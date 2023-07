Cục Đăng kiểm nói gì vụ xe Mazda3 mất cắp bị 'hóa phép' số khung, số máy?

Trao đổi với Thanh Niên sáng 8.7, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết có tình trạng đánh cắp số khung, số máy của xe này để đăng ký cho xe khác, hoặc tình trạng "mẹ bồng con" là giả giấy tờ cùng số khung, số máy nhưng đăng ký cho nhiều xe khác nhau.

Điển hình như vụ việc anh L.M.H (trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) mới đây tìm lại được chiếc xe Mazda3 bị mất cắp vào năm 2017 và được tòa án ra quyết định trả lại xe tháng 4. Tuy nhiên, khi đi làm thủ tục đăng ký lại, anh bất ngờ khi biết số khung, số máy đã bị thay thế bằng chiếc xe khác.

Cụ thể, chiếc Mazda3 của anh H. đã bị cắt, hàn số khung, số máy và thay thế bằng số khung, số máy của một chiếc xe khác, nên anh chưa được Đội Đăng ký và quản lý phương tiện (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội) tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại cho chính xe mình.



Theo ông Tô An, các đối tượng trộm cắp đã "hóa xác" xe anh H. bằng cách sử dụng số khung, số máy của một chiếc xe từng bị hư hỏng nặng không khắc phục được để thay thế cho số khung, số máy gốc đã bị hàn, cắt đi. Sau đó tiến hành đi đăng ký lại cho chiếc xe Mazda3 của anh H. và tiêu thụ ra thị trường.



Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết, việc kiểm tra số khung, số máy là khâu bắt buộc trong quy trình 5 bước kiểm định xe cơ giới. Đăng kiểm viên sẽ quan sát số khung, số máy bằng mắt và đối chiếu xem có đúng với giấy đăng ký xe hay không. Với những xe có dấu hiệu cắt hàn, đục tẩy số khung, số máy, cơ quan đăng kiểm có quyền từ chối kiểm định.

Tuy nhiên, theo ông An, các đối tượng trộm cắp sử dụng những thủ đoạn rất tinh vi là số khung, số máy được hàn nguyên tấm thép với các dãy ký tự theo đúng số đăng ký theo xe, sau đó ngụy trang bằng lớp sơn phủ.

"Trường hợp này, để phát hiện có can thiệp hay không phải sử dụng hóa chất để tẩy rửa sơn phủ, mới lộ vết hàn. Nhưng theo quy định, đăng kiểm viên không được phép can thiệp như thế. Vì thế, nên chiếc xe Mazda3 bị hàn cắt số khung, số máy thay bằng số khung, số máy mới vẫn qua được đăng kiểm", ông An nói và cho rằng trường hợp này cực kỳ hy hữu.

Chuyển hồ sơ các vụ trùng biển số hoặc số khung, số máy

Theo số liệu thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chỉ trong vòng 5 năm từ 2018 - 2022 đã có 12.238 trường hợp phương tiện bị lỗi số khung. Ngoài ra, có 9.503 phương tiện bị lỗi số máy bị các đơn vị đăng kiểm phát hiện và từ chối kiểm định. Những lỗi thường gặp là bị mờ, tẩy xóa, đục lại số khung, số máy, song có rất ít trường hợp bị cắt hàn số khung, số máy.

Để tránh những tình trạng tương tự, ông Nguyễn Tô An cho biết, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang rà soát lại trên hệ thống, trường hợp nào trùng biển số hoặc số khung, số máy sẽ báo cáo các đơn vị đăng kiểm địa phương. Nếu xác định đúng là gian lận sẽ chuyển hồ sơ cho công an xử lý.

Đặc biệt, để bịt "lỗ hổng" trong việc sử dụng số khung, số máy xe tai nạn, hỏng hóc, cháy nổ để đăng ký cho xe bị ăn cắp, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân không nên mua xe cũ trôi nổi trên thị trường, khi mua xe cũ cần xác minh rõ nguồn gốc. Theo đó, có thể mang chiếc xe tới hãng sản xuất nhờ check "hộp đen" trên xe để xác minh số khung, số máy gốc của xe có trùng với số khung, số máy hiện tại hay không.

Ngoài ra, ông An đề xuất với các xe bị tai nạn, cháy nổ không khắc phục..., chủ xe phải khai báo lên hệ thống của cơ quan chức năng và liên thông dữ liệu này với các đơn vị liên quan như phòng cảnh sát giao thông và đơn vị đăng kiểm. Tránh tình trạng những xe này sẽ bị cắt số khung, số máy để sử dụng "hóa xác" cho xe ăn cắp.

"Những chiếc xe bị hư hỏng nặng xác định là không thể khôi phục cần phải được cơ quan quản lý thu hồi giấy đăng ký, biển số xe và đưa dữ liệu lên hệ thống để cảnh báo. Chủ xe phải làm thủ tục để hủy bỏ giấy tờ, nếu không sẽ không được đăng ký xe mới", ông Tô An đề nghị.