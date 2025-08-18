Hàng không tăng thêm trăm ngàn vé, 'đua' khuyến mãi dịp đại lễ 2.9

Vietnam Airlines vừa phát đi thông báo tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm (từ 29.8 - 3.9). Cụ thể, trong dịp đại lễ, Vietnam Airlines cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến, tăng hơn 100.000 chỗ so với năm trước.

Hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên sử dụng các hình thức tự làm thủ tục trước chuyến bay để tiết kiệm thời gian

Trên mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng; giữa Hà Nội, TP.HCM và Cam Ranh, Đà Lạt, Huế... Tổng số ghế nội địa của hãng đạt gần 418.000 ghế, tương ứng hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so với cùng kỳ 2024.

Các đường bay quốc tế được tăng chuyến nhiều nhất là giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc. Tổng số ghế quốc tế đạt gần 177.000 chỗ, tương ứng hơn 760 chuyến bay, tăng 18% so với năm trước.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết hiện nay, các đường bay du lịch nội địa trọng điểm ghi nhận tỷ lệ lấp đầy gần 60% và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Các chuyến bay đi Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc cũng đạt kết quả tích cực với tỷ lệ lấp đầy từ 60 - 70%.

Việc tăng số ghế cung ứng trong dịp cao điểm Quốc khánh 2.9 là nỗ lực lớn của hãng hàng không quốc gia trong bối cảnh ngành hàng không thiếu hụt máy bay do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi động cơ để kiểm tra trên toàn cầu. Vietnam Airlines đã chủ động thuê thêm nhiều máy bay, tăng năng lực vận chuyển để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt. Khi mua vé trong các ngày 19.8, 1.9 và 2.9, hành khách được tặng e-voucher giảm trực tiếp 290.000 đồng khi mua vé hạng phổ thông đặc biệt và 198.000 đồng khi mua vé hạng phổ thông linh hoạt. Mỗi mã đặt chỗ sẽ nhận 1 e-voucher qua thư điện tử.

E-voucher áp dụng cho các vé xuất từ 19.8 đến 30.11, với hành trình khởi hành từ 19.8 - 28.2.2026 trên tất cả các chặng bay nội địa của Vietnam Airlines. Số lượng e-voucher có giới hạn và chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi quà tặng được trao hết.

Vietnam Airlines đã chủ động thuê thêm nhiều máy bay, tăng năng lực vận chuyển để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách

Hãng khuyến nghị hành khách nên sử dụng các hình thức tự làm thủ tục trước chuyến bay để tiết kiệm thời gian trong mùa cao điểm, gồm: làm thủ tục qua website, ứng dụng di động hoặc tại các kiosk tự làm thủ tục. Hành khách cũng có thể sử dụng tính năng check-in và xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID để rút ngắn thời gian làm thủ tục an ninh và lên máy bay.

Trước đó, hãng hàng không Vietjet cũng đã thông tin chương trình khuyến mãi: Từ 18.8 - 2.9, hành khách mặc áo cờ đỏ sao vàng hoặc áo chủ đề “80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9” khi bay cùng Vietjet sẽ được giảm 29% suất ăn nóng và hàng lưu niệm trên mọi chuyến bay.

Trong 3 ngày vàng từ 12 giờ ngày 18.8 - 23 giờ ngày 20.8, Vietjet còn dành tặng 800.000 vé Eco khuyến mãi chỉ từ 0 đồng trên tất cả các đường bay trong nước và quốc tế. Vé khuyến mãi được mở bán tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air với thời gian bay từ 15.9 - 27.5.2026.

Ngoài ra, hành khách bay quốc tế cùng Vietjet trên các chuyến bay kết nối Việt Nam với Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore… trong thời gian từ 15.9 - 15.12 còn được tặng thêm 20 kg hành lý ký gửi miễn phí.



