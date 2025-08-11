Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Thêm 12 nước được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

Hà Mai
Hà Mai
11/08/2025 14:20 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 229 về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước.

Thêm 12 nước được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam - Ảnh 1.

Miễn thị thực cho công dân 12 nước vào Việt Nam du lịch từ 15.8

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nghị quyết nêu rõ: Công dân các nước: Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Czech, Hungary, Đại công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sĩ khi nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch sẽ được miễn thị thực với thời hạn tạm trú 45 ngày, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện kể từ 15.8 đến hết 14.8.2028. Trước đó, hồi đầu năm, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 11 miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước: Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Czech và Liên bang Thụy Sĩ. Chính sách này sắp hết hiệu lực từ 15.8.

Cũng liên quan tới chính sách thị thực, mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cục Du lịch quốc gia đánh giá chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, cởi mở là một trong những động lực quan trọng giúp ngành du lịch Việt Nam thời gian qua đạt được nhiều thành quả lớn, liên tục lập kỷ lục đón khách quốc tế. Đây là tiền đề để ngành du lịch đạt mục tiêu đón 22 - 23 triệu khách ngoại trong năm nay, trở thành một trong những trụ cột đưa kinh tế phát triển bước vào kỷ nguyên mới.


Tin liên quan

Đề xuất miễn thị thực cho khách tới Phú Quốc chơi 'thả ga' 180 ngày

Đề xuất miễn thị thực cho khách tới Phú Quốc chơi 'thả ga' 180 ngày

Đề xuất được ông Nguyễn Thành Quốc, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang nêu tại Hội thảo 'Việt Nam nên miễn visa cho du khách nào?' do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay (24.4).

Khám phá thêm chủ đề

thị thực du lịch Visa khách quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận