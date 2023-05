'Cứu vãn' doanh số, xe sedan tại Việt Nam ồ ạt giảm giá bán

Như Thanh Niên đã đề cập trong một bài phân tích mới đây về thị trường ô tô Việt Nam, sự tham chiến ngày càng nhiều các mẫu xe mới cũng như sự đa dạng trên thị trường ô tô đang làm thay đổi xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt. Những dòng xe gầm thấp như sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng, sedan hạng C dưới 900 triệu đồng hay sedan hạng D nhiều tiện nghi… từng rất hút khách tại Việt Nam, giờ đây đang dần lép vế về doanh số bán hàng khiến dòng xe sedan nói chung đang đánh mất vị thế trước sự nở rộ của các dòng xe Crossover, MPV…



Từ tháng 1 đến 4.2023 tổng lượng ô tô mới thuộc dòng sedan bán ra thị trường chỉ đạt 15.579 xe, giảm 20.256 xe tương đương 57% so với cùng kỳ năm 2022 Bá Hùng

Nếu như những năm trước, doanh số bán ô tô mới thuộc dòng sedan đều chiếm thị phần cao hơn những dòng xe khác thì sau 4 tháng đầu năm 2023 đã có sự thay đổi. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính từ tháng 1 đến 4.2023 tổng lượng ô tô mới thuộc dòng sedan bán ra thị trường chỉ đạt 15.579 xe, giảm 20.256 xe tương đương 57% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, sedan hạng B giảm tới 13.001 xe, tương đương 46% so với cùng kỳ năm ngoái; Sedan hạng C (gồm Mazda3, Kia K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis, Honda Civic hay MG5) đạt 4.693 xe, giảm 6.408 xe, tương đương 58% so cùng kỳ năm 2022; Sedan hạng D thậm chí còn "thê thảm" hơn khi tổng doanh số bán của các mẫu xe Toyota Camry, Mazda6, Kia K5, Honda Accord đạt chưa tới 1.800 xe sau 4 tháng đầu năm 2023.

Các mẫu xe sedan thuộc các phân hạng B, C, D đang được nhà sản xuất, đại lý phân phối giảm giá bán từ vài chục đến cả trăm triệu đồng Bá Hùng

Trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, để "cứu vãn" doanh số bán hàng, các mẫu xe sedan thuộc các phân hạng B, C, D đang được nhà sản xuất, đại lý phân phối giảm giá bán từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Cụ thể, ở phân khúc sedan hạng B, Hyundai Accent đang bán chạy nhất vẫn được các đại lý Hyundai giảm giá bán từ 20 - 40 triệu đồng. Mitsubishi ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 21 - 26,5 triệu đồng cho khách mua Mitsubishi Attrage. Mazda2, Honda City được các đại lý ưu đãi, giảm giá bán từ 60 - 70 triệu đồng. Đáng chú ý, Nissan Almera được nhà phân phối tại Việt Nam hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe trong tháng 5.2023, nhờ đó giá xe hiện tại đã giảm 53,9 - 71,4 triệu đồng so với giá đề xuất.

Mitsubishi ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 21 - 26,5 triệu đồng cho khách hàng mua Mitsubishi Attrage Bá Hùng

Ở phân khúc sedan hạng C, cuộc đua giảm giá bán cũng đang diễn ra rầm rộ khi Mazda3 - mẫu xe đang bán chạy nhất phân khúc được THACO AUTO giảm từ 20 - 68 triệu đồng, tùy phiên bản. Kia K3 cũng đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình ưu đãi, đưa giá bán thực tế về mức thấp hơn từ 40 - 60 triệu đồng so với giá đề xuất, tùy phiên bản.

Honda Civic, Toyota Corolla Altis cũng đang được nhiều đại lý giảm giá bán từ 30 - 70 triệu đồng, riêng các phiên bản sản xuất năm 2022 còn tồn kho giảm tới hơn 80 triệu đồng. Ngay cả MG5 - mẫu xe có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc cũng được nhà phân phối áp dụng chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, đưa giá bán thực tế mẫu xe này chỉ còn 460 - 517 triệu đồng.

MG5 - mẫu xe có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc cũng được nhà phân phối áp dụng chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ Bá Hùng

Ở phân khúc sedan hạng D, trong bối cảnh doanh số suy giảm, Toyota Camry, Mazda6 và loạt sedan hạng D đều tăng mức giảm giá để tạo sức hút. Trong đó, Honda Accord được chào bán tại các đại lý với mức ưu đãi lên tới 140 triệu đồng. Thậm chí, một số đại lý sẵn sàng giảm thêm 5 - 10 triệu đồng ngoài ưu đãi chính hãng để lôi kéo người mua. Với mức giảm này, giá Honda Accord hiện chỉ còn giá xấp xỉ 1,169 tỉ đồng.

Mazda6 cũng không chịu thua kém khi các đại lý sẵn sàng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Cụ thể, phiên bản Mazda6 2.0 Luxury và 2.0 Premium được giảm giá 100 triệu đồng, kéo theo mức giá sau giảm lần lượt về mức 799 triệu đồng và 849 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản cao cấp 2.5 Premium được giảm giá lên tới 125 triệu đồng. Nhờ vậy, giá của mẫu xe này chỉ còn 924 triệu đồng. Kia K5 cũng đang được THACO AUTO giảm giá gần 100 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe sedan hạng C cũng đang giảm giá bán hàng chục triệu đồng Bá Hùng

Ngay cả Toyota Camry vốn đang có doanh số bán đứng đầu phân khúc nhưng cũng lao vào cuộc đua giảm giá. Tuy nhiên, mức giảm các đại lý Toyota áp dụng cho mẫu xe này chỉ ở mức 20 - 45 triệu đồng, tùy phiên bản.

Có thể thấy, cuộc đua giảm giá ồ ạt giữa các mẫu sedan trên thị trường đang đưa mức giá xe sedan hạng D về ngang giá niêm yết sedan hạng C, trong khi giá xe sedan hạng C đang cạnh tranh với sedan hạng B. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng đây là thời điểm hợp lý để khách hàng yêu thích xe sedan phổ thông xuống tiền mua xe.