Sedan hạng C dưới 900 triệu mất sức hút, người Việt chuộng Mazda3 hơn Kia K3

Tương tự nhiều phân khúc khác trên thị trường ô tô Việt Nam, doanh số bán xe sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng trong năm 2023 giảm mạnh. Phần lớn, khách mua dòng xe này thường chọn các dòng xe lắp ráp trong nước như Mazda3, Kia K3…



Doanh số bán xe sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng trong năm 2023 giảm mạnh

Sedan hạng C mất sức hút, lượng tiêu thụ giảm gần 50%

Xu hướng chuyển dịch lựa chọn mua ô tô của người Việt sang các phân khúc xe gầm cao đa dụng như SUV, Crossover hay MPV… đang khiến dòng xe sedan nói chung cũng như phân khúc sedan hạng C không còn giữ được đà tăng trưởng doanh số.

Năm 2023, phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam có sự góp mặt của 6 mẫu xe. Trong đó, Kia K3, Mazda3, Hyundai Elantra được lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại gồm Toyota Corolla Altis, Honda Civic và MG5 là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Sau giai đoạn khá hút khách với gần 30.000 xe bán ra trong năm 2022, bước sang năm 2023 thị trường ô tô Việt Nam đối mặt với nhiều biến động, khó khăn khiến lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng giảm đáng kể. Cụ thể, số liệu được Thanh Niên tổng hợp từ cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công (HTV) cho thấy trong năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam chỉ đạt 15.449 xe, giảm 14.469 xe, tương đương gần 48% so với năm 2022. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố.

Như vậy, với mức sụt giảm gần một nửa doanh số bán hàng, đây là một trong những năm có lượng tiêu thụ xe sedan hạng C đạt mức thấp nhất trong những năm gần đây. Đồng thời, đây cũng là một trong những phân khúc có mức sụt giảm doanh số lớn nhất trên thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2023.

Sedan hạng C là một trong những phân khúc có mức sụt giảm doanh số lớn nhất trên thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2023. Bá Hùng

Ngoài khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng lên ngành ô tô khiến sức mua sụt giảm, việc thị trường ô tô ngày càng đa dạng với sự nở rộ của các dòng xe gầm cao đa dụng cùng cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ… khiến thị hiếu người tiêu dùng ô tô Việt Nam thay đổi. Với khoản tài chính từ 600 - 900 triệu đồng, thay vì mua xe sedan hạng C vốn không có nhiều mẫu mã mới, không ít khách hàng đã chuyển sang những dòng xe khác như MPV, SUV hay Crossover 5 chỗ có thiết kế cao ráo, rộng rãi nhưng không kém trang bị, tiện nghi.

Sedan hạng C đua làm mới mẫu mã, Kia K3 giữ vững ngôi vương

Xe lắp ráp trong nước chiếm ưu thế, Mazda3 hút khách hơn Kia K3

Kết quả bán hàng được các hãng xe công bố cho thấy, doanh số bán của hầu hết các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam trong năm 2023 đều sụt giảm. Tuy nhiên, tương tự nhưng năm trước đây, ở phân khúc này, các dòng xe lắp ráp trong nước như Kia K3, Mazda3, Hyundai Elantra… vẫn chiếm ưu thế so với các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Mazda3 là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C năm 2023

Với việc chủ động hơn về nguồn cung lại được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ trong nửa cuối năm 2023. Tổng doanh số bán Kia K3, Mazda3, Hyundai Elantra đều đạt trên 2.800 xe và chiếm 3 vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, bộ đôi Honda Civic, Toyota Corolla Altis nhập khẩu từ Thái Lan lần lượt "đội sổ" khi bán chưa tới 2.000 xe trong năm 2023.

Đáng chú ý, ngôi vương doanh số phân khúc sedan hạng C đã đổi chủ. Theo đó, với gần 7.000 xe bán ra, giảm hơn 3.000 xe so với năm 2023, Mazda3 đã vươn lên dẫn đầu phân khúc. Việc giảm bán giảm mạnh cùng sức hút từ kiểu dáng, trang bị, khả năng vận hành… giúp Mazda3 được người Việt ưa chuộng hơn Kia K3. Mẫu xe Hàn chỉ bán được 3.205 xe, giảm tới gần 8.200 xe so với năm 2022.

Thông tin chi tiết các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam năm 2023 Nguồn: VAMA, HTV

Hyundai Elantra tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 với 2.874 xe bán ra trong năm 2023, giảm 47 xe so với năm ngoái. Đây là mẫu xe cơ mức sụt giảm doanh số thấp nhất ở phân khúc này. Trong khi đó, bộ đôi xe Nhật nhập khẩu - Honda Civic, Toyota Corolla Altis dù cũng được nhà nhập khẩu, phân phối giảm giá bán để cạnh tranh nhưng với 1.430 xe bán ra, giảm gần 2.500 xe so với năm 2022, Toyota Corolla Altis chỉ xếp thứ 4. Trong khi đó, Honda Civic "đội sổ" khi chỉ bán được 1.222 xe trong cả năm 2023.