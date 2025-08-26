Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Vì sao tiêu thụ xe sedan tại Việt Nam tăng trưởng trong bối cảnh sức mua giảm?

Bá Hùng
Bá Hùng
26/08/2025 12:31 GMT+7

Lượng tiêu thụ ô tô sedan bất ngờ tìm lại nhịp tăng trưởng trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô chững lại, tín hiệu lạc quan về doanh số bắt đầu xuất hiện trở lại ở các phân khúc như sedan hạng B, sedan hạng C… có tầm giá từ 450 - 900 triệu đồng.

Sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng cùng với áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng tăng, ô tô điện gầm cao ồ ạt xuất hiện… khiến dòng xe sedan tại Việt Nam dần đánh mất vị thế. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua toàn thị trường ô tô gần như chững lại, tín hiệu tích cực lại đến với dòng xe sedan khi doanh số bán hàng ở tăng trưởng ở nhiều phân khúc khác nhau.

Vì sao tiêu thụ xe sedan tại Việt Nam tăng trưởng trong bối cảnh sức mua giảm? - Ảnh 1.

Trong bối cảnh sức mua toàn thị trường ô tô gần như chững lại, tín hiệu tích cực lại đến với dòng xe sedan khi doanh số bán hàng ở tăng trưởng

Ảnh: B.H

Xe sedan có tỷ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất thị trường ô tô

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 31.739 xe ô tô các loại, giảm 238 xe tương đương khoảng 1% so với tháng 6.2025. Nếu xét theo kiểu loại xe, dòng ô tô thể thao đa dụng SUV và MPV vẫn hút khách nhất thị trường, phản ánh rõ nét xu hướng tiêu dùng ô tô của người Việt. Tuy nhiên, sedan bất ngờ là dòng ô tô có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất, cho thấy tín hiệu phục hồi của phân khúc này.

Hyundai Accent hết sức hút, thị phần phân khúc sedan hạng B "vào tay" Toyota Vios

Cụ thể, trong tháng 7.2025 dòng xe SUV đạt 6.898 xe giảm 2,8% so với tháng 6.2025. Ngược lại dòng crossover lại đạt mức tăng trưởng 2,8% nhưng cũng chỉ đạt 2.494 xe bán ra. Các phân khúc còn lại như MPV đạt 4.570 xe, giảm 8,8%; xe bán tải đạt 2.302 xe, tăng 11,8%. Trong khi đó, riêng dòng xe sedan đạt 3.774 xe bán ra trong tháng 7.2025 nhưng nhiều hơn 1.092 xe so với tháng 6.2025 tương đương mức tăng trưởng gần 29%. Với kết quả này, sedan trở thành dòng ô tô có tốc độ tăng trưởng doanh số cao nhất thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7.2025.

Xét theo từng phân khúc, xe sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng, sedan hạng C dưới 900 triệu đồng đều có sự tăng trưởng về doanh số. Số liệu bán hàng từ VAMA cũng như TC Motor (đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) cho thấy, trong tháng 7.2024 doanh số bán sedan hạng B đạt 3.544 xe, tăng 965 xe tương đương 27,3% so với tháng 6.2025. Dòng sedan hạng C đạt 490 xe, tăng 66 xe tương đương 13,5% so với tháng 6.2025. Chỉ riêng sedan hạng D có doanh số bán thấp nhất thị trường khi chỉ có 215 xe đến tay khách hàng, giảm 30 xe, tương đương khoảng 12% so với tháng trước đó.

Người Việt không còn ưa chuộng sedan hạng C, nhiều mẫu xe giảm doanh số

Vì sao doanh số xe sedan tại Việt Nam tăng trưởng trở lại?

Sau nhiều tháng liên tiếp sụt giảm, có thể thấy lượng tiêu thụ xe sedan đã có sự tăng trưởng trở lại trong tháng 7.2025. Không những vậy, còn là dòng xe tăng trưởng mạnh mẽ nhất thị trường. Điều này xuất phát từ nhiều lý do, trong đó theo trưởng bộ phận bán hàng một đại lý  xe Nhật Bản cho biết: "Mức tăng trưởng của dòng sedan hoàn toàn dễ hiểu bởi nhiều tháng trước lượng tiêu thụ dòng xe này đã giảm sâu. Nên xét theo chu kỳ sẽ ít nhiều có sự hồi phục. Bên cạnh đó, nhu cầu của khách hàng Việt Nam với dòng xe sedan thực tế vẫn có bất chấp xu hướng chuyển đổi sang xe gầm cao diễn ra mạnh mẽ những năm gần đây. Với những đặc trưng về thiết kế, vận hành… sedan vẫn phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều nhóm khách hàng khác nhau".

Vì sao tiêu thụ xe sedan tại Việt Nam tăng trưởng trong bối cảnh sức mua giảm? - Ảnh 2.

Xe sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng, sedan hạng C dưới 900 triệu đồng đều có sự tăng trưởng về doanh số

Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, dễ nhận thấy rằng thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh nhưng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhóm khách hàng phổ thông vẫn ưu tiên lựa chọn xe có giá bán hợp túi tiền, chi phí sử dụng hợp lý. Sedan hạng B và hạng C với mức giá từ 500 - 900 triệu đồng được xem là phân khúc dễ tiếp cận, phù hợp với những gia đình trẻ hoặc khách hàng mua xe lần đầu.

Một yếu tố quan trọng khác là xu hướng dịch chuyển từ xe cũ sang xe mới. Thực tế, khi thị trường ô tô đã qua sử dụng chững lại, người tiêu dùng có xu hướng tìm đến những mẫu sedan mới, vừa đảm bảo chi phí hợp lý vừa được hưởng chính sách bảo hành, hỗ trợ tài chính từ hãng.

Vì sao tiêu thụ xe sedan tại Việt Nam tăng trưởng trong bối cảnh sức mua giảm? - Ảnh 3.

Dù SUV cỡ nhỏ và Crossover đang thịnh hành, xe sedan vẫn có lợi thế riêng

Ảnh: B.H

Dù SUV cỡ nhỏ và Crossover đang thịnh hành, xe sedan vẫn có lợi thế riêng. Thiết kế gọn gàng, khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu cùng chi phí bảo dưỡng thấp giúp sedan tiếp tục duy trì sức hút, nhất là tại các đô thị đông đúc. Trong bối cảnh tổng sức mua toàn thị trường chưa thực sự khởi sắc, việc sedan tăng trưởng trở lại được xem là tín hiệu tích cực. Đây cũng là phân khúc đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh số của nhiều hãng xe, đặc biệt là Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City - vốn là những mẫu sedan hạng B bán chạy nhiều năm tại Việt Nam.

