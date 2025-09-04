Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bị bắt vì tiêu thụ sâm Ngọc Linh của nhóm trộm ở Đà Nẵng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/09/2025 18:27 GMT+7

Người phụ nữ ở Quảng Ngãi bị công an bắt tạm giam vì tiêu thụ sâm Ngọc Linh của nhóm trộm ở TP.Đà Nẵng

Ngày 4.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam bị can Đào Thị Liễu (38 tuổi) và A Phiện (25 tuổi, cùng ở xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị bắt vì tiêu thụ nhiều kg sâm Ngọc Linh của nhóm trộm ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đọc quyết định bắt tạm giam bị can Đào Thị Liễu và A Phiện

ẢNH: C.X

Theo đó, từ quá trình đấu tranh mở rộng vụ án trộm cắp sâm Ngọc Linh xảy ra tại thôn 2 (xã Trà Linh, trước đây thuộc địa bàn huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), Công an xã Trà Linh phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã làm rõ hành vi tiêu thụ của Liễu và Phiện.

Theo kết quả điều tra, ngày 16.8, ông H.V.T., đại diện cho 5 hộ dân trồng sâm, đến Công an xã trình báo về việc kẻ gian đã lén lút đào trộm hàng trăm gốc sâm Ngọc Linh từ 2 - 15 năm tuổi.

Nhận tin báo, lực lượng công an lập tức triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng hiện trường, rà soát địa bàn, thu thập dấu vết để truy xét.

Chỉ sau 24 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ 3 nghi phạm gồm: A Phân (18 tuổi), A Đoàn (18 tuổi) và A Ghin (19 tuổi, cùng ở xã Măng Ri).

Nhóm trộm này đã lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở để đào trộm 273 củ sâm Ngọc Linh (nặng 7,2 kg, trị giá khoảng 300 triệu đồng) tại xã Trà Linh.

Sau khi trộm được, nhóm này mang 108 củ bán cho Liễu và 165 củ nhờ A Phiện tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho hay, mặc dù biết rõ đây là tài sản do trộm cắp mà có, nhưng vì lòng tham, Liễu và A Phiện vẫn bất chấp pháp luật để thu lợi bất chính.

Hành vi của Liễu và Phiện không chỉ vi phạm pháp luật mà còn góp phần dung dưỡng, làm gia tăng hoạt động phạm tội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trong vòng 24 giờ, Công an TP.Đà Nẵng bắt 3 nghi phạm trộm 273 gốc sâm Ngọc Linh (quốc bảo Việt Nam) trị giá khoảng 300 triệu đồng.

