Ngăn chặn 'chuột quý tộc' cắn phá sâm Ngọc Linh

Như Thanh Niên đã thông tin, nhiều năm qua, người trồng sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh, TP.Đà Nẵng (địa bàn H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) đã đầu tư hệ thống an ninh nghiêm ngặt để bảo vệ vườn sâm. Tuy nhiên, ngoài kẻ gian, họ còn phải đối mặt với một "siêu trộm" hoàn toàn mới - chuột vàng. Người dân gọi đây là "chuột quý tộc" bởi thức ăn của chúng là sâm Ngọc Linh, loại cây có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi ký (sản phẩm củ).

Anh Hồ Văn Dang, một người trồng sâm lâu năm ở xã Trà Linh, cho biết chỉ trong thời gian ngắn, chuột vàng hoành hành đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ dân. Trong nhóm 50 hộ trồng sâm của anh, có tới 40 hộ bị "chuột quý tộc" tấn công. Cơn bão số 1 vừa qua đã làm đổ hàng rào và nhà bảo vệ sâm, vô tình tạo điều kiện cho loài chuột này xâm nhập. "Với kẻ trộm cắp, công an còn bắt được, chứ loài chuột này thì bà con chịu thua bởi không cách nào bắt hết được", anh Dang nói.

Ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh, nhìn nhận năm nay thời tiết không thuận lợi khiến nhiều chủ vườn sâm Ngọc Linh mất mùa, cộng thêm sự tấn công của "chuột quý tộc" khiến nhiều hộ trồng sâm thiệt hại nặng nề. "Kẻ gian lẻn vào trộm cắp thì còn có biện pháp để xử lý, chứ riêng chuột thì chịu. Để hạn chế tối đa thiệt hại do "chuột quý tộc" gây ra, địa phương cũng tuyên truyền, vận động người dân áp dụng những biện pháp như rào chắn, giăng lưới, đặt bẫy…", ông Hải nói.

Chuột vàng cắn phá sâm Ngọc Linh gây thiệt hại nặng nề ẢNH: NAM THỊNH

Hạt sâm Ngọc Linh bị chuột cắn phá ẢNH: NAM THỊNH

Ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch Hội sâm Ngọc Linh Quảng Nam, cho hay mấy năm trước không có tình trạng chuột cắn phá sâm Ngọc Linh. Năm nay, thời tiết mưa gió nhiều và đến sớm, cùng với tháng nhuần đã làm thay đổi tập tính sinh sống của chuột. "Loài chuột vàng vốn sống trên tán cây cao, ăn hoa rừng, nhưng gió nhiều khiến chúng rơi xuống đất và vào "đại náo" các vườn sâm", ông Lực nói.

Theo ông, việc ngăn chặn chuột phá sâm Ngọc Linh khi được trồng dưới tán rừng tự nhiên là không hề dễ dàng.

Mời chuyên gia vào cuộc

"Hồi tháng 7 năm nay, mưa lớn kéo dài khiến người trồng sâm Ngọc Linh bị thiệt hại nặng nề. Tiếp đó còn gặp phải loại "chuột quý tộc" tấn công sâm, thiệt hại càng thêm nặng nề. Thương bà con mình quá! Theo tôi nên mời các nhà khoa học vào cuộc để ngăn chặn loại chuột này, giúp người trồng sâm yên tâm, giảm bớt được thiệt hại", bạn đọc (BĐ) Khac Hieu đề nghị.

Cùng quan điểm, BĐ Thanh Tien cho biết thêm: "Địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân áp dụng những biện pháp như rào chắn, giăng lưới, đặt bẫy… nhưng vẫn chưa "trị" được lũ chuột này. Như vậy, rất cần các nhà khoa học đến tận nơi nghiên cứu, tìm ra giải pháp hay nhất để ứng phó. Bà con trồng sâm đang rất mong chờ các nhà khoa học, nhà chuyên môn".

Góp ý trị "chuột quý tộc"

Bên cạnh việc mời các nhà khoa học vào cuộc, nhiều BĐ đề nghị dùng mèo để trị chuột. BĐ Duc Nguyen Van thắc mắc: "Sao bà con không dùng thiên địch của chuột là mèo?", còn BĐ Tới Huỳnh viết: "Bắt mấy con mèo thả vào ăn sạch chuột là xong". BĐ Hanh Phan cũng góp ý: "Bà con nên nuôi mèo để bắt chuột là bảo vệ được vườn sâm".

Một số BĐ khác, như BĐ Thu thì đề nghị: "Cũng do mất cân bằng hệ sinh thái mà ra. Nuôi thả vài chú rắn hổ ngựa (rắn lồng) là xong". BĐ Bạn Đọc Mới cụ thể hơn: "Đề nghị bà con nuôi rắn hổ hành, hổ ngựa, rắn ráo, hổ trâu (là các loại rắn không độc) để làm thiên địch diệt chuột".

Trong khi đó, BĐ Trung Quang ý kiến: "Loại chuột này chỉ chọn ăn sâm Ngọc Linh, như vậy theo tôi, thịt chuột vàng này rất bổ dưỡng. Tất nhiên, rất cần các nhà khoa học nghiên cứu vấn đề này. Vậy tại sao không nghĩ cách săn chuột và kinh doanh thịt chuột vàng này, giống như ở miền Tây Nam bộ, nhiều người bán thịt chuột đồng?". Quan điểm này được nhiều BĐ tán đồng. Theo BĐ Liêm, "mấy con chuột này sẽ trở thành đặc sản - chuột ăn sâm". BĐ A Ngầu còn cho biết: "Món "sâm thử" hay "chuột sâm" là một món ăn được Từ Hy Thái hậu bên Trung Quốc chiêu đãi các sứ thần phương Tây mà. Món này được làm từ chuột đồng nuôi bằng nhân sâm".