Mazda3 bán chạy nhất phân khúc ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng

Cùng với bước tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng cũng được cải thiện. Tuy nhiên, cục diện cạnh tranh giữa các mẫu xe thuộc phân khúc này vẫn không có sự xáo trộn.



Trong tháng 3.2024, doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 905 xe, tăng 45,6%

Sau nhiều tháng liên tiếp sụt giảm, tháng 3.2024 vừa qua doanh số ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đã tìm lại được nhịp tăng trưởng. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công (HTV), trong tháng 3.2024, doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 905 xe, tăng 412 xe, tương đương 45,6% so với tháng 2.2024. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố.

Tương tự nhiều phân khúc khác trên thị trường ô tô, dù tìm lại được nhịp tăng trưởng doanh số nhưng thực tế, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C vẫn không đạt như kỳ vọng của các nhà sản xuất, phân phối. Bởi, nếu so với cùng kỳ năm 2023, doanh số ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam tháng 3.2024 vẫn thấp hơn 394 xe tương đương 30,4%.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi thị hiếu người tiêu dùng ô tô Việt Nam đang dần thay đổi, ô tô sedan hạng C cũng như dòng xe sedan nói chung đang mất dần sức hút trước áp lực cạnh tranh của các dòng xe gầm cao cùng tầm giá.

Thị trường tìm lại nhịp tăng trưởng giúp doanh số bán hàng của hầu hết các mẫu ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đều gia tăng. Tuy nhiên, cục diện cạnh tranh vẫn không thay đổi khi Mazda3 với 350 xe bán ra, tăng 116 xe so với tháng 2.2024 tiếp tục dẫn đầu cuộc đua doanh số. Kia K3 xếp thứ 2 dù mức tăng lên đến 167 xe, đạt 272 xe bán ra trong tháng 3.2024. Vị trí thứ 3 cũng thuộc về một mẫu xe Hàn Quốc là Hyundai Elantra với 149 xe bán ra, tăng 73 xe so với tháng 2.2024.

Tính đến hết quý 1/2024, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam thấp hơn 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái

Hai vị trí cuối bảng thuộc về hai mẫu xe thương hiệu Nhật Bản gồm Honda Civic và Toyota Corolla Altis phân phối tại Việt nam theo diện xe nhập khẩu. Cả hai đều bán chưa tới 100 xe trong tháng 3.2024.

Tính đến hết quý 1/2024, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt 2.302 xe, thấp hơn 1.332 xe, tương đương 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Mazda3 đang tạm dẫn đầu với 982 xe, Kia K3 xếp thứ 2 với 522 xe.