Sedan hạng C tầm dưới 900 triệu: Kia K3 hút khách, rút ngắn khoảng cách với Mazda3

Trái với sedan hạng B, hạng D… phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đang giữ được mạch tăng trưởng khá ấn tượng bất chấp sức mua trên thị trường ô tô liên tục biến động. Trong đó, ngôi đầu đã đổi chủ sau nhiều tháng liên tiếp do Mazda3 nắm giữ.



Kia K3 vượt qua Mazda3 trong chặng đua doanh số tháng 5.2024

Theo đó, sau nhiều tháng "lép vế" trước Mazda3, trong tháng 5.2024 Kia K3 đã lật ngược thế cờ khi lượng xe bán ra đạt 315 xe, tăng 44 xe so với tháng 4.2024. Trong khi đó, Mazda3 có dấu hiệu chững lại khi chỉ bán được 305 xe, giảm 32 xe so với tháng trước đó. Điều này một phần xuất phát từ việc Kia K3 được các đại lý giảm giá bán nhiều hơn những tháng trước, qua đó tạo sức hút với khách hàng.

Kết quả trái ngược này không chỉ giúp Kia K3 vượt qua Mazda3 trong chặng đua doanh số tháng 5.2024, qua đó giúp mẫu xe Hàn Quốc rút ngắn cách biệt doanh số với Mazda3 trong cuộc đua đến ngôi vương sedan hạng C bán chạy nhất Việt Nam năm 2024. Cụ thể, sau 5 tháng đã qua của năm 2024, Mazda3 đã bán được 1.624 xe, nhiều hơn gần 500 xe so với Kia K3.

Hyundai Elantra vươn lên chiếm vị trí thứ 3 với 213 xe bán ra, tăng 95 xe so với tháng 4.2024

Không chỉ ngôi vị dẫn đầu, vị trí thứ 3 cũng chứng kiến màn đổi ngôi giữa Hyundai Elantra và Honda Civic. Trong đó, Hyundai Elantra vươn lên chiếm vị trí thứ 3 với 213 xe bán ra, tăng 95 xe so với tháng 4.2024, qua đó đẩy Honda Civic xuống thứ 4. Mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản được Toyota nhập khẩu từ Thái Lan chỉ đạt 191 xe, giảm 6 xe so với tháng trước đó. Trong bối cảnh MG5 không công bố doanh số, Toyota Corolla Altis tiếp tục xếp cuối bảng xếp hạng khi chỉ bán được 35 xe.

Kia K3 giảm doanh số kỷ lục, sedan hạng C cũng gặp khó vì SUV/Crossover?

Số liệu bán hàng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công (HTV) công bố cho thấy, trong tháng 5.2024, doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 1.059 xe, giảm 100 xe, tương đương 9,5% so với tháng 4.2024 và tăng 94 xe tương đương 8,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Đây đã là tháng thứ 3 liên tiếp, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam cao hơn tháng trước đó. Điều này cho thấy, việc giảm giá bán, áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá đang góp phần giúp ô tô sedan hạng C tại Việt Nam tìm lại sức hút với khách hàng Việt Nam.

Thông tin chi tiết doanh số bán các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam Nguồn: VAMA, HTV

Tuy nhiên, cộng dồn 5 tháng đã qua của năm 2024, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt 4.320 xe, thấp hơn 1.338 xe, tương đương 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc sức mua trên toàn thị trường ô tô vẫn thấp hơn so với năm ngoái.