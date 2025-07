Phân khúc sedan hạng D biến động ra sao sau nửa đầu năm 2025?

Phân khúc sedan hạng D biến động thế nào sau 6 tháng đầu năm 2025?

Dù không còn sức hút như trước, phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam vẫn có nhóm khách hàng trung thành. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nửa đầu năm 2025, tổng cộng 1.354 xe sedan hạng D được bán ra thị trường, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, Toyota Camry tiếp tục giữ vững ngôi đầu với doanh số 1.163 xe, tăng gần 76% so với 660 xe của cùng kỳ năm ngoái và chiếm tới 86% thị phần toàn phân khúc. Xếp sau đó, KIA K5 có doanh số đạt 118 xe trong 6 tháng đầu năm 2025, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2024.

Doanh số KIA K5 trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 118 xe ẢNH: CHÍ TÂM

Mazda6 "rơi tự do" khi chỉ đạt 56 xe sau nửa đầu năm 2025, giảm hơn 76% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, mẫu xe này không bán được chiếc nào trong tháng 6.2025. Honda Accord cũng không khá hơn khi chỉ có 17 xe bán ra trong 6 tháng, giảm mạnh so với 48 xe của năm 2024.