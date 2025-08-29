Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9

Phạm Hữu
Phạm Hữu
29/08/2025 20:05 GMT+7

Sau cơn mưa lớn, khu vực đường Võ Nguyên Giáp (phường An Khánh), Điện Biên Phủ (đoạn cầu Sài Gòn) bị ùn tắc cục bộ, xe cộ nhích từng chút một vào chiều tối 29.8.

Lúc 17 giờ 30 ngày 29.8, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM. Cơn mưa cũng trùng vào giờ tan tầm nên người đi đường gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 18 giờ, một số đoạn ở khu vực gần cầu Sài Gòn như: Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh đón lượng xe đổ về rất lớn gây nên tình trạng kẹt xe cục bộ. Tập trung nhiều nhất tại khu vực dưới chân cầu Sài Gòn và cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Tại đây, xe cộ nối đuôi nhau, nhích từng chút để vượt qua các nút giao.

Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9- Ảnh 1.

Xe cộ nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Hữu Cảnh chiều tối 29.8

ẢNH: PHẠM HỮU

Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9- Ảnh 2.

Đa phần các phương tiện đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đều đổ về hướng cầu Sài Gòn

ẢNH: PHẠM HỮU

Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9- Ảnh 3.

Lúc 18 giờ, lượng xe đông đúc cùng đổ về cầu Sài Gòn

ẢNH: PHẠM HỮU

Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9- Ảnh 4.

Đường Võ Nguyên Giáp đón lượng xe lớn sau cơn mưa gây nên cảnh kẹt xe

ẢNH: PHẠM HỮU

Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9- Ảnh 5.

Ở khu vực ga metro Thảo Điền, các phương tiện nhích từng chút, di chuyển rất chậm

ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy nhiên, đoạn kẹt xe nhiều phải kể đến là khu vực đường Võ Nguyên Giáp (phường An Khánh), hướng về cầu Rạch Chiếc. Do lưu lượng phương tiện ở cầu Sài Gòn đổ về nhiều nên đoạn đường này trở nên quá tải. Kéo dài từ chân cầu Sài Gòn đến gần cầu Rạch Chiếc. Bên cạnh đó, đường Song Hành cũng trong tình trạng đông xe tương tự.

Trong khi đó, lực lượng CSGT có mặt ở các nút giao, điều tiết phương tiện đi lại. Đến gần 19 giờ, các tuyến đường bắt đầu thông thoáng trở lại.

Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9- Ảnh 6.

Cảnh kẹt xe cục bộ tại đoạn đường Võ Nguyên Giáp (từ cầu Sài Gòn đến gần cầu Rạch Chiếc)

ẢNH: PHẠM HỮU

Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9- Ảnh 7.

Ô tô, xe máy len lỏi nhau trong cơn mưa vào chiều tối 29.8

ẢNH: PHẠM HỮU

Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9- Ảnh 8.

Cơn mưa đúng vào giờ tan tầm khiến người dân khó khăn hơn khi về nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

Kẹt xe sau mưa lớn ở TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ 2.9- Ảnh 9.

Khoảng 19 giờ, đoạn đường Võ Nguyên Giáp đã thông thoáng một phần, xe cộ có thể di chuyển nhanh hơn

ẢNH: PHẠM HỮU

 

Tin liên quan

TP.HCM: Cấm ô tô cầu Bình Triệu 1, đi lối nào để tránh kẹt xe?

TP.HCM: Cấm ô tô cầu Bình Triệu 1, đi lối nào để tránh kẹt xe?

Cầu Bình Triệu 1 (hướng từ phường Bình Thạnh đi phường Hiệp Bình) đang cấm xe ô tô để sửa chữa nâng tĩnh không cầu, người dân TP.HCM đi lối nào tránh kẹt xe?

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn kẹt xe ngập nước Đường Nguyễn Hữu Cảnh Cầu Sài Gòn nghỉ lễ 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận