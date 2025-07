Ô tô gầm cao ngày càng được ưa chuộng, doanh số bán xe sedan giảm hơn 7%

Sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam từng bước hồi phục tạo động lực giúp doanh số bán nhiều dòng xe tăng trưởng. Tuy nhiên, riêng dòng sedan nói chung vẫn tiếp tục sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy rõ thực tế, người Việt mua sắm ô tô đang dần "ngó lơ" dòng xe sedan vốn từng rất được ưa chuộng.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Người Việt tăng mua sắm ô tô, doanh số nhiều dòng xe tăng trưởng

Nỗ lực kích cầu của các nhà sản xuất, phân phối cùng với cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ… mang đến những tín hiệu tích cực cho thị trường ô tô Việt Nam. Không còn tình trạng sụt giảm, tăng trưởng ì ạch như năm ngoái, lượng ô tô bán ra trong giai đoạn nửa đầu năm 2025 đã có sự cải thiện đáng kể.

Lượng ô tô bán ra trong giai đoạn nửa đầu năm 2025 đã có sự cải thiện đáng kể Ảnh: B.H

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, khép lại nửa đầu năm 2025 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 163.021 xe, tăng 28.137 xe tương đương 21% so với cùng kỳ năm 2024. Thậm chí, nếu tính cả lượng xe, Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối ra thị trường cũng như lượng xe ô tô điện VinFast đã bàn giao; trong 6 tháng đầu năm 2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 254.794 xe ô tô các loại, tăng hơn 95.000 xe so với 6 tháng đầu năm 2024.

Đáng chú ý, phần lớn ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 là các dòng ô tô gầm cao như SUV, crossover, MPV, xe bán tải… Số liệu từ VAMA cho thấy, doanh số các dòng xe này đều ghi nhận mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 là các dòng ô tô gầm cao như SUV, Crossover, MPV, xe bán tải… Ảnh: B.H

Cụ thể, SUV là dòng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong 6 tháng qua với doanh số đạt 32.915 xe, tăng 2.496 xe tương đương gần 7,6%. Xe MPV đạt 24.480 xe, giảm 4.482 xe tương đương 18,3%, trong đó riêng mẫu Mitsubishi Xpander chiếm gần 8.200 xe. Xe Crossover cũng đạt gần 12.478 xe, tăng 1.182 xe tương đương 9,5%. Dòng xe bán tải cũng đạt 11.329 xe, tăng 1.844 xe, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Ford Ranger chiếm 7.785 xe.

Xe Nhật chiếm ưu thế so với ô tô Hàn trong phân khúc SUV đô thị năm 2024

Doanh số xe sedan sụt giảm

Trái ngược với sự tăng trưởng của toàn thị trường cũng như các dòng xe khác, lượng tiêu thụ xe sedan tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 lại tiếp tục sụt giảm doanh số. Số liệu từ VAMA cho thấy, cộng dồn 6 tháng đầu năm 2025, chỉ có 16.647 xe sedan tiêu thụ tại Việt Nam, giảm 1.299 xe, tương đương gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tất cả các phân khúc thuộc dòng sedan như sedan hạng B, sedan hạng C và sedan hạng D đều có lượng xe bán ra thấp hơn cùng kỳ năm ngoái Ảnh: B.H

Đáng chú ý, tất cả các phân khúc thuộc dòng sedan như sedan hạng B, sedan hạng C và sedan hạng D đều có lượng xe bán ra thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng với các mẫu mã như Honda City, Hyundai Accent, Toyota Vios, Mazda2… đạt tổng doanh số 16.087 xe bán ra, giảm 89 xe, tương đương 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sedan hạng C dưới 900 triệu đồng gồm Mazda3, KIA K3, Hyundai Elantra, Honda Civic và Toyota Corolla Altis cũng chỉ đạt chỉ đạt 2.978 xe, giảm 2.391 xe, tương đương 44,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, cả phân khúc sedan hạng D gồm Toyota Camry, Mazda6, KIA K5, Honda Accord… bán chưa tới 1.400 xe trong nửa đầu năm 2025.

Nửa đầu năm 2025 Nửa đầu năm 2024 SUV 32915 30419 Crossover 12478 11296 MPV 24480 19998 Xe bán tải 11329 9485 Sedan 16647 17946

Kết quả này cho thấy, dòng ô tô sedan nói chung đang mất dần sức hút với khách Việt. Trước đây, sedan luôn áp đảo cuộc đua vào top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam, thậm chí từng có thời điểm Toyota Vios, Hyundai Accent thay nhau nắm giữ ngôi đầu. Thế nhưng, trong giai đoạn nửa đầu năm 2025, dòng xe này chỉ còn lại 1 - 2 cái tên có thể chen chân vào nhóm 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Thậm chí, có những tháng không có bất cứ mẫu sedan nào góp mặt.

Ngoài sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng, giới chuyên gia cho rằng yếu tố kinh tế cũng tác động không nhỏ đến quyết định mua xe của người tiêu dùng. Trong bối cảnh lãi suất chưa thực sự ổn định, thu nhập của người dân bị ảnh hưởng và chi phí sở hữu xe cao, nhiều khách hàng có xu hướng trì hoãn kế hoạch mua sắm hoặc chuyển hướng sang các dòng xe phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế.

Dòng ô tô sedan nói chung đang mất dần sức hút với khách Việt Ảnh: B.H

Với xu thế hiện tại, không ít hãng xe đã chủ động điều chỉnh chiến lược sản phẩm, tăng cường đầu tư cho các dòng SUV, crossover hoặc xe điện, đồng thời cắt giảm dần danh mục sedan tại Việt Nam. Chiến lược sản phẩm mới của Ford tại Việt Nam những năm gần đây không có chỗ cho dòng sedan, sau khi hãng đã ngừng phân phối các dòng xe cỡ nhỏ như Fiesta, Focus… Suzuki kể từ khi ngừng phân phối Ciaz cũng không còn mặn mà với phân khúc sedan. Nếu không có sự thay đổi đáng kể trong những tháng cuối năm, 2025 có thể là năm chứng kiến mức doanh số thấp kỷ lục của dòng sedan trong thập kỷ qua.