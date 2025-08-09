TP.HCM - Đến rồi chẳng nỡ rời đi

Sôi động, hiện đại nhưng vẫn đầy nghĩa tình, thân thuộc

Báo cáo City Pulse 2025 của Viện nghiên cứu Gensler do trang The Independent Singapore News dẫn nguồn mới đây cho thấy kết quả đáng tự hào: TP.HCM xuất sắc vượt qua hàng loạt các đô thị nổi tiếng khác trên thế giới như Singapore (59%), Sydney (Úc, 58%) và Berlin (Đức, 51%) để đứng vị trí thứ 2 trong danh sách các đô thị giữ chân cư dân tốt nhất thế giới năm 2025. TP.HCM được 61% cư dân tham gia khảo sát cho biết họ "không có dự tính" hoặc "rất không có dự tính" chuyển đi, theo sát nút đô thị đứng đầu là Đài Bắc (Đài Loan) với tỷ lệ 64%.

Vượt Singapore, TP.HCM đứng thứ 2 trong danh sách các đô thị “giữ chân cư dân” tốt nhất thế giới Ảnh: Độc Lập

Nghiên cứu do công ty kiến trúc và thiết kế lớn nhất thế giới thực hiện đã xem xét phản hồi của 33.000 người tham gia ở 29 quốc gia, vùng lãnh thổ về động lực khiến họ ở lại hoặc rời khỏi thành phố nơi họ sinh sống. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng mọi người sẽ chọn chuyển đến những thành phố nơi mà nhu cầu cơ bản của họ được đáp ứng. Khi được yêu cầu xác định những phẩm chất quan trọng nhất khi quyết định nơi sinh sống, đa số người tham gia khảo sát cho biết chi phí sinh hoạt được xếp hạng cao nhất (83%), tiếp theo là mức độ tội phạm (81%), dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao (80%), cơ hội việc làm (74%) và mức thuế (70%). Ngoài ra, biến đổi khí hậu là yếu tố khác khiến nhiều người quan tâm vì mọi người có xu hướng chuyển ra khỏi những thành phố dễ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này.

Mặt khác, điều giữ chân các cư dân ở lại một thành phố là sự thích thú trong cuộc sống và cảm giác được thuộc về. "Người dân sống ở một thành phố càng lâu thì khả năng họ rời đi càng thấp, phần lớn do cảm giác tự hào và gắn bó ngày càng sâu sắc. Sự sôi động và sức hấp dẫn của đô thị là những động lực mạnh mẽ nhất khiến mọi người chọn ở lại thành phố của họ", đại diện Viện nghiên cứu Gensler thông tin thêm.

Đây cũng là điều mà rất nhiều người cảm nhận về TP.HCM. Vui mừng thông báo kỷ niệm 10 năm sống tại TP.HCM bằng tờ đăng ký kết hôn với người vợ VN xinh đẹp, ông T.D.Boissonnet (Pháp) cho biết cuối cùng ông đã tìm được lựa chọn tuyệt vời cho cuộc đời mình, sau nhiều năm bôn ba nhiều nơi trên thế giới để theo đuổi sự nghiệp tại một công ty tư vấn du lịch đa quốc gia. Trước khi tới TP.HCM hồi năm 2015, ông Boissonnet có thời gian sinh sống và làm việc ở Bồ Đào Nha. Quốc gia Tây Âu này là nơi ông đã lớn lên từ nhỏ, sau khi gia đình rời Pháp. Tuy nhiên, nhu cầu du lịch qua tour giữa Pháp và Bồ Đào Nha không lớn nên ông được điều động tới TP.HCM để mở rộng tệp khách hàng.

"Ngay khi đặt chân tới TP.HCM tôi đã yêu thành phố này. Sự năng động, nhộn nhịp, đa dạng văn hóa rất phù hợp với một người làm du lịch, ưa khám phá như tôi. Đặc biệt là đồ ăn và dịch vụ, rất tuyệt vời. Hồi mới sang, tôi bước chân ra cửa là bắt được taxi, xe ôm, không phải tìm đúng chỗ như các nước châu Âu. Vào khách sạn thì nhân viên đón từ cửa, xách hộ vali. Nếu ở Mỹ, bạn sẽ phải tự mang vali, dù phải bê lên mấy tầng lầu. Đồ ăn thì tuyệt vời, phong phú. Tôi thích đưa bạn gái đi tìm những nhà hàng sang trọng, ăn những món ngon nhất, nhưng ở TP.HCM thì đôi khi mấy tiệm vỉa hè, trong hẻm thôi cũng đã quá ngon rồi. Quan trọng nhất là du lịch TP.HCM ngày càng phát triển, tôi đã đón rất nhiều đoàn khách từ Pháp qua đây và ai cũng yêu thích thành phố này. Điều đó giúp công việc của tôi ngày càng thuận lợi", ông T.D.Boissonnet chia sẻ. Sau nhiều năm di chuyển qua lại giữa Bồ Đào Nha và TP.HCM, vợ chồng ông cuối cùng đã quyết định bán nhà tại Bồ Đào Nha, định cư ở TP.HCM và đăng ký kết hôn vào đúng ngày đẹp 8.8.2025.

