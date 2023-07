Xe sedan đang mất dần sức hút tại Việt Nam

Sự đa dạng về mẫu mã, giá bán trên thị trường ô tô Việt Nam đang từng bước làm thay đổi xu hướng chọn mua ô tô của người Việt. Xe sedan vốn rất được ưa chuộng những năm trước đây, giờ đang mất dần sức hút trước sự xuất hiện ồ ạt của các mẫu xe SUV đô thị hay MPV có giá bán cạnh tranh nhưng không thiếu tiện nghi, trang bị.



Lượng tiêu thụ xe sedan tại Việt Nam đang sụt giảm

Với khoản tài chính tầm 750 triệu đồng sau nhiều năm dành dụm, từ đầu năm 2023 gia đình anh Nguyễn Thanh Toàn và chị Huỳnh Tường Vi ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM lên kế hoạch mua ô tô để sử dụng. Vừa để phục vụ công việc, lại vừa có phương tiện che mưa che nắng khi cả gia đình đi lại hàng ngày. Với một gia đình gồm vợ, chồng có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng cùng hai con nhỏ 3 - 7 tuổi đang học gần nhà, ban đầu anh Toàn cùng vợ nhắm đến dòng sedan 5 chỗ như Honda City hay Kia K3.

"Lần đầu mua ô tô nên tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Hai vợ chồng tham khảo ý kiến của khá nhiều người nhưng thật sự càng hỏi càng rối bởi các hãng ô tô giờ cung cấp khá nhiều lựa chọn với khoảng tài chính gần như tương đương", anh Toàn chia sẻ.

Sau nhiều ngày rảo quanh các đại lý ô tô đến từ nhiều thương hiệu khác nhau để xem xe, cuối cùng anh Toàn cùng chị Vi đưa ra 3 lựa chọn, gồm bản Honda City RS, Kia Seltos 1.4 Deluxe và Mitsubishi Xpaner AT. Cả 3 mẫu xe này đều có giá bán niêm yết gần 600 triệu động, thiết kế thời trang và động cơ từ 1.4 - 1.5 lít. Suy đi tính lại, cuối cùng anh Toàn quyết định xuống tiền để "tậu" chiếc Mitsubishi Xpaner AT với tổng chi phí để xe lăn bánh gần 690 triệu đồng.

Nhiều người Việt thời gian gần đây mua ô tô thường chọn xe MPV, SUV thay vì Sedan

Bá Hùng

"Ban đầu vợ tôi thích Honda City RS vì xe thiết kế nhỏ gọn, dễ đi lại. Tuy nhiên, sau nhiều lần so sánh, cân nhắc… tôi cảm thấy Mitsubishi Xpaner AT phù hợp hơn với cả gia đình, do đó thuyết phục vợ chọn chiếc MPV này. So với Honda City RS hay Kia Seltos, xe MPV như Mitsubishi Xpaner có giá gần như tương đương nhưng vừa rộng rãi, thoải mái, gầm cao lại vừa tiện nghi và động cơ cũng phù hợp đi phố. Vài năm tới khi các con lớn, xe vẫn đủ không gian để cả gia đình sử dụng", anh Toàn lý giải về quyết định chọn mua chiếc MPV thay vì xe sedan như Honda City.

Không chỉ gia đình anh Toàn, xu hướng khách Việt bỏ qua các dòng xe sedan truyền thống chuyển sang chọn mua xe SUV đô thị hay MPV… đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Đáng chú ý, không chỉ khách mua xe cá nhân, sử dụng gia đình mà cả nhóm khách hàng mua ô tô chạy dịch vụ taxi… thời gian gần đây cũng ưa chuộng dòng xe SUV, Crossover hay MPV hơn những xe sedan cùng tầm giá.

Xu hướng khách Việt bỏ qua xe sedan truyền thống chuyển sang chọn mua xe SUV đô thị, MPV… đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam

Đặc biệt, thời gian gần đây sự xuất hiện của các dòng ô tô điện mang phong cách Crossover được nhiều doanh nghiệp vận tải lựa chọn để làm xe taxi như VinFast VF e34… cũng khiến doanh số dòng xe sedan vốn được nhiều hãng taxi ưa chuộng như Toyota Vios, Hyundai Accent bị ảnh hưởng.

Nếu như những năm trước đây, doanh số bán ô tô mới thuộc dòng sedan đều chiếm thị phần cao hơn những dòng xe khác thì nửa đầu năm 2023 đã có sự thay đổi. Số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2023 tổng lượng ô tô mới thuộc dòng sedan bán ra thị trường chỉ đạt 24.117 xe, giảm 54%, tương đương 28.133 xe so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là nửa đầu năm có lượng tiêu thụ xe sedan đạt mức thấp nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Doanh số xe Sedan Nửa đầu năm 2019 47905 Nửa đầu năm 2020 37254 Nửa đầu năm 2021 39117 Nửa đầu năm 2022 52250 Nửa đầu năm 2023 24117

Hầu hết các phân hạng của dòng sedan tại Việt Nam đều sụt giảm doanh số. Cụ thể, như Thanh Niên đã nêu ra trong các bài phân tích thị trường ô tô trước đây, sau nửa đầu năm 2023 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B (như Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage…) - phân khúc ô tô hút khách tại Việt Nam những năm trước đây, chỉ đạt 23.099 xe, giảm tới 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sedan hạng C (gồm Mazda3, Kia K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis, Honda Civic hay MG5) dù được các nhà sản xuất, phân phối ô tô giảm giá gần cả trăm triệu nhưng doanh số bán cũng chỉ đạt 6.887 xe, giảm 59% so cùng kỳ năm 2022. Phân khúc sedan hạng D thậm chí còn "thê thảm" hơn khi tổng doanh số bán các mẫu mã gồm Toyota Camry, Mazda6, Kia K5, Honda Accord đạt chưa tới 2.500 xe sau 4 tháng đầu năm 2023, giảm tới 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng xe sedan đang mất dần sức hút tại Việt Nam

Những con số này cho thấy một thực tế, dòng xe sedan đang mất dần sức hút tại thị trường Việt Nam, người Việt mua sắm ô tô giờ đây đang dần "ngó lơ" các dòng xe sedan để hướng sự lựa chọn sang các mẫu mã khác thuộc dòng SUV, Crossover hay MPV.