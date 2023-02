Đua giảm giá sedan hạng C vẫn 'ế', Mazda3 vượt Kia K3

Sedan hạng C cũng bắt đầu năm 2023 với "bước chạy đà" doanh số không mấy khả quan

Tương tự nhiều phân khúc khác trên thị trường ô tô Việt Nam, sedan hạng C cũng bắt đầu năm 2023 với "bước chạy đà" doanh số không mấy khả quan. Nguồn cung được cải thiện, nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá được nhà sản xuất phân phối áp dụng với nhiều mẫu mã, tuy nhiên khi nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt chậm lại, lượng tiêu thụ sedan hạng C cũng giảm đáng kể.

Ô tô sedan hạng C tại Việt Nam hiện có 6 mẫu xe góp mặt. Trong đó, Kia K3, Mazda3, Hyundai Elantra được lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại gồm Toyota Corolla Altis, Honda Civic và MG5 là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Các mẫu xe thuộc phân khúc này có tầm giá từ 600 - 900 triệu đồng

Sedan hạng C đua làm mới mẫu mã, Kia K3 giữ vững ngôi vương

Trong tháng 1.2023 - thời điểm cận kề dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều mẫu sedan hạng C như Kia K3, Hyundai Elantra, Mazda3, MG5... đều được nhà sản xuất, đại lý phân phối áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá theo nhiều hình thức khác nhau nhằm thu hút khách hàng mua xe. Tuy nhiên, kết quả bán hàng trong tháng 1.2023 lại không thực sự được như kỳ vọng của các nhà phân phối khi phần lớn các mẫu sedan hạng C đều giảm doanh số.



Trong tháng 1.2023, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 1.131 xe, giảm 49,3% tương đương 1.099 xe so với tháng 12.2022 Bá Hùng

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor, trong tháng 1.2023, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 1.131 xe, giảm 49,3% tương đương 1.099 xe so với tháng 12.2022. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố.

Như vậy, sau giai đoạn tăng trưởng liên tiếp vào cuối năm 2022, phân khúc sedan hạng C cho thấy dấu hiệu chững lại ngay trong bước chạy đà. Với chỉ hơn 1.100 xe bán ra, sedan hạng C là một trong những phân khúc có doanh số bán thấp nhất trên thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 1.2023.

Doanh số bán các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam tháng 1.2023 Nguồn: VAMA, TC Motor

Trong số các mẫu sedan hạng C phân phối trên thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 1.2023, Mazda3 là mẫu xe bán chạy nhất. Tuy nhiên, doanh số Mazda3 cũng chỉ ở mức 384 xe, giảm 98 xe so với tháng 12.2022. Kia K3 "khởi động" năm 2023 với doanh số chỉ đạt 225 xe, qua đó xếp ở vị trí thứ 2, so với tháng cuối năm 2022, lượng tiêu thụ Kia K3 giảm tới 490 xe.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyundai Elantra, Honda Civic và Toyota Corolla Altis. Trong đó, Honda Civic là mẫu xe duy nhất trong phân khúc giữ được đà tăng trưởng doanh số. Dù vậy, lượng tiêu thụ Honda Civic cũng chỉ đạt 182 xe, xếp trên Toyota Corolla Altis (chỉ đạt 127 xe).

Hiện tại nhiều mẫu sedan hạng C đang tiếp tục được nhà sản xuất, phân phối áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá Bá Hùng

Hiện tại nhiều mẫu sedan hạng C như MG5, Mazda3, Kia K3… đang tiếp tục được nhà sản xuất, phân phối áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá nhằm thu hút khách hàng mua xe, qua đó hy vọng cải thiện doanh số trong tháng 2.2023.