Cũng giống ông T.D.Boissonnet, ông Marcel Lannartz (người Hà Lan) đã trải qua gần 10 năm di chuyển qua lại giữa 2 quốc gia trước khi quyết định an cư tại TP.HCM vào năm 1997. Ông nói: "Tôi cho rằng việc đánh giá một thành phố đáng sống hay không phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người, nhưng khi hỏi nhiều người ngoại quốc như tôi thì đa phần sẽ nói đồ ăn và con người nơi đây là 2 yếu tố quan trọng nhất. Với riêng tôi, tôi yêu TP.HCM vì được chứng kiến những đổi thay của nó, trở thành một đô thị nhộn nhịp, đông đúc, hiện đại nhưng cũng vô cùng tình cảm. Tôi có một nhóm bạn chạy bộ đang sống ở TP.HCM, họ thật sự thân thiện, vui vẻ. Những người bạn cho tôi cảm giác thân thuộc như đang ở chính nhà mình nên tôi quyết định ở lại".

TP.HCM sẽ còn đáng sống hơn nữa

Không chỉ thu hút cư dân ngoại quốc, TP.HCM cũng đứng đầu danh sách các địa phương mà người dân cả nước muốn di cư đến, theo Báo cáo "Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN (PAPI): Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân, năm 2023" công bố năm 2024.

So với các tỉnh, thành khác, chi phí sinh hoạt để duy trì cuộc sống tại thành phố hoa lệ này là bài toán không hề dễ giải, nhưng theo nhiều bạn trẻ "dân tỉnh" đang sống và làm việc tại TP.HCM, đây là nơi dễ sống, nói theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. "TP.HCM bao nhiêu cũng được", là nhận xét của nhiều người. Người thu nhập thấp thì thuê nhà ở những khu xa trung tâm, hằng ngày ăn sáng với ổ bánh mì 10.000 - 15.000 đồng, ăn trưa, ăn tối với hộp cơm tấm 20.000 đồng, tô hủ tiếu 15.000 đồng... và vẫn dư sức thư giãn với ly cà phê 7.000 đồng. Người thu nhập trung bình thì dễ dàng thuê những căn hộ tầm trung, hưởng vô vàn những dịch vụ tương ứng với mức sống. Người giàu thì càng khỏi bàn, TP.HCM là số 1 về dịch vụ. Bên cạnh đó, TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, đa phần các doanh nghiệp lớn đều quy tụ về đây, mở ra rất nhiều cơ hội về việc làm. Các chính sách an sinh, xã hội như miễn học phí cho học sinh tất cả các cấp; hỗ trợ người trẻ kết hôn, sinh con sớm… cũng đều được triển khai tiên phong từ TP.HCM.

Đặc biệt, sau cuộc sáp nhập lịch sử với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM mới càng mở thêm nhiều vùng trời hơn cho ước mơ an cư, lạc nghiệp của nhiều người. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ngay trong ngày đầu tiên công bố quyết định thành lập TP.HCM mới, đã đặt ra mục tiêu đưa TP.HCM thành một đô thị đặc biệt, phấn đấu vào top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2030. Với chiến lược lớn như vậy, người đứng đầu UBND TP kêu gọi các đơn vị chuyển từ mô hình "quản lý - kiểm soát" sang "quản trị - phục vụ", lấy hiệu quả làm thước đo. Bỏ tư duy quan với dân: dân không xin - mình không cho, mà dân là người đặt hàng, còn chính quyền là đơn vị cung cấp dịch vụ. Cùng với đó, người dân sẽ được thụ hưởng các sản phẩm hành chính công thuận lợi, thông suốt; cùng đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút nhiều nhà đầu tư, người dân có công ăn việc làm, sản xuất kinh doanh hiệu quả…