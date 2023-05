Giảm giá vẫn bán chậm, sedan hạng C tại Việt Nam đang mất dần sức hút?

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào đầu tháng 4.2023 hàng loạt mẫu mẫu ô tô thuộc phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam ồ ạt giảm giá bán nhằm xả hàng tồn kho, cải thiện doanh số. Vào thời điểm đó, hầu hết các mẫu sedan hạng C đều được giảm giá hàng chục triệu đồng thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó phổ biến nhất là hỗ trợ 50% - 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe.



Trong tháng 4.2023 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam chỉ đạt 1.059 xe Bá Hùng

Với những chương trình ưu đãi, tư vấn bán hàng các đại lý Kia lúc đó chào giá mẫu Kia K3 chỉ từ 577 - 738 triệu đồng. Mazda3 cũng được quảng cáo với mức giảm lên tới 65 - 68 triệu đồng. Trong khi chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đưa giá bán MG5 về mức ngang ngửa các dòng sedan hạng B. Đợt giảm giá ồ ạt này được các đại lý kỳ vọng sẽ tạo sức hút, giúp các mẫu sedan hạng C cải thiện doanh số và xả bớt hàng tồn kho.

Tuy nhiên, kết quả mang lại không thực sự như kỳ vọng. Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor cho thấy, trong tháng 4.2023 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 1.059 xe. So với tháng trước đó, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C giảm 240 xe tương đương 18,5%, đồng thời giảm cũng giảm tới 70% so với tháng 4.2022.

Doanh số Tháng 1.2023 1131 Tháng 2.2023 1206 Tháng 3.2023 1299 Tháng 4.2023 1059

Thực tế, trong bối cảnh sức mua ô tô toàn thị trường sụt giảm, khó có thể kỳ vọng một phân khúc ô tô vốn có tầm giá từ 550 - 900 triệu đồng như sedan hạng C có thể tăng trưởng. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng từ cuối năm ngoái đến nay các mẫu mã sedan hạng C đang mất dần sức hút. Sự xuất hiện của những mẫu mã SUV, Crossover gầm cao có giá bán khá cạnh tranh đang tạo động lực để khách hàng mua ô tô trong khoảng tài chính dưới 900 triệu đồng sẵn sàng chuyển dịch.

Bên cạnh đó, các phiên bản tiêu chuẩn của nhiều mẫu sedan hạng C thường có giá bán ngang ngửa nhiều mẫu sedan hạng B, nhưng ít trang bị tính năng hơn. Trong khi đó, với các bản sedan hạng C trang bị "xịn" nhất, giá lăn bánh lên đến cả tỉ đồng, với mức tài chính này khách hàng có khá nhiều lựa chọn khác trên thị trường ô tô hiện nay.

Tháng 4.2023 Cộng dồn năm 2023 Mazda3 403 1069 Kia K3 216 1095 Hyundai Elantra 173 877 Toyota Corolla Altis 136 619 Honda Civic 131 493

Chính vì vậy, dù được giảm giá hàng chục triệu đồng, doanh số bán Mazda3 cũng chỉ đạt 403 xe, giảm 17 xe so với tháng trước đó. Kia K3 đạt 216 xe bán ra, thấp hơn 134 xe so với tháng 3.2023. Trong khi đó Honda Civic là mẫu xe duy nhất trong phân khúc tăng trưởng doanh số nhưng cùng với Toyota Corolla Altis bán ra chưa tới 140 xe. Riêng MG5 - mẫu xe có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc không được nhà phân phối công bố doanh số bán hàng.

Cùng với ô tô cỡ nhỏ hạng A và sedan hạng D, sedan hạng C là những phân khúc có lượng tiêu thụ thấp nhất trên thị trường ô tô Việt Nam. Sau 4 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 4.693 xe, giảm 6.408 xe, tương đương 58% so cùng kỳ năm 2022.

Hiện tại, nhiều mẫu sedan hạng C vẫn đang được nhà sản xuất, đại lý phân phối giảm giá bán, tuy nhiên với những gì diễn ra trên thị trường, khó có thể kỳ vọng phân khúc này sẽ tăng trưởng trong thời gian tới.