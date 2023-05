Sedan hạng B dưới 600 triệu: Doanh số giảm, Hyundai Accent để Honda City vượt mặt

Không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Hyundai Accent và Toyota Vios như những năm trước, "ngôi vương" doanh số phân khúc sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đang trở thành cuộc đua "tam mã" khi Honda City đang cho thấy những bước tiến mạnh mẽ.



Sedan hạng B là lựa chọn hàng đầu của người Việt

Honda City tăng tốc, sedan hạng B hình thành thế tam mã

Trong bối cảnh Hyundai Accent đang cho thấy dấu hiệu chững lại, Toyota Vios "hụt hơi" ngay trong bước chạy đà và đang nỗ lực thay đổi nhưng tạo ra khá nhiều tranh cãi… Honda City đã tận dụng tốt cơ hội để vươn lên.

Honda City đang tận dụng tốt cơ hội để vươn lên trong cuộc đua doanh số Bá Hùng

Số liệu được Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cho thấy vị trí số 1 trong cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng B thuộc về Honda City.

Cụ thể, mẫu sedan của Honda đạt doanh số bán 1.137 xe, tăng 323 xe so với tháng 3.2023. Kết quả này không chỉ giúp Honda City có bước tăng trưởng nhanh nhất phân khúc trong tháng 4.2023 mà còn đưa mẫu xe này lần đầu tiên vươn lên chiếm vị trí số 1 trong cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam năm 2023.

Bên cạnh những lợi thế về thiết kế, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trang bị an toàn… việc được nhà sản xuất, đại lý phân phối "mạnh tay" áp dụng ưu đãi giảm giá lên đến 60 - 70 triệu đồng chính là yếu tố giúp Honda City tạo sức hút trong bối cảnh hầu hết các đối thủ đều sụt giảm.

Tháng 4.2023 Cộng dồn năm 2023 Honda City 1137 3588 Hyundai Accent 1050 4993 Toyota Vios 689 2890 Mazda 2 385 1423 Mitsubishi Attrage 318 1670 KIA Soluto 82 367 Suzuki Ciaz 4 11

Cả Hyundai Accent và Toyota Vios đều chậm lại trong tháng 4.2023. Mẫu sedan của thương hiệu Hàn Quốc vẫn bán được trên 1.000 xe nhưng so với tháng trước đã giảm tới 305 xe. Trong khi đó, sau hai tháng liên tiếp tăng trưởng, Toyota Vios đã không thể duy trì được phong độ khi chỉ bán được 693 xe trong tháng 4.2023, giảm 355 xe so với tháng 3.2023. Hiện tại, Vios vừa được Toyota làm mới nhưng lại tạo ra khá nhiều tranh cãi khi chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời trong khi tại các thị trường trong khu vực Đông Nam Á mẫu xe này đã bước sang thế hệ mới.

Sự chậm lại của Hyundai Accent và Toyota Vios trong khi Honda City tiếp tục tăng trưởng góp phần hình thành nên cuộc đua tam mã đến ngôi vương sedan hạng B bán chạy nhất năm 2023. Sau 3 tháng đầu năm 2023, cả 3 mẫu xe này đều tạo ra khoảng cách khá lớn với các đối thủ còn lại. Hyundai Accent tạm nắm lợi thế với tổng cộng 4.993 xe bán ra, Honda City xếp thứ 2 với 3.588 xe bán ra và Toyota đang trong thế bám đuổi khi chỉ đạt 2.890 xe.

Vios vừa được Toyota làm mới nhưng lại tạo ra khá nhiều tranh cãi khi chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời TMV

Vị trí thứ 4 đang là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Mazda 2 và Mitsubishi Attrage - hai mẫu xe mang thương hiệu Nhật được nhập khẩu nguyên chiếc. Mẫu xe do THACO AUTO phân phối liên tục tăng trưởng trong những tháng gần đây, tuy nhiên lợi thế sau 4 tháng đầu năm đang tạm nghiêng về Mitsubishi Attrage khi đạt doanh số 1.670 xe, nhiều hơn Mazda 2 khoảng 250 xe.

Tiêu thụ sedan hạng B giảm gần 50%

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 4.2023 tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B đạt 3.669 xe. Kết quả này chưa tính doanh số bán hàng của mẫu Nissan Almera do nhà phân phối mẫu xe này không công bố.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán ô tô sedanhạng B đang giảm mạnh Bá Hùng

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán ô tô sedan hạng B đang giảm mạnh. Cụ thể, lượng tiêu thụ sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu tại Việt Nam trong tháng 4.2023 đã giảm 767 xe tương đương 17,3% so với tháng 3.2023, đồng thời giảm 5.551 xe tương đương gần 61% so với tháng 4.2022.

Sau 4 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam cũng chỉ đạt 14.942 xe, giảm tới 13.001 xe, tương đương 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này cho thấy, phân khúc ô tô bán chạy nhất Việt Nam những năm qua đang mất dần sức hút trong bối cảnh sức mua giảm và thị trường ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của những dòng xe mới.

Phân khúc ô tô bán chạy nhất Việt Nam những năm qua đang mất dần sức hút Bá Hùng

Trong đó, với thiết kế thời trang, gầm cao tiện dụng và nhiều tính năng trang bị trong khi giá bán tương đương sedan hạng B đang giúp các mẫu SUV đô thị hạng A, B như Kia Seltos, Kia Sonet, Hyundai Creta hay MG ZS… trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng mua ô tô tại Việt Nam. Chính vì vậy, nếu không có sự thay đổi đột phá về mẫu mã thiết kế, công nghệ hay chính sách bán hàng của nhà sản xuất phân phối… dòng xe sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng có thể đánh mất vị thế trên thị trường ô tô.