đường sông, du khách sẽ ngắm nhìn những công trình biểu tượng của TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

Hành trình tour là sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại tạo nên những khoảnh khắc khó quên ẢNH: DIỆU MI

Du khách tự tay tạo ra những sản phẩm gốm mang dấu ấn cá nhân ẢNH: DIỆU MI

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa đánh giá, tour du lịch đặc trưng của phường Sài Gòn không chỉ là phép cộng giữa các điểm đến mà còn là sự kết hợp, có câu chuyện rõ ràng, gắn với TP.HCM trong quá khứ và hiện tại, có chiều sâu.

Giám đốc Sở Du lịch cũng cho rằng, các điểm đến trong 2 tour đặc trưng có điểm quen thuộc và cũng có điểm mới cập nhật, có tương tác trong tour nên có dư địa để phát triển.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

"Phường Sài Gòn còn có thể khai thác thêm nhiều sản phẩm, phát huy tiềm năng là hệ thống bảo tàng: Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Địa chất... Khi du lịch phát triển, chất lượng đời sống người dân địa bàn cũng được nâng cao, đồng thời góp phần xây dựng điểm đến TP.HCM", Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa đề xuất.

