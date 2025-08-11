Thêm 12 nước được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

Miễn thị thực cho công dân 12 nước vào Việt Nam du lịch từ 15.8 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nghị quyết nêu rõ: Công dân các nước: Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Czech, Hungary, Đại công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sĩ khi nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch sẽ được miễn thị thực với thời hạn tạm trú 45 ngày, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện kể từ 15.8 đến hết 14.8.2028. Trước đó, hồi đầu năm, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 11 miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước: Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Czech và Liên bang Thụy Sĩ. Chính sách này sắp hết hiệu lực từ 15.8.

Cũng liên quan tới chính sách thị thực, mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cục Du lịch quốc gia đánh giá chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, cởi mở là một trong những động lực quan trọng giúp ngành du lịch Việt Nam thời gian qua đạt được nhiều thành quả lớn, liên tục lập kỷ lục đón khách quốc tế. Đây là tiền đề để ngành du lịch đạt mục tiêu đón 22 - 23 triệu khách ngoại trong năm nay, trở thành một trong những trụ cột đưa kinh tế phát triển bước vào kỷ nguyên mới.



