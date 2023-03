Sedan hạng C 'chạy đà' chậm chạp, doanh số Mazda3 tăng 18 xe vẫn vượt Kia K3

Không giống như sedan hạng B, phân khúc sedan hạng C với các mẫu mã có tầm giá từ 600 - 900 triệu đồng như Mazda3, Kia K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis hay Honda Civic… đang có "bước chạy đà" khá chậm chạp về doanh số.



Lượng tiêu thụ sedan hạng C tại Việt Nam trong tháng 2.2023 có sự gia tăng nhưng không đáng kể Bá Hùng

Sau khi kết thúc tháng đầu năm với 1.131 xe bán ra, giảm gần một nửa so với tháng cuối năm 2022, bước sang tháng 2.2023 phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam đã có bước tăng trưởng nhưng không đáng kể.

Sedan hạng C đua làm mới mẫu mã, Kia K3 giữ vững ngôi vương

Cụ thể, theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor, trong tháng 2.2023, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 1.206 xe, tăng 75 xe tương đương 6,2% so với tháng 1.2023. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố.

Doanh số bán các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Như vậy, so với tháng đầu tiên của năm 2023, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam có bước tăng trưởng nhưng không đáng kể. Với kết quả này, doanh số sedan hạng C chỉ nhiều hơn phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A (đạt 1.114 xe).



Theo tư vấn bán hàng của một đại lý xe Hàn Quốc tại TP.HCM, tháng vừa qua nhiều mẫu sedan hạng C được áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá tuy nhiên dòng xe này vẫn khó bán. Với các phiên bản trang bị đầy đủ nhất có giá khoảng 800 triệu đồng, tại thời điểm lãi suất cho vay mua xe khá cao, chính sách thắt chặt và dòng tiền bị tắc nghẽn… không phải ai cũng có điều kiện bỏ ra gần cả tỉ đồng để mua xe. Trong khi các phiên bản sedan hạng C giá thấp hơn lại khó cạnh tranh với những mẫu sedan hạng B bản cao.

Trong số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam, Mazda3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất với doanh số đạt 402 xe. So với tháng trước đó, lượng xe Mazda3 bán ra chỉ tăng 18 xe nhưng vẫn đủ để giúp Mazda3 vượt mặt Kia K3 để tiếp tục cũng cố vị trí dẫn đầu.

Tháng 2.2023 Cộng dồn năm 2023 Mazda3 402 786 Kia K3 304 529 Hyundai Elantra 250 463 Toyota Corolla Altis 175 302 Honda Civic 75 257

Kia K3 có mức tăng trưởng 79 xe so với tháng trước nhưng doanh số bán trong tháng 2.2023 chỉ đạt 304 xe. So với năm ngoái, K3 đang có bước "chạy đà" không mấy khả quan. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyundai Elantra (250 xe), Toyota Corolla Altis (175 xe). Chỉ riêng Honda Civic xếp cuối bảng với doanh số bán chỉ đạt 75 xe, giảm tới 107 xe so với tháng 1.2023.



Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2023, tổng lượng tiêu thụ sedan hạng C tại Việt Nam đạt 2.337 xe, giảm 2.379 xe tương đương 50,4% so với cùng kỳ năm ngoái.