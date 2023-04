Ồ ạt giảm giá doanh số sedan hạng C chỉ tăng 7%, Mazda3 tiếp tục dẫn đầu

Tương tự nhiều phân khúc khác trên thị trường ô tô, trong tháng 3 vừa qua, hàng loạt mẫu mã, phiên bản thuộc dòng ô tô sedan hạng C được nhà sản xuất áp dụng chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng mua xe.



Tháng 3.2023, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 1.299 xe, tăng 93 xe tương đương 7,2% so với tháng 2.2023 Bá Hùng

Từ những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc như Mazda3, Kia K3 cho đến Honda Civic, MG5 đều giảm giá bán từ vài chục đến cả trăm triệu đồng thông qua hình thức ưu đãi, hỗ trợ lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, kết quả bán hàng tháng 3.2023 lại chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng của các nhà sản xuất, phân phối. Lượng xe sedan hạng C bán ra thị trường vẫn gia tăng nhưng không đáng kể.

Sedan hạng C đua làm mới mẫu mã, Kia K3 giữ vững ngôi vương

Cụ thể, theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor, trong tháng 3.2023, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 1.299 xe, tăng 93 xe tương đương 7,2% so với tháng 2.2023. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố.

Năm 2023 Năm 2022 Tháng 1 1131 2686 Tháng 2 1206 2030 Tháng 3 1299 2847

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp phân khúc này tăng trưởng về doanh số, nhưng tốc độ khá chậm. Với kết quả này, doanh số sedan hạng C chỉ nhiều hơn phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A (đạt 834 xe) vốn chỉ còn lại Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Thậm chí, so với tháng 3 năm ngoái, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C trong tháng 3.2023 giảm tới 1.548 xe tương đương 54,4%. Điều này cho thấy, sedan hạng C đang phần nào mất đi sức hút trên thị trường dù liên tục được giảm giá bán.

Thực tế, dù được giảm giá bán nhưng các phiên bản trang bị đầy đủ nhất của các mẫu sedan hạng C có giá khoảng 750 - 800 triệu đồng, tại thời điểm lãi suất cho vay mua xe khá cao, chính sách thắt chặt và dòng tiền bị tắc nghẽn… không phải ai cũng có điều kiện bỏ ra gần cả tỉ đồng để mua xe. Trong khi các phiên bản sedan hạng C giá thấp hơn lại khó cạnh tranh với những mẫu sedan hạng B bản cao. Đây chính là một trong những lý do khiến nhiều mẫu mã sedan hạng C giảm giá nhưng doanh số vẫn tăng trưởng chậm.

Mazda3 tiếp tục dẫn đầu phân khúc nhưng doanh số bán cũng chỉ dừng ở mức 420 xe, tăng 18 xe so với tháng trước đó

Cụ thể, Mazda3 tiếp tục dẫn đầu phân khúc nhưng doanh số bán cũng chỉ dừng ở mức 420 xe, tăng 18 xe so với tháng trước đó. Kia K3 xếp thứ 2 với 350 xe bán ra trong tháng 3.2023, đây cũng là mẫu xe có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất phân khúc nhưng so với tháng trước đó K3 cũng chỉ bán nhiều hơn 46 xe.

Hyundai Elantra xếp thứ 3, nhưng doanh số chỉ đạt 241 xe, giảm 9 xe so với tháng 2.2023. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Toyota Corolla Altis (đạt 181 xe, tăng 6 xe), Honda Civic (đạt 107 xe, tăng 34 xe).

Mazda3 420 Kia K3 350 Hyundai Elantra 241 Toyota Corolla Altis 181 Honda Civic 107

Tính đến hết quý 1.2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 3.634 xe, giảm 3.934 xe, tương đương 52% so với quý 1.2022. Trong đó, Mazda3 đang tạm dẫn đầu với 33,2% thị phần, Kia K3 xếp thứ 2 với 24,2% thị phần chiếm. Như vậy, phân khúc sedan hạng C đang cho thấy sự áp đảo của các mẫu xe do Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp, phân phối.

Hiện tại, nhiều mẫu sedan hạng C vẫn đang tiếp tục được nhà sản xuất phân phối giảm giá, tuy nhiên trong bối cảnh sức mua ô tô vẫn chưa hồi phục, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng… doanh số bán ô tô sedan hạng C khó có thể bứt phá.