Doanh số tăng 2 xe, Mazda3 vẫn dẫn đầu phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam

Tương tự sedan hạng B cũng như ô tô cỡ nhỏ hạng A, sức mua sụt giảm trên thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục kéo doanh số xe sedan hạng C lao dốc, bất chấp nỗ lực tăng mức ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối.



Sedan hạng C đua làm mới mẫu mã, Kia K3 giữ vững ngôi vương

Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor cho thấy, trong tháng 5.2023 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 965 xe. So với tháng trước đó, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C giảm 94 xe tương đương 9%, đồng thời giảm tới 76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số Tháng 1.2023 1131 Tháng 2.2023 1206 Tháng 3.2023 1299 Tháng 4.2023 1059 Tháng 5.2023 965

Thực tế, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lạm phát gia tăng sức mua ô tô toàn thị trường sụt giảm như hiện nay, khó có thể kỳ vọng một phân khúc ô tô có tầm giá từ 550 - 900 triệu đồng như sedan hạng C có thể tăng trưởng. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh từ những phân khúc xe gầm cao, có giá bán tương đương… khiến doanh số bán sedan hạng C tại Việt Nam lao dốc trong tháng thứ 2 liên tiếp và lần đầu tiên trong năm giảm về mức dưới 1.000 xe/tháng.

Trong số 6 mẫu sedan hạng C phổ thông đang "tham chiến" thị trường ô tô Việt Nam, gồm Mazda3, Kia K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis, Honda Civic và MG5, phần lớn đều có doanh số bán trong tháng 5.2023 sụt giảm so với tháng trước đó.

Phần lớn các mẫu sedan hạng C đều sụt giảm doanh số so với tháng trước đó Bá Hùng

Cụ thể, đã qua cái thời "cứ giảm giá là bán chạy" Kia K3 giờ đây đang gặp không ít khó khăn khi lượng tiêu thụ giảm dần qua từng tháng, bất chấp Trường Hải (THACO AUTO) đã giảm giá mẫu xe này hàng chục triệu đồng. Chỉ có 200 xe Kia K3 đến tay khách hàng trong tháng 5.2023, giảm 16 xe so với tháng 4.2023.

Tháng 5.2023 Cộng dồn năm 2023 Mazda3 405 2014 Kia K3 200 1295 Hyundai Elantra 148 1025 Toyota Corolla Altis 124 743 Honda Civic 88 581

Hyundai Elantra do TC Motor lắp ráp, phân phối sau khi bước sang thế hệ mới vẫn chưa cho thấy tín hiệu tích cực về doanh số. Sau khi sụt giảm gần 70 xe trong tháng 4.2023, bước sang tháng 5.2023 các đại lý Hyundai trên cả nước chỉ bán được tổng cộng 148 xe Elantra, giảm 25 xe so với tháng 4.2023. Bộ đôi Toyota Corolla Altis, Honda Civic cũng chỉ đạt lần lượt 124 xe và 88 xe bán ra trong tháng 5.2023, giảm nhẹ so với tháng trước đó. Trong khi MG5 không được nhà phân phối công bố doanh số bán hàng.

Mazda3 là cái tên duy nhất duy trì có mức tăng trưởng dương về doanh số

Trái ngược với các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc, Mazda3 là cái tên duy nhất duy trì đạt mức tăng trưởng dương về doanh số. Theo đó, đã có 405 xe Mazda3 đến tay khách Việt trong tháng 5.2023, tăng chỉ 2 xe so với tháng trước đó. Tuy nhiên, kết quả này cũng đủ để Mazda3 cũng cố vị trí số 1 trong cuộc đua tranh doanh số phân khúc sedan hạng C.

Sau 5 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 5.658 xe, giảm 9.169 xe, tương đương 62% so cùng kỳ năm 2022. Hiện tại, nhiều mẫu sedan hạng C vẫn đang được nhà sản xuất, đại lý phân phối nỗ lực giảm giá bán, tuy nhiên với những gì diễn ra trên thị trường, khó có thể kỳ vọng phân khúc này sẽ tăng trưởng trong thời gian tới.