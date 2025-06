Mất sức hút, lượng tiêu thụ xe sedan tại Việt Nam 'lao dốc không phanh'

Sức mua trên thị trường ô tô chững lại cùng với việc người Việt ngày càng ưa chuộng xe gầm cao khiến ô tô sedan đang dần đánh mất vị thế. Doanh số tiếp tục sụt giảm, thị phần theo đó cũng dần "teo tóp".

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 5.2025 tổng lượng ô tô sedan của các thành viên VAMA bán ra thị trường chỉ đạt 2.728 xe, giảm hơn 560 xe so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ 3 trong năm 2025, lượng xe sedan giao đến tay khách mua đạt chưa tới 3.000 xe/tháng.

Tháng thứ 3 trong năm 2025, lượng xe sedan giao đến tay khách hàng đạt chưa tới 3.000 xe/tháng Ảnh: B.H

Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2025, tổng lượng xe sedan của các thành viên VAMA bán ra thị trường đạt 13.965 xe, chiếm thị phần gần 10,7% tổng lượng ô tô mới tiêu thụ trên thị trường. Đáng chú ý, đây cũng là doanh số cộng dồn 5 tháng đầu năm 2025 thấp nhất của dòng xe sedan tại Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây. Kết quả này chưa bao gồm doanh số xe Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối. Tuy nhiên, các mẫu xe sedan của Hyundai cũng đang trong tình trạng sụt giảm doanh số. Hyundai Elantra bán ra chưa tới 300 xe mỗi tháng, trong khi đó Hyundai Accent - mẫu sedan từng hút khách nhất thị trường Việt Nam đạt doanh số chưa tới 1.000 xe/tháng.

Hầu hết các phân hạng của dòng xe sedan đều lao dốc về doanh số. Trong đó, tổng lượng sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam (gồm các mẫu xe Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent, Mazda2…) bán ra thị trường trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt 12.870 xe, giảm 443 xe, tương đương 3,33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hầu hết phân hạng của dòng xe sedan đều đang lao dốc về doanh số Ảnh: B.H

Doanh số bán xe sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng với các mẫu xe Mazda3, KIA K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis… cũng chỉ đạt 2.554 xe sau 5 tháng đầu năm 2025, giảm 1.766 xe, tương đương 40,9% so với cùng kỳ năm 2024. Không chỉ sedan hạng B, sedan hạng C… dòng xe sedan hạng D cũng đang giảm mạnh doanh số. Ngoại trừ Toyota Camry, hầu hết những cái tên còn lại thuộc phân khúc này gồm Honda Accord, KIA K5, Mazda6 đều góp mặt trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam hàng tháng.

Kết quả này cho thấy, dòng ô tô sedan nói chung đang mất dần sức hút với khách Việt. Trước đây, sedan luôn áp đảo cuộc đua vào top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam, thậm chí từng có thời điểm Toyota Vios, Hyundai Accent thay nhau nắm giữ ngôi đầu. Thế nhưng, trong giai đoạn đầu năm 2025, dòng xe này chỉ còn lại 1 - 2 cái tên có thể chen chân vào nhóm 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Thậm chí, có những tháng không có bất cứ mẫu sedan nào góp mặt.

Khách hàng dần "ngó lơ" xe sedan khi chọn mua ô tô tại Việt Nam khiến không ít nhà sản xuất, phân phối ô tô không còn chú trọng với dòng xe này Ảnh: B.H

Sức hút giảm, khách hàng dần "ngó lơ" xe sedan khi chọn mua ô tô tại Việt Nam khiến không ít nhà sản xuất, phân phối ô tô không còn chú trọng vào dòng xe này. Trong chiến lược sản phẩm mới của Ford tại Việt Nam những năm gần đây không có chỗ cho dòng sedan, sau khi hãng đã ngừng phân phối các dòng xe cỡ nhỏ như Fiesta, Focus… Suzuki kể từ khi ngừng phân phối Ciaz cũng không còn mặn mà với phân khúc sedan.

Từ một dòng xe bán chạy hàng đầu tại thị trường Việt Nam, xe sedan giờ đây đang dần đánh mất vị thế.