Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9

Lúc 17 giờ 30 ngày 29.8, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM. Cơn mưa cũng trùng vào giờ tan tầm nên người đi đường gặp nhiều khó khăn.
Khoảng 18 giờ, một số đoạn ở khu vực gần cầu Sài Gòn như: Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh đón lượng xe đổ về rất lớn gây nên tình trạng kẹt xe cục bộ. Tập trung nhiều nhất tại khu vực dưới chân cầu Sài Gòn và cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Tại đây, xe cộ nối đuôi nhau, nhích từng chút để vượt qua các nút giao.
Tuy nhiên, đoạn kẹt xe nhiều phải kể đến là khu vực đường Võ Nguyên Giáp (phường An Khánh), hướng về cầu Rạch Chiếc. Do lưu lượng phương tiện ở cầu Sài Gòn đổ về nhiều nên đoạn đường này trở nên quá tải. Kéo dài từ chân cầu Sài Gòn đến gần cầu Rạch Chiếc. Bên cạnh đó, đường Song Hành cũng trong tình trạng đông xe tương tự.
Trong khi đó, lực lượng CSGT có mặt ở các nút giao, điều tiết phương tiện đi lại. Đến gần 19 giờ, các tuyến đường bắt đầu thông thoáng trở lại.
