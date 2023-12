Sedan hạng C dưới 900 triệu: Bán chạy gấp đôi Kia K3, Mazda3 xây chắc ngôi đầu

Trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô hồi phục, tương tự những phân khúc khác như sedan hạng C, SUV đô thị… lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam cũng tiếp đà tăng trưởng.



Sedan hạng C đua làm mới mẫu mã, Kia K3 giữ vững ngôi vương

Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor cho thấy, trong tháng 11.2023 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt đạt 1.572 xe, tăng 151 xe tương đương gần 10% so với tháng 10.2023. Con số này chưa tính lượng xe MG5 bán ra tại Việt Nam trong tháng 10.2023 do nhà phân phối xe MG không công bố doanh số.

Như vậy, đây là tháng thứ 3 liên tiếp, doanh số bán ô tô sedan hạng C tăng trưởng bất chấp biến động của thị trường. Kết quả này một phần đến từ sự hồi phục chung của thị trường ô tô cũng như nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá bán từ các nhà sản xuất, phân phối. Trong tháng 11 vừa qua, hầu hết các mẫu xe sedan hạng C đều được nhà phân phối giảm giá bán thông qua hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm quà tặng phụ kiện, bảo hiểm.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng bán ra tại Việt Nam trong tháng 11.2023 vẫn thấp hơn khoảng 1.146 xe, tương đương gần 42,2%. Điều này cho thấy những khó khăn của thị trường cũng như sự suy giảm sức hút của dòng xe sedan nói chung trên thị trường ô tô Việt Nam.

Toyota Corolla Altis là mẫu xe duy nhất ở phân khúc này có lượng xe bán ra thấp hơn so với tháng trước đó Bá Hùng

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp cho thấy, ngoại trừ MG5 không được nhà phân phối công bố doanh số và bước chững lại của Toyota Corolla Altis, 4 mẫu sedan hạng C còn lại tại Việt Nam gồm: Mazda3, Kia K3, Hyundai Elantra, Honda Civic đều tiếp tục có bước tiến về mặt doanh số so với tháng trước.

Trong đó, Mazda3 đạt 716 xe, chỉ tăng 23 xe so với tháng trước. Tuy nhiên, kết quả này cũng đủ để mẫu xe Nhật tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trong cuộc đua đến ngôi vương, với gần 5.800 xe bán ra sau 11 tháng đã qua của năm 2023.

Thông tin chi tiết các mẫu xe sedan hạng C tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Vị trí thứ 2 tiếp tục thuộc về Kia K3. Sau giai đoạn sụt giảm, mẫu xe Hàn đang dần tìm lại sức hút cũng như vị thế. Tháng 11.2023, các đại lý Kia tại Việt Nam đã bán ra thị trường tổng cộng 341 xe Kia K3, tăng 41 xe so với tháng 10.2023. Con số này chưa thể sánh được với Mazda3 nhưng Kia K3 tiếp tục vượt Hyundai Elantra trong cuộc đua doanh số. Mẫu sedan hạng C do TC Motor lắp ráp, phân phối chỉ đạt doanh số bán 331 xe, tăng 80 xe so với tháng trước đó.

Hai vị trí cuối bảng vẫn không thay đổi, khi lần lượt thuộc về hai mẫu xe nhập khẩu Honda Civic (104 xe) và Toyota Corolla Altis (80 xe). Trong đó, Toyota Corolla Altis là mẫu xe duy nhất ở phân khúc này có lượng xe bán ra thấp hơn so với tháng trước đó.

Tính đến hết tháng 11.2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam vẫn thấp hơn 51,2% so cùng kỳ năm 2022 Bá Hùng

Sau 11 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 13.524 xe, giảm 14.164 xe, tương đương gần 51,2% so cùng kỳ năm 2022.