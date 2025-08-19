Sáng 19.8, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kích cầu thu hút khách du lịch đến TP.HCM năm 2025. Tại hội nghị, Sở Du lịch TP.HCM công bố chương trình hợp tác với Công ty TNHH Traveloka Việt Nam.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2025, Traveloka sẽ triển khai chiến dịch quảng bá điểm đến TP.HCM trên nền tảng số, đồng thời dành gói ưu đãi trị giá hơn 4 tỉ đồng e-voucher cho du khách khi đặt vé máy bay và phòng khách sạn tại TP.HCM thông qua ứng dụng và trang web Traveloka.

Ngành du lịch TP.HCM có nhiều chiến dịch để quảng bá, kích cầu du lịch từ nay tới cuối năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Chương trình có sự đồng hành của các doanh nghiệp trong toàn hệ sinh thái du lịch: hãng hàng không với ưu đãi vé bay, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp với dịch vụ lưu trú chuẩn quốc tế, nhà hàng đặc sản với trải nghiệm ẩm thực độc đáo, cùng cơ sở chăm sóc sức khỏe, spa và làm đẹp.

Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho chuỗi hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, huy động các nền tảng công nghệ để lan tỏa hình ảnh TP.HCM đến thị trường quốc tế.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam chia sẻ, TP.HCM có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là các loại hình du lịch như MICE kết hợp tour mua sắm, du lịch y tế, du lịch biển.

"Tôi mong sự hợp tác này sẽ giúp tên tuổi du lịch TP.HCM hiện diện nhiều hơn nữa trên bản đồ du lịch thế giới, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm du lịch dễ dàng và thuận tiện", bà Mai Thy bày tỏ.

Du lịch TP.HCM sẽ có "hộ chiếu ẩm thực"

Sở Du lịch TP.HCM cũng đang đẩy mạnh quảng bá giá trị ẩm thực đặc sắc thông qua hợp tác với Công ty cổ phần Foody (đơn vị vận hành ShopeeFood) để triển khai chương trình "Hộ chiếu ẩm thực" - công cụ tương tác thông minh, giúp du khách dễ dàng khám phá và check-in hành trình ẩm thực độc đáo.

Sở Du lịch TP.HCM tung e-voucher hơn 4 tỉ đồng để kích cầu du lịch từ nay đến cuối năm 2025 cho khách đặt vé máy bay và phòng khách sạn trên Traveloka ẢNH: SỞ DU LỊCH

Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành xây dựng và công bố các tour ẩm thực chuyên đề, giới thiệu món ăn truyền thống, nhà hàng đặc sản và trải nghiệm ẩm thực mới lạ. Năm 2025, cẩm nang ẩm thực TP.HCM sẽ được tái bản dưới dạng in và điện tử, bổ sung nhiều địa chỉ, món ăn đặc trưng tại các phường, xã mới.

Việc ra mắt đồng bộ "Hộ chiếu ẩm thực", tour trải nghiệm và cẩm nang ẩm thực sẽ mang đến cho du khách hành trình khám phá đa sắc màu, góp phần định vị TP.HCM là thiên đường ẩm thực hàng đầu Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch nhấn mạnh, TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kiến tạo những trải nghiệm khác biệt, mới mẻ cho du khách.

"Sở Du lịch tiếp tục phối hợp cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ để hình thành hệ sinh thái dịch vụ thuận tiện, phong phú, giúp hành trình khám phá TP.HCM trở nên dễ dàng nhưng vẫn đậm dấu ấn riêng", bà Ánh Hoa nói.