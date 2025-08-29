Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9

Lúc 17 giờ 30 ngày 29.8, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM. Cơn mưa cũng trùng vào giờ tan tầm nên người đi đường gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 18 giờ, một số đoạn ở khu vực gần cầu Sài Gòn như: Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh đón lượng xe đổ về rất lớn gây nên tình trạng kẹt xe cục bộ. Tập trung nhiều nhất tại khu vực dưới chân cầu Sài Gòn và cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Tại đây, xe cộ nối đuôi nhau, nhích từng chút để vượt qua các nút giao.

Xe cộ nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Hữu Cảnh chiều tối 29.8 ẢNH: PHẠM HỮU

Đa phần các phương tiện đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đều đổ về hướng cầu Sài Gòn ẢNH: PHẠM HỮU

Lúc 18 giờ, lượng xe đông đúc cùng đổ về cầu Sài Gòn ẢNH: PHẠM HỮU

Đường Võ Nguyên Giáp đón lượng xe lớn sau cơn mưa gây nên cảnh kẹt xe ẢNH: PHẠM HỮU

Ở khu vực ga metro Thảo Điền, các phương tiện nhích từng chút, di chuyển rất chậm ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy nhiên, đoạn kẹt xe nhiều phải kể đến là khu vực đường Võ Nguyên Giáp (phường An Khánh), hướng về cầu Rạch Chiếc. Do lưu lượng phương tiện ở cầu Sài Gòn đổ về nhiều nên đoạn đường này trở nên quá tải. Kéo dài từ chân cầu Sài Gòn đến gần cầu Rạch Chiếc. Bên cạnh đó, đường Song Hành cũng trong tình trạng đông xe tương tự.

Trong khi đó, lực lượng CSGT có mặt ở các nút giao, điều tiết phương tiện đi lại. Đến gần 19 giờ, các tuyến đường bắt đầu thông thoáng trở lại.

Cảnh kẹt xe cục bộ tại đoạn đường Võ Nguyên Giáp (từ cầu Sài Gòn đến gần cầu Rạch Chiếc) ẢNH: PHẠM HỮU

Ô tô, xe máy len lỏi nhau trong cơn mưa vào chiều tối 29.8 ẢNH: PHẠM HỮU

Cơn mưa đúng vào giờ tan tầm khiến người dân khó khăn hơn khi về nhà ẢNH: PHẠM HỮU