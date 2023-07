Sedan hạng C dưới 900 triệu: Mazda3 dẫn đầu, Hyundai Elantra vượt Kia K3

Sau hai tháng liên tiếp "lao dốc", phân khúc sedan hạng C với các mẫu mã như Mazda3, Kia K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis, Honda Civic và MG5 bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng doanh số. Thứ hạng giữa các mẫu xe cũng có sự thay đổi với màn "đổi ngôi" của bộ đôi xe Hàn.



Sedan hạng C đua làm mới mẫu mã, Kia K3 giữ vững ngôi vương

Ồ ạt giảm giá, doanh số sedan hạng C tăng trưởng

Tương tự sedan hạng B, bước hồi phục của thị trường ô tô Việt Nam giúp lượng xe sedan hạng C bán ra tại Việt Nam trong tháng 6.2023 có sự cải thiện so với tháng trước đó.

Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor cho thấy, trong tháng 6.2023 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 1.229 xe, tăng 264 xe tương đương 21,5% so với tháng 5.2023, tuy nhiên vẫn thấp hơn khoảng 26,4% so với tháng 6 năm ngoái.

Lượng xe sedan hạng C bán ra tại Việt Nam trong tháng 6.2023 có sự cải thiện so với tháng trước đó Bá Hùng

Như vậy, sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, phân khúc này đã lấy lại đà tăng trưởng. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối khi trong tháng 6.2023 phần lớn các mẫu xe đều được tăng ưu đãi, giảm giá. Trong đó, giá bán Mazda3, Kia K3 do THACO AUTO lắp ráp, phân phối tiếp tục giảm hàng chục triệu đồng. Hyundai Elantra cũng được các đại lý giảm từ 30 - 40 triệu đồng, trong khi Honda Civic được áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe.



Những chương trình này góp phần đưa giá bán các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam về mức dưới 900 triệu đồng. Thậm chí, phiên bản tiêu chuẩn của nhiều mẫu xe có giá chỉ gần 600 triệu, tương đương nhiều mẫu sedan hạng B trên thị trường.

Năm 2023 Năm 2022 Tháng 1 1131 2686 Tháng 2 1206 2030 Tháng 3 1299 2847 Tháng 4 1059 3533 Tháng 5 965 3997 Tháng 6 1229 1669

Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua ô tô nhìn chung vẫn thấp hơn năm ngoái, doanh số bán sedan hạng C vẫn giảm đáng kể nếu đem ra so sánh. Cụ thể, cộng dồn doanh số nửa đầu năm 2023, tổng lượng sedan hạng C bán ra thị trường Việt Nam đạt 6.887 xe, giảm 9.862 xe, tương đương 59% so cùng kỳ năm 2022.

Mazda3 dẫn đầu, Hyundai Elantra "tăng tốc" bám sát vượt Kia K3

Bước tăng trưởng của phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam trong tháng 6.2023 chủ yếu đến từ mẫu Mazda3. Mẫu xe do THACO AUTO lắp ráp phân phối tiếp tục đà tăng trưởng với 574 xe bán ra, tăng 169 xe so với tháng 5.2023. Kết quả này giúp Mazda3 cũng cố vững chắc vị trí dẫn đầu. Sau 6 tháng đầu năm 2023 đã có gần 2.600 xe đến tay khách hàng.

Mazda3 cũng cố vững chắc vị trí dẫn đầu Bá Hùng

Trong khi đó, bước chững lại của Kia K3 cùng màn "tăng tốc" của Hyundai Elantra trong tháng 6.2023 tạo ra màn "đổi ngôi" ở vị trí thứ 2 giữa bộ đôi xe Hàn. Cụ thể, với 272 xe bán ra, tăng 124 xe Hyundai Elantra đã vượt Kia K3 để chiếm vị trí thứ 2 trong "chặng đua" tháng 6 khi Kia K3 vẫn "dậm chân tại chỗ" với 200 xe bán ra. Tuy nhiên, sau nửa đầu năm 2023 lợi thế vẫn đang tạm nghiêng về phía Kia K3 với tổng doanh số đạt 1.495 xe, nhiều hơn Hyundai Elantra gần 200 xe. Cách biệt mong manh này có thể sẽ bị san bằng trong những tháng tới nếu Elantra duy trì được phong độ tăng trưởng doanh số.

Các vị trí còn lại không có sự xáo trộn khi Toyota Corolla Altis vẫn xếp thứ 4 với 853 xe bán ra sau nửa đầu năm 2023. Trong khi đó, Honda Civic xếp cuối bảng với chỉ 654 xe bán ra sau 6 tháng đã qua của năm 2023. MG5 không được nhà phân phối công bố doanh số bán hàng.

Tháng 6.2023 Nửa đầu năm 2023 Mazda3 574 2588 Hyundai Elantra 271 1297 Kia K3 200 1495 Toyota Corolla Altis 110 853 Honda Civic 73 654

Như vậy, với cách biệt không quá lớn giữa các mẫu xe, cuộc đua doanh số ở phân khúc sedan hạng C trong nửa cuối năm 2023 dự kiến sẽ còn nhiều kịch tính, hấp dẫn. Trong đó, với việc được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ chính sách được Chính phủ ban hành từ tháng 7.2023, các mẫu mã lắp ráp trong nước như Mazda3, Kia K3, Hyundai Elantra sẽ có nhiều cơ hội bứt phá so với các mẫu xe nhập khẩu.