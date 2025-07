Sedan hạng B: Xe nhập khẩu giảm giá xả hàng, Honda City tăng ưu đãi

Cú "hãm phanh" của thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng gần đây khiến doanh số ô tô sedan hạng B - phân khúc ô tô từ hút khách nhất thị trường liên tục sụt giảm. Nhiều mẫu mã vốn bán chạy như Honda City, Hyundai Accent… cũng "lao dốc" về mặt doanh số.

Theo số liệu được Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam; sau 5 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 12.870 xe, giảm 443 xe, tương đương 3,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tháng 5.2025 là tháng thứ hai liên tiếp lượng tiêu thụ xe sedan hạng B tại Việt Nam sụt giảm.

Doanh số dòng xe sedan hạng B liên tục sụt giảm Ảnh: B.H

Anh N.H.P, Trưởng nhóm bán hàng của một đại lý ô tô Nhật Bản tại TP.HCM cho biết: "So với những năm trước đây, sức hút của dòng sedan hạng B hiện nay đã sụt giảm đáng kể. Sự nở rộ của các mẫu ô tô gầm cao, cỡ nhỏ giá cạnh tranh như Crossover hạng B cùng với thị hiếu khách hàng thay đổi đã khiến thị phần xe sedan hạng B bị thu hẹp".

Sedan hạng B nhập khẩu ồ ạt giảm giá xả hàng

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất, phân phối sedan hạng B lại tiếp tục áp dụng, gia tăng chương trình ưu đãi, giảm giá theo nhiều hình thức khác nhau với hy vọng giúp phân khúc này tìm lại sức hút.

Hiện tại, phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam đang có 7 mẫu mã góp mặt. Trong đó, Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, KIA Soluto là những mẫu mã được sản xuất, lắp ráp trong nước. Các mẫu xe còn lại gồm Mitsubishi Attrage, Mazda2, Nissan Almera được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. So với xe lắp ráp trong nước, sedan hạng B nhập khẩu cũng có nhiều lợi thế cạnh tranh nhưng vẫn lép vế về mặt doanh số.

Mazda2 đang được các đại lý phân phối triển khai chương trình giảm giá từ 6 - 15 triệu đồng Ảnh: THACO

Do đó, việc tăng các chương trình ưu đãi, giảm giá đang được các nhà phân phối sedan hạng B nhập khẩu triển khai để tạo sức hút với khách hàng. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ tháng 7.2025 nhiều mẫu sedan hạng B nhập khẩu được giảm giá khá mạnh. Trong đó, đáng chú ý là Mazda2, mẫu xe do THACO AUTO nhập khẩu đang được các đại lý phân phối triển khai chương trình giảm giá từ 6 - 15 triệu đồng. Cụ thể, Mazda2 1.5 AT có giá thực tế được nhiều đại lý chào bán ở mức 403 triệu đồng, giảm 15 triệu đồng. Các phiên bản còn lại giảm ít hơn, như Mazda2 1.5 Deluxe giảm 6 triệu đồng, về mức 453 triệu đồng. Mazda2 1.5 Luxury giảm 7 triệu đồng, đưa giá thực tế về 487 triệu đồng.

Trong khi đó, Mitsubishi Attrage bản số sàn (MT) vốn đã có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc (380 triệu đồng) vẫn được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 38 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua phiên bản này còn được tặng phiếu nhiên liệu và phụ kiện trị giá hơn 10 triệu đồng. Phiên bản Attrage CVT Premium giảm giá 24,5 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 465,5 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage bản số sàn (MT) vốn đã có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc vẫn được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 38 triệu đồng Ảnh: B.H

Nissan cũng đang nỗ lực xả hàng với Almera. Cụ thể, phiên bản Almera V 2024 (529 triệu đồng) được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương 53 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 476 triệu đồng. Trong khi đó, bản Almera V 2025 chỉ được giảm 26,5 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Toyota Vios vẫn giảm giá, Honda City tăng ưu đãi

Xe nhập khẩu giảm giá, các mẫu sedan hạng B lắp ráp trong nước cũng không hề kém cạnh nhằm giữ lợi thế cạnh tranh.

Trong đó, Toyota Vios như thường lệ vẫn tiếp tục được Toyota Việt Nam (TMV) áp dụng hình thức ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho ba phiên bản Toyota Vios E MT, Vios E CVT và Vios G CVT. Qua đó, giúp giá bán mẫu xe này giảm từ 30 - 35 triệu đồng so với giá niêm yết (458 - 585 triệu đồng).

Honda City được HVN áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá 44,9 - 56,9 triệu đồng Ảnh: B.H

Honda City sau khi kết quả kinh doanh không mấy khả quan, doanh số giảm mạnh trong tháng 5.2025 vừa được Honda Việt Nam (HVN) tăng ưu đãi. Cụ thể, thay vì mức hỗ trợ 50% như những tháng trước đây, trong tháng 7.2025 các phiên bản Honda City được HVN áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá 44,9 - 56,9 triệu đồng (áp dụng theo mức tính lệ phí trước bạ 10%). Với việc tăng ưu đãi, giá bán thực tế Honda City hiện chỉ còn 404,1 - 512,1 triệu đồng.

Như vậy, với hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá đang được các nhà sản xuất phân phối triển khai, giá bán nhiều mẫu sedan hạng B đang giảm về ngưỡng khoảng 400 triệu đồng, qua đó tạo điều kiện cho khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc cân đối tài chính để sở hữu dòng xe này.