Sedan hạng C dưới 900 triệu: Chỉ Kia K3 tăng trưởng, Mazda3 bán chạy nhất

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2024 đã có những bước hồi phục với doanh số bán ô tô mới tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra ở các phân khúc ô tô điện cũng như ô tô gầm cao đa dụng, trong khi đó dòng sedan nói chung đặc biệt là phân khúc sedan hạng C với các mẫu xe có tầm giá từ 600 - 900 triệu đồng lại tiếp tục sụt giảm.

Năm 2024, phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam có sự góp mặt của 6 mẫu xe. Trong đó, Kia K3, Mazda3, Hyundai Elantra được lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại gồm Toyota Corolla Altis, Honda Civic và MG5 là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Năm 2024, phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam có sự góp mặt của 6 mẫu xe. Ảnh: Bá Hùng

Doanh số sedan hạng C tiếp tục lao dốc, giảm hơn 20% trong năm 2024

Xu hướng chuyển dịch lựa chọn mua ô tô của người Việt sang các phân khúc xe gầm cao đa dụng như SUV, Crossover hay MPV… đang khiến dòng xe sedan nói chung cũng như phân khúc sedan hạng C đánh mất dần vị thế. Trong năm 2024, một số mẫu sedan hạng C như Mazda3, Kia K3 liên tục được nhà phân phối áp dụng chương trình giảm giá, thậm chí hưởng ưu đãi từ chính sách giảm lệ phí trước bạ. Các mẫu mã nhập khẩu như Honda Civic cũng được làm mới mẫu mã… Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực này không thể vực dậy doanh số cho phân khúc sedan hạng C.

Số liệu được Thanh Niên tổng hợp từ cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng TC Motor cho thấy, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam trong năm 2024 chỉ đạt 12.021 xe, giảm 22,2% tương đương 3.428 xe so với năm 2023. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố. Dù vậy đây là năm thứ hai liên tiếp lượng tiêu thụ xe sedan hạng C sụt giảm đồng thời cũng là năm có doanh số bán thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2024 909 Tháng 2.2024 493 Tháng 3.2024 905 Tháng 4.2024 959 Tháng 5.2024 1059 Tháng 6.2024 1049 Tháng 7.2024 988 Tháng 8.2024 874 Tháng 9.2024 1257 Tháng 10.2024 1381 Tháng 11.2024 1563 Tháng 12.2024 589

Sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam theo hướng chuyển dịch lựa chọn sang các dòng ô tô gầm cao đa dụng là một trong những lý do khiến doanh số xe sedan hạng C tiếp tục sụt giảm. Bên cạnh đó, thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh với sự nở rộ của các dòng xe gầm cao đa dụng cùng cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ… cũng khiến phân khúc sedan hạng C dần mất khách. Với khoản tài chính từ 600 - 900 triệu đồng, thay vì mua xe sedan hạng C vốn không có nhiều mẫu mã mới, không ít khách hàng đã chuyển sang những dòng xe khác như MPV, SUV hay Crossover 5 chỗ có thiết kế cao ráo, rộng rãi nhưng không kém trang bị, tiện nghi.

Trong một năm tình hình kinh doanh ô tô sedan hạng C không mấy khả quan, ngoại trừ Kia K3 đạt được mức tăng trưởng dương về mặt doanh số, các mẫu xe còn lại ở phân khúc này như Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra,… đều bán ít hơn so với năm 2023.

Kia K3 là mẫu xe duy nhất ở phân khúc sedan hạng C tăng trưởng dương về mặt doanh số trong năm 2024. Ảnh: B.H

Cụ thể, doanh số bán Kia K3 tại Việt Nam trong năm 2024 đạt 3.603 xe, tăng gần 400 xe so với năm 2023. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa thể giúp Kia K3 trở lại vị trí số 1 phân khúc. Bởi mẫu xe hút khách nhất phân khúc này vẫn là Mazda3. Doanh số Mazda3 trong năm 2024 đạt gần 5.000 xe, thấp hơn 1.760 xe so với năm 2023. Dù vậy, kết quả này vẫn đủ để giúp Mazda3 giữ vững ngôi vương sedan hạng C bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2024.

Ở phần còn lại, Hyundai Elantra tiếp tục xếp thứ ba với 1.845 xe bán ra trong năm 2024, giảm hơn 1.000 xe so với năm 2023. Trong khi đó, Honda Civic với sự xuất hiện của thế hệ mới vào cuối tháng 10 cũng chỉ đạt 1.129 xe, qua đó vươn lên vị trí thứ tư đồng thời gián tiếp đẩy Toyota Corolla Altis xuống cuối bảng. Mẫu sedan hạng C của Toyota chỉ bán được chưa tới 500 xe trong cả năm 2024.

Doanh số bán các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam năm 2024. Nguồn: VAMA, TC Motor

Bước sang năm 2025, nhiều khó khăn vẫn đang chờ đợi các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng C khi xu hướng chuyển dịch của người tiêu dùng ô tô Việt Nam sang dòng xe gầm cao ngày càng rõ rệt. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các mẫu xe điện có tầm giá dưới 900 triệu đồng cũng là một thách thức với phân khúc sedan hạng C.