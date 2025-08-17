Mở luồng visa kép hút du khách và nhà đầu tư

Visa mở tới đâu, khách tăng mạnh tới đó

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 229 (ngày 8.8) về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước, chính thức nâng tổng số quốc gia được VN miễn thị thực đơn phương lên 39. Theo đó, công dân các nước: Bỉ, Bulgaria, Croatia, Czech, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ khi nhập cảnh VN với mục đích du lịch sẽ được miễn thị thực với thời hạn tạm trú 45 ngày, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật VN. Chính sách này được thực hiện kể từ 15.8.2025 đến hết 14.8.2028.

Những đột phá trong chính sách visa là cú hích để du lịch VN bứt tốc mạnh mẽ ẢNH: Nhật Thịnh

Cùng ngày 8.8, Nghị định 221/2025 do Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 15.8, cũng miễn thị thực có thời hạn cho những người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển KT-XH. Đó là các nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp (DN) lớn trên thế giới, những người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch có tầm ảnh hưởng lớn, những nhà khoa học... Chính sách này được thiết kế để thu hút nhân tài và những người nổi tiếng đến VN, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia một cách hiệu quả và trực tiếp.

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia đánh giá sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của du lịch VN gắn liền với chính sách thị thực được xây dựng bài bản trong 2 năm qua, với hai trụ cột chính là cấp thị thực điện tử (e-visa) và miễn thị thực đơn phương. Chính sách này đã tạo ra một hệ thống đồng bộ, hiệu quả, mở rộng cánh cửa đón chào du khách quốc tế.

Cụ thể, từ ngày 15.8.2023, VN đã mở rộng cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ, nâng thời hạn lưu trú từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần. Điều này đã tạo ra một cuộc cách mạng trong thủ tục nhập cảnh, giúp du khách dễ dàng xin thị thực trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí. Chính sách thị thực điện tử giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch VN với các quốc gia trong khu vực, tạo thuận lợi nhất có thể cho du khách quốc tế, nhất là các thị trường tiềm năng chưa được miễn thị thực. Nhờ vậy, sau giai đoạn khó khăn do đại dịch, ngành du lịch đã có sự phục hồi ngoạn mục. Kết thúc năm 2023, du lịch VN đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa mục tiêu ban đầu, cao gấp 3,4 lần so với năm 2022. Năm 2024, ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh, đón 17,6 triệu lượt khách quốc tế, phục hồi 98% so với năm 2019 - mức cao nhất trong khu vực ASEAN.

VN đặt mục tiêu đón 22 - 23 triệu khách quốc tế trong năm 2025 ẢNH: Hoàng Hùng

Bước sang năm 2025, những kết quả tích cực tiếp tục được ghi nhận khi 7 tháng năm 2025, VN đón trên 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng của du lịch VN trong quý 1/2025 được Tổ chức Du lịch LHQ (UN Tourism) ghi nhận đạt mức cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và xếp thứ 6 trên toàn thế giới. Trong đó, sự đóng góp của Nghị quyết số 11 miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước: Ba Lan, Czech và Thụy Sĩ từ đầu năm đã khẳng định hiệu quả khi lượng khách từ các nước này đến VN liên tục tăng theo từng tháng, nâng tổng tỷ lệ tăng trưởng khách từ thị trường châu Âu lên 38% ngay giữa mùa thấp điểm nhất.

"Rõ ràng bên cạnh sự đổi mới về sản phẩm, dịch vụ, sự gia tăng các hoạt động xúc tiến quảng bá, các chương trình kích cầu thu hút khách, thì chính sách thị thực và xuất nhập cảnh thông thoáng là một yếu tố then chốt giúp thu hút lượng lớn khách quốc tế đến VN thời gian qua", lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia nhìn nhận.

Hút cả 2 dòng khách chi tiêu cao và giá trị gia tăng cao

Sau nhiều thập niên theo dõi và đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch nước nhà, ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc SaigonTourist Group, vô cùng phấn khích trước sự thay đổi mạnh mẽ của chính sách visa giai đoạn vừa qua. Với những người làm du lịch lâu năm như ông Tài, visa luôn được coi là nút thắt lớn nhất và khó để tháo gỡ nhất.

VN đang sở hữu nhiều lợi thế trở thành tâm điểm du lịch quốc tế ẢNH: Hoàng Trung

"Du lịch VN đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc, đặc biệt là với các chính sách thị thực đột phá. Có thể nói, chính sách thị thực của VN đã bước sang một giai đoạn mới, vừa mở rộng, vừa có trọng tâm. Nghị quyết 229 mở rộng miễn thị thực cho một loạt quốc gia châu Âu chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, còn Nghị định 221 thì thiết lập cơ chế miễn thị thực có thời hạn cho những đối tượng đặc biệt, tạo sự liên thông giữa chính sách du lịch và chính sách thu hút nguồn lực chất lượng cao. Việc kết hợp hai chính sách này vừa "đúng" định hướng, vừa "trúng" thị trường và đối tượng mục tiêu. Không chỉ mở cửa cho khách quốc tế phổ thông ở phân khúc cao cấp, chúng ta còn thu hút nhóm khách đặc biệt có khả năng mang theo vốn, tri thức, mạng lưới đầu tư", ông Võ Anh Tài nhận xét.

Theo ông Tài, trước mắt, việc miễn thị thực cho các nước châu Âu theo Nghị quyết 229 sẽ giúp lượng khách quốc tế đến VN có thêm nhiều cơ hội tăng mạnh ngay mùa cao điểm 2025 - 2026. Đồng thời, Nghị định 221 mở kênh đón các chuyên gia, doanh nhân quốc tế đến khảo sát, đầu tư, làm việc lâu dài. Điều này tạo hai dòng khách song song: khách tiêu dùng dịch vụ chi tiêu cao và khách tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Trong giai đoạn hiện nay, khi chính sự thế giới bất ổn, chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ với VN và các nước liên tục chuyển biến khó lường, việc đưa khách quốc tế inbound đến VN càng mang ý nghĩa quan trọng hơn. Đây được xem như một trong những lá chắn, là công cụ phòng vệ hữu hiệu cho nền kinh tế. Về bản chất, inbound là ngành xuất khẩu tại chỗ, nguồn thu ngoại tệ từ du lịch sẽ bù đắp một phần khả năng suy giảm từ xuất khẩu hàng hóa do vấn đề thuế đối ứng. Qua đó, góp phần giảm thiểu các tác động, biến động từ chính sách thuế quan mới, giảm tác động với nền kinh tế, tăng dự trữ ngoại hối, giảm biến động tỷ giá, tác động nội tệ...

VN đang sở hữu nhiều lợi thế trở thành tâm điểm du lịch quốc tế ẢNH: Mạnh Cường

"Chưa kể, việc kết hợp hai chính sách visa còn giúp kích hoạt chuỗi cung ứng dịch vụ từ lưu trú, ẩm thực, vận tải đến mua sắm, giải trí, đảm bảo hàng trăm nghìn việc làm. Về lâu dài, đây là nền tảng để định vị VN là điểm đến mở, thân thiện và hấp dẫn cho cả du khách lẫn nhà đầu tư; vừa phục vụ nhu cầu trước mắt, vừa đảm bảo tăng trưởng bền vững. Có thể thấy, vai trò tăng trưởng phát triển du lịch VN, đặc biệt du lịch quốc tế trong thời gian tới, là quan trọng hơn bao giờ hết và các chính sách đột phá visa lần này đã chọn đúng "điểm rơi" để phát huy triệt để hiệu quả", ông Võ Anh Tài nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Du lịch cũng khẳng định những chính sách thị thực mới chính là cú hích mạnh mẽ, tạo đà để ngành du lịch thu hút thêm nhiều khách quốc tế trong nửa cuối năm 2025 và những năm tiếp theo. Sự ổn định và hiệu lực kéo dài 3 năm của chính sách miễn thị thực trong Nghị quyết 44 và Nghị quyết 229 của Chính phủ mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư và DN, khuyến khích họ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm du lịch mới để đáp ứng nhu cầu của các thị trường khách này.

Bên cạnh sự gia tăng về lượng khách, thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách quốc tế cũng sẽ tăng lên nhờ vào việc nâng thời hạn tạm trú của các nước được miễn thị thực đơn phương từ 15 ngày lên 45 ngày và đối với các nước được cấp thị thực điện tử là 90 ngày. Chính sách này đặc biệt có ý nghĩa với khách du lịch từ các thị trường xa như châu Âu, Úc, Bắc Mỹ... thường có thời gian nghỉ dài ngày và mức chi tiêu cao, ưa thích các tour du lịch đa điểm đến. Từ đây, sự sôi động của hoạt động du lịch sẽ kéo theo sự phát triển đa ngành, đa lĩnh vực: từ doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, cho đến mua sắm, giải trí…

Có thể khẳng định chính sách thị thực mới của Chính phủ không chỉ là giải pháp kích cầu ngắn hạn, mà là tầm nhìn dài hạn về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế đất nước. Đây là cơ hội vàng để VN trở thành tâm điểm mới của du lịch quốc tế, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới, tạo đà cho du lịch phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia VN

Lật ngược thế trận với đối thủ nặng ký Thái Lan

Ngay sau khi VN công bố miễn thị thực cho một loạt quốc gia châu Âu chi tiêu cao, tờ báo Thái Lan Bangkok Post đã đăng bài viết cảnh báo ngành du lịch xứ sở chùa vàng đang suy yếu do cạnh tranh gay gắt từ VN và Hàn Quốc là những quốc gia đang cải thiện chính sách miễn thị thực cho nhiều thị trường khách quốc tế. Trong bài viết, bà Morrakot Kuldilok, Chủ tịch chi nhánh phía đông của Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA), dẫn chứng nhiều đoàn du lịch, đặc biệt từ Nga, châu Âu và Ấn Độ, đã chuyển hướng du lịch từ Pattaya sang VN và khuyến cáo Chính phủ Thái Lan nên hành động nhanh hơn để giải quyết các trở ngại.

Đây không phải lần đầu tiên VN khiến Thái Lan lo sợ bị truất ngôi "anh cả" của ngành du lịch Đông Nam Á. Trước đó, Ủy ban Chiến lược quyền lực mềm quốc gia Thái Lan cũng đã đưa nhận định ngành du lịch nước này không nên xem nhẹ các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là VN - quốc gia đang đầu tư mạnh vào hạ tầng du lịch như đường sắt cao tốc cũng như các điểm tham quan mới và chuỗi khách sạn cao cấp. Các chuyên gia du lịch Thái nhìn nhận kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc trị giá 67 tỉ USD mà VN vừa công bố sẽ bổ trợ mạnh mẽ cho những lợi thế vốn có của VN gồm đường bờ biển dài và đẹp, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch ven biển, đồng thời thu hút thêm các dự án khách sạn cao cấp. Nếu không đẩy mạnh đầu tư mới vào du lịch, Thái Lan sẽ có nguy cơ đánh mất lợi thế cạnh tranh.

Nếu trước đây, VN luôn lấy Thái Lan là hình mẫu cho sự phát triển du lịch linh hoạt, năng động, hiệu quả và coi đây là "đối thủ nặng ký nhất" mà chúng ta chạy theo mãi vẫn chưa thể bám sát nút thì chỉ trong một thời gian ngắn, thế cờ giờ đã đổi chiều. Mọi động thái của VN từ chính sách thị thực tới những kế hoạch đầu tư về hạ tầng đều khiến ngành du lịch Thái Lan phải ngó theo và lo lắng.

Theo ông Võ Anh Tài, VN sở hữu nhiều lợi thế như bờ biển dài, đẹp, di sản thiên nhiên - văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng, đặc biệt là an ninh - chính trị ổn định so với một số quốc gia trong khu vực. Với việc đồng thời triển khai các nghị quyết mới ban hành, VN đang có công cụ kép: visa du lịch mở rộng để hút khách cao cấp và visa đặc biệt để hút nhà đầu tư, chuyên gia, qua đó tạo hiệu ứng cộng hưởng giữa du lịch và kinh tế - đầu tư. Tuy nhiên, để bứt phá và vượt lên tại thị trường khu vực, VN vẫn cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng hàng không, mở thêm nhiều đường bay thẳng kết nối các thị trường quốc tế trọng điểm, nâng chất lượng sân bay cũng như hạ tầng du lịch. Đồng thời, phát triển mạnh mẽ sản phẩm cao cấp như nghỉ dưỡng hạng sang, golf, wellness, MICE, du thuyền… song song với việc chuẩn hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, minh bạch giá cả.

Đặc biệt, cần tổng lực đầu tư vào chính sách xúc tiến, quảng bá để đưa chính sách visa thật sự thành "tấm vé vàng" trong marketing quốc tế, làm nổi bật thông điệp: "VN - điểm đến dễ tiếp cận, an toàn và giàu cơ hội kinh doanh". "Nếu triển khai đồng bộ, trong 5 - 7 năm tới, VN có thể đuổi kịp và vượt Thái Lan ở một số phân khúc chiến lược, trở thành tâm điểm hấp dẫn của thế giới", Phó tổng giám đốc SaigonTourist Group nhìn nhận.