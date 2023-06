Tiêu thụ sedan hạng B giảm hơn 60%, Toyota Vios thay đổi vẫn kém sức hút

Từ một phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam, sedan hạng B những tháng gần đây đang bao phủ một màu ảm đạm khi doanh số bán hàng liên tục sụt giảm. Thậm chí, ngay cả khi các nhà sản xuất, phân phối tất tay triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, tăng mức giảm giá, lượng tiêu thụ các mẫu xe thuộc phân khúc này vẫn tiếp tục "lao dốc".



Doanh số bán xe sedan hạng B tại Việt Nam tiếp tục sụt giảm TMV

Tiếp đà lao dốc, doanh số sedan hạng B giảm hơn 60%

Những năm trước đây, sedan hạng B được xem là phân khúc chủ lực đóng góp đáng kể vào doanh số của nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam như Toyota, Honda, Hyundai… Tuy nhiên, bước sang năm 2023, khi thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu đối mặt với những khó khăn đến từ biến động của nền kinh tế, sedan hạng B đang dần đánh mất vị thế.

Những mẫu mã vốn hút khách, từng được xem là chủ lực doanh số như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City… đang dần đuối sức trong việc gồng gánh danh số cho một số thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Tổng lượng tiêu thụ sedan hạng B theo đó cũng đang trên đà lao dốc.

Doanh số Tháng 1.2023 2610 Tháng 2.2023 4225 Tháng 3.2023 4436 Tháng 4.2023 3669 Tháng 5.2023 3339

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 5.2023 tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B đạt 3.339 xe, giảm 330 xe tương đương 9% so với tháng 4.2023, đồng thời giảm gần 61% so với tháng 5.2022. Kết quả này chưa tính doanh số bán hàng của mẫu Nissan Almera do nhà phân phối mẫu xe này không công bố.

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp trong năm 2023, tổng lượng tiêu thụ sedan hạng B tại Việt Nam sụt giảm. Điều này phần nào cho thấy phân khúc này đang mất dần sức hút trong bối cảnh sức mua ô tô giảm và áp lực cạnh tranh đến từ những phân khúc cùng tầm giá như Crossover, SUV đô thị ngày càng gia tăng.

Tháng thứ 2 liên tiếp trong năm 2023, tổng lượng tiêu thụ sedan hạng B tại Việt Nam sụt giảm Bá Hùng

Thực tế, với khoảng 500 - 600 triệu đồng hiện nay khách hàng mua ô tô có khá nhiều lựa chọn với những mẫu xe có thiết kế cao ráo, không gian rộng thoáng hơn nhưng cũng không kém tiện nghi, trang bị. Đây cũng chính là lý do khiến cho hàng loạt mẫu mã sedan hạng B liên tục được nhà sản xuất, phân phối giảm giá trong những tháng qua vẫn không thể bứt phá về mặt doanh số.

Sedan hạng B là lựa chọn hàng đầu của người Việt

Honda City tiếp tục dẫn đầu, Toyota Vios thay đổi vẫn không thể cải thiện doanh số

Trong bối cảnh toàn phân khúc đang chậm lại về mặt doanh số, Hyundai Accent đang cho thấy dấu hiệu chững lại, Toyota Vios dù đã thay đổi vẫn chưa thể tìm lại được sức hút vốn có… Honda City đang tận dụng cơ hội để vươn lên.

Mẫu sedan hạng B của Honda vượt mặt Toyota Vios, Hyundai Accent để chiếm vị trí dẫn đầu Bá Hùng

Tháng thứ 2 liên tiếp, mẫu sedan hạng B của Honda vượt mặt Toyota Vios, Hyundai Accent để chiếm vị trí dẫn đầu. Cụ thể, doanh số bán Honda City trong tháng 5.2023 đạt 1.035 xe, so với tháng trước đã giảm khoảng 102 xe nhưng không ảnh hưởng đến vị thế mẫu xe này đang nắm giữ.

Kết quả này một phần đến từ các chương trình giảm giá được các đại lý áp dụng với City. Một số phiên bản được giảm giá tổng cộng lên tới 75 triệu đồng, đây được xem là động thái "xả hàng" của các đại lý Honda để chuẩn bị đón bản nâng cấp của mẫu xe này. City cũng là mẫu xe duy nhất ở phân khúc sedan hạng B đạt doanh số bán trên 1.000 xe trong tháng 5.2023.

Tháng 5.2023 Cộng dồn năm 2023 Honda City 1035 4623 Hyundai Accent 920 5913 Toyota Vios 586 3476 Mazda2 386 1809 Mitsubishi Attrage 319 1989 KIA Soluto 90 457 Suzuki Ciaz 3 14

Hyundai Accent tiếp tục xếp thứ 2 khi chỉ bán được 920 xe, giảm 130 xe so với tháng trước đó. Đáng chú ý, Vios được Toyota tung ra bản nâng cấp, cải tiến tuy nhiên mẫu xe này dường như chưa thể đáp ứng kỳ vọng của khách hàng so với những thay đổi tại các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á. Lượng tiêu thụ Toyota Vios trong tháng 5 chỉ đạt 586 xe, giảm gần 110 xe so với tháng 4.2023.

Các mẫu mã khác ở phân khúc này như Mazda2, Mitsubishi Attrage, KIA Soluto… có bước tăng trưởng về doanh số nhưng mức tăng không đáng kể và không thể bù đắp vào mức sụt giảm của 3 mẫu xe xếp ở các vị trí đầu bảng.

Sau 5 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam đạt 18.281 xe, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoá Bá Hùng

Cộng dồn 5 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam đạt 18.281 xe, giảm 18.174 xe, tương đương gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này một lần nữa cho thấy một thực tế, phân khúc ô tô bán chạy nhất Việt Nam những năm qua giờ đây đang mất dần sức hút trong bối cảnh sức mua giảm và thị trường ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của những dòng xe mới